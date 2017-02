„Volle Hütte“ für den SCR

Eishockey: DEL 2

von Christian Fellner schließen

Die Fans des SC Riesserseeunterstützen ihr Team im Formtief und schaffen einen würdigen Rahmen für die Legenden-Ehrung am Sonntag beim Heimspiel gegen Bayreuth

Garmisch-Partenkirchen– Der Fan ist vielleicht das höchste Gut im deutschen Eishockey, die Kultur des Anfeuerns hierzulande eine ganz besondere. Nicht wenige ausländische Profis sind erstaunt und begeistert, wie die Teams unterstützt werden. Ganz anders als in Nordamerika, wo ein Event-Publikum die Hallen füllt, das nur klatscht, wenn es per Videowürfel dazu aufgefordert wird. Der Anhänger sorgt für Stimmung, er füllt aber auch die Kassen. Speziell bei den Clubs, die nicht durch große Sponsoren oder Gönner abgesichert sind.

+ Michael Hobelsberger Beim SC Riessersee ist der Fan ein überlebenswichtiger Faktor. Wahrlich keine neue Erkenntnis. Aber eine, die Gesellschafter Udo Weisenburger nun wieder hervorkramt: „Ohne Fans gäbe es kein Profi-Eishockey in Garmisch-Partenkirchen.“ Worte, die er in einem offenen Brief an die Anhänger des SCR wählte.

Genau diese Fans stehen nun auch in einer schwierigen Phase der Saison zu ihrem Team. Für das Heimspiel an diesem Sonntag gegen den EHC Bayreuth haben sie die Aktion „Volle Hütte“ initiiert. Drei Fanclubs rufen im Namen der Anhänger dazu auf, dass die Zuschauer nun ihren „Teil dazu beitragen, dass wir im März noch Playoff-Eishockey sehen dürfen“ – so heißt es in dem Schreiben, das die Gruppen BSG, Blue Bavarians Murnau und Weiß-Blaue Teufel Garmisch unter dem Motto „Gemeinsam für Weiß-Blau, gemeinsam für die Playoffs“ verfasst haben. Der Appell: „Unsere Mannschaft ließ die Verletzungssorgen in den vielen schwierigen Wochen niemals als Alibi gelten, genauso sollten wir Fans jetzt keine Ausreden zählen lassen.“ Die Mannschaft habe sich nicht nur in einem Derby gegen Rosenheim eine große Kulisse verdient. Mit einer vollen Ostkurve soll gegen Bayreuth „ein Zeichen gesetzt“ und das Team zum wichtigen Sieg gegen den starken DEL2-Aufsteiger getrieben werden.

+ Toni Biersack Um die Aktion der Fans zu unterstützen, aber auch um die Ehrungen der ersten SCR-Legenden Toni Biersack und Michael Hobelsberger einen würdigen Rahmen zu verleihen, hat die GmbH die Eintrittspreise für das Duell mit den Tigers aus Oberfranken gesenkt. Schüler zahlen 5 Euro, Frauen 10 Euro, alle restlichen Tickets kosten lediglich 15 Euro. Manager Ralph Bader vergisst aber auch den aktuellen Sport nicht. Er ruft mit der Bayreuth-Partie die Woche der Wahrheit aus. „Wir haben drei Heimspiele gegen direkte Konkurrenten“, stellt er klar und fügt an: „Bayreuth muss auf eigenem Eis besiegt werden.“

Alle für eine Mannschaft, ein Team für alle – so könnte der Slogan für das Duell mit dem Aufsteiger lauten. Ein Team um Gesellschafter Weisenburger hat gemeinsam mit den Fans und dem SCR-Nachwuchs und den Eiskunstläuferinnen ein Programm für die Partie aufgestellt, das bereits um 16.45 Uhr beginnt. Die Cheerleader legen los, dann läuft die Mannschaft mit Kindern ein. Es folgt die Ehrung der Legenden. Erstmals werden SCR-Spieler mit Trikots im Stadion verewigt. Eine Aktion, die gut ankommt. „Ich finde das eine tolle Sache für den Verein“, sagt Trainer Tim Regan, der auf eine große Kulisse für die Partie hofft. „Ich habe großen Respekt vor Udo und den Fans, dass sie das alles auf die Beine gestellt haben.“ Vielleicht ist ein solcher Exkurs in die Geschichte des SCR auch ein zusätzlicher Ansporn für die aktuellen Spieler auf dem Eis. Wer weiß ...

Die Fans werden sich ins Zeug legen. Auch wenn es vergangenen Freitag erstmals seit langem wieder Pfiffe aus der Ostkurve gab. Die muss man den Treuesten der Treuen auch einmal zugestehen. Am Sonntag werden sie wieder zu ihrem Team stehen.