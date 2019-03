SCR-Voting: Fans vergeben Noten

EISHOCKEY

Wer sind die Lieblinge der Fans, wer die besten Spieler der Saison beim SC Riessersee? Beim Fan-Voting haben die Anhänger des SCR das Wort. Bis kommenden Dienstag, 20 Uhr, können sie auf der Homepage des Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatts Noten für die Spieler vergeben.

Garmisch-Partenkirchen - Die Tagblatt-Sportredaktion hat sich bereits festgelegt: Kapitän Florian Vollmer ist für die regelmäßigen Berichterstatter über den Eishockeyklub der Spieler der Saison in Reihen des SC Riessersee.

Nun dürfen die Fans des Eishockey-Teams noch ihre Lieblinge küren und den Spielern des Oberligisten Noten geben – ganz wie in der Schule von 1 bis 6. Das können die Anhänger online auf der Seite des Münchner Merkur tun.

Die Teilnahme ist bis Dienstag, 19, März, 20 Uhr möglich. Einfach das Formular ausfüllen und abschicken, dann gehen die Wertungen in das Gesamturteil mit ein. Die Ergebnisse der Umfrage werden dann in der kommenden Woche in der Zeitung veröffentlicht.