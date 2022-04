18 Saisons, 775 Spiele für den SC Riessersee: SCR-Kapitän Florian Vollmer sagt „Servus“

Von: Christian Fellner

Ein Spalier für den Kapitän: Einen würdigen Abschied bereiteten die Teamkollegen Florian Vollmer nach dem letzten Spiel in Füssen © Andreas Mayr

775 Einsätze für den SC Riessersee listet der offizielle Statistik-Dienst des Deutschen Eishockey-Bundes für Florian Vollmer auf. Die Playoff-Partie gegen Hannover war die letzte für den 37-jährigen Mittenwalder. Er beendet eine eindrucksvolle Karriere. Im Tagblatt-Interview blickt er zurück.

Jetzt ist es vorbei, wie weit haben Sie es schon realisiert, dass die Eishockeykarriere beendet ist?

Florian Vollmer: So mittelmäßig, würd’ ich sagen. Im ersten Moment ändert sich jetzt ja gar nicht so viel gegenüber einem normalen Saisonende. Da schaut man eh, dass man ein wenig Abstand gewinnt, aus dem Training rauskommt. So richtig realisieren werde ich es vielleicht, wenn ich dann eben im Sommer nicht trainieren muss, im August, wenn ich nicht mehr ins Eisstadion brauch. Dann wird sicher auch ein wenig Wehmut kommen, aber ich habe genug schöne Erlebnisse im Eishockey gehabt, dass ich damit leben kann.

Wie haben Sie den Abschluss empfunden? Es war wieder eine spezielle Saison mit dem letzten Spiel in Füssen?

Ich sag’ mal so, wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre es natürlich schöner gewesen, das Spiel daheim im Eisstadion zu spielen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, wie viele Leute dann wirklich da waren und welch schönen Abschied mir die Zuschauer und die Spieler bereitet haben. Ich war da wirklich emotionaler, als ich es gedacht hatte. Ich hab’ geglaubt, ich stecke das ein bisschen cooler weg. Aber gerade auch mit meiner Kleinen auf dem Arm, die selbst ein wenig emotional war, hat es mich schon richtig erwischt.



So soll es aber doch auch sein. Es wäre ja eher schlimm, wenn es einen gar nicht packen würde!

Ja, sicher. Dafür war die Zeit zu lang, habe ich das jeden Tag gemacht, so lange auch bei einem Verein, das war schon etwas Besonderes.



Sie haben gesagt, die Situation gestaltet sich derzeit nicht viel anders. Aber ist nicht vielleicht doch eine Last weggefallen?

Dazu muss ich sagen, dass ich die Entscheidung ja nicht jetzt erst kurz vor den Playoffs gefällt habe. Zu Beginn der Saison war für mich und meine Familie klar, dass es meine letzte wird. Mein Alltag fühlt sich natürlich jetzt schon ein wenig anders an, weil ich bereits am Planen bin, was meine berufliche Zukunft angeht.



Wenn man nach so vielen Jahren als Kapitän geht, wie verabschiedet man sich da? Sie sind ja in ihrer Rolle nicht irgendjemand aus diesem Team. Gab es eine Ansprache?

Tatsächlich war es so, dass ich zu den Jungs noch gar nicht viel gesagt habe. Es steht ja noch ein Mannschaftsausflug an. Da werde ich sicher ein paar Worte finden. Mit Pana (Geschäftsführer Christakakis, Anm.d.Red.) und Pat (Trainer Cortina) habe ich ein persönliches Abschiedsgespräch geführt. Aber die Jungs haben in der Kabine noch sehr nette Worte gefunden, Simon Mayr, Pana und Pat. In dem Moment war ich wirklich emotional und auch nicht drauf vorbereitet. Ich hab’ da gar keine Worte gefunden. Das war mir fast ein wenig zu viel.



Abschied vom Coach: Pat Cortina mit Florian Vollmer. © Andreas Mayr

Die Entscheidung zu treffen, wann der richtige Zeitpunkt zum Aufhören ist – wie macht man das? Wann haben Sie zum ersten Mal überlegt, aufzuhören?

Das erste Mal, dass ich aktiv darüber nachgedacht habe, ist schon ein paar Jahre her. Das war nach der Insolvenz, nach der tollen Zeitliga-Saison 2018. Mit dem Aus damals hatten wir alle nicht gerechnet, ich hatte sogar noch einen längerfristigen Vertrag. Und dann war von jetzt auf gleich Schluss. Ich wusste nicht, was bringt die Zukunft, wie schaut’s beruflich aus. Zu dem Zeitpunkt war für mich schon klar, ich möchte nicht mehr aus Garmisch-Partenkirchen weg, nicht mehr umziehen und meine Familie daheim lassen. Wäre es nicht weitergegangen in der Oberliga, wäre das sicher der Zeitpunkt gewesen, um zu sagen: ,Das war’s‘. Aber es kam ja anders, und gleichzeitig habe ich mir in den vergangenen Jahren mein zweites Standbein mit meinem dualen Studium zur Sportökonomie aufbauen können. Ich selbst hab’ mir immer gesagt, dass ich aufhöre, wenn ich mein Studium zu Ende gebracht habe. Jetzt im Februar war es soweit. Da bin ich mit einem Bachelor fertig geworden.



Das Berufliche wird aber nicht der einzige Faktor gewesen sein.

Nein, natürlich nicht. Über die Jahre habe ich doch ein paar Wehwehchen aufgebaut, die es schwieriger gemacht haben, immer für die Spiele fit zu sein. Das ist auch eine mentale Geschichte, immer wieder zurückzukommen. Es wird Jahr für Jahr härter, sich zu überwinden. Ein ganz wichtiger Punkt ist meine Familie. Meine Tochter ist jetzt in dem Alter, da hat sie am Wochenende Tennis oder Skirennen. Da möchte ich dabei sein. Das beißt sich irgendwann mit dem eigenen Beruf als Eishockeyspieler. Ich habe das lange genug gemacht.



Wann ist es bei Ihnen eigentlich mit den Verletzungen losgegangen?

Der Ursprung des Ganzen liegt schon recht lang zurück. Ich denke zehn Jahre, ja, ich war so 27, 28. Damals bin ich an der Hüfte operiert worden. Seitdem ist die Hüfte quasi meine Achillesferse. Und die umliegenden Strukturen haben immer wieder mal Probleme gemacht, weil sie die Hüfte stabilisieren mussten. Da hat oft eine blöde Bewegung gereicht, um Ärger zu machen. In der Vizemeister-Saison hatte ich an dieser Stelle wieder eine Verletzung, durch die ich drei Monate raus war, das macht es in der Summe halt nicht besser. Das zieht man dann einfach mit.



Sie hören als Rekordspieler beim SCR auf. Was bedeutet Ihnen das?

Ich bin nicht bekannt als der totale Statistikfan. Aber natürlich bedeutet mir das einiges. Der SCR ist mein Heimatverein, für den ich seit dem Nachwuchs gespielt habe. Ich habe 18 Saisons gespielt, seit 2009 durchgehend. Darauf bin ich schon superstolz, dass ich das geschafft habe.



Bereuen Sie manchmal, dass Sie nicht mehr in der Eishockeywelt unterwegs waren?

Nein, überhaupt nicht. 2009 habe ich meine Frau kennengelernt. Für uns war immer klar, dass wir hier in der Region bleiben wollen, auch wenn sie aus Augsburg kommt. Aber ihr gefiel es sofort sehr gut. Von da her hatte ich nie Fernweh oder das Bedürfnis, irgendwo anders hinzugehen.



Ihre weiteste Station war Crimmitschau. Was gibt es daran für Erinnerungen?

Total gute. Ich war Anfang 20, allein unterwegs. Für einen jungen Mann ist es ganz wichtig, daheim rauszukommen, so weit weg zu sein, dass man nicht mehr in der Reichweite der Familie ist. Ich musste mich selbst versorgen, habe kennengelernt, wie das Leben wirklich ist. Jeder denkt: Puhh, Crimmitschau, was hast du da gemacht! Aber das ist ein netter familiärer Verein mit einer superschönen Umgebung. Ich habe dort Alex Heinrich kennengelernt, der jetzt bei Hannover Kapitän ist. Er ist ein guter Freund von mir geworden. Witzig, dass wir in meinem letzten Spiel nochmals gegeneinander gespielt haben.



Beim SCR hat sich viel getan seit Ihren ersten Einsätzen im Seniorenbereich. Das war um die Jahrtausendwende. Wie haben sie die Entwicklung miterlebt?

Wenn man die grob 20 Jahre anschaut, war gleich meine erste volle Saison 2002/03 supererfolgreich, Finale gegen Freiburg, Vizemeister. Für mich als junger Spieler war das damals alles gar nicht so besonders, weil eh alles neu war. Aber wenn ich jetzt so die Zeit Revue passieren lasse, ist es Wahnsinn, was damals passiert ist. Diese Saison, die Zuschauer, die Mannschaft, da hatten wir Super-Spieler hier. Und wie lange hat es gedauert, bis wir 2018 wieder in einem Finale waren. Zwischendrin haben wir viele Tiefen erlebt. Nach der Geschichte mit der Insolvenz damals 2003 und dem Abstieg in die Oberliga, Spielbetrieb erst wieder in der nächsten Saison – das war keine so tolle Zeit für den Zuschauer. Ich glaub’, da waren einige Saisons dabei, in denen der SCR nicht gerade die beste Werbung für sich selbst gemacht hat – aus den verschiedensten Gründen. Nicht nur in Garmisch-Partenkirchen selbst, sondern auch überregional. Über die Jahre hat man versucht, sich zu besinnen. Mit der tollen Saison 2017/18 hat man tatsächlich das Vertrauen und die Euphorie zurückgebracht. Deswegen hat es mich so geärgert, dass man mit einem Schlag alles kaputtgemacht hat, was über 15, 16 Jahre zuvor wieder aufgebaut worden war. Plötzlich war alles wieder im Eimer. Man sieht ja, wie zäh die vergangenen drei, vier Jahren waren, um die Leute wieder ins Eisstadion zu holen. Natürlich hat da Corona auch eine Rolle gespielt.



Man hat das Gefühl, es kehrt einfach nie Ruhe und Konstanz ein.

Genau, diesen Eindruck hat man einfach. Und es ist immer so schwierig, diese verbrannte Erde wieder zu beseitigen, die Leute wieder zu motivieren, zum Eishockey zu gehen. Die allgemeine Meinung in der Region ist so: Jetzt geht’s wieder, aber mal schauen, was kommt. Ich glaube schon, dass Garmisch-Partenkirchen ein guter Eishockeystandort ist. Man darf nicht übersehen, dass sich alle Traditionsvereine schwertun, dass man immer von einzelnen Geldgebern abhängig ist. Das ist ja kein Geheimnis. Mannschaften tragen sich ja wirtschaftlich nie selbst, egal ob in der DEL oder in der Oberliga.



Glauben Sie, dass die DEL2 für den SCR noch ein realistisches Ziel ist?

Ich denke schon, dass man es in den nächsten Jahren schaffen könnte. Die Frage ist nur: Wie nachhaltig ist das Ganze dann? Für so einen kleinen Verein wie den SCR müsste der Kern der Mannschaft aus Spielern aus der Region, aus dem eigenen Nachwuchs bestehen. Nur so ist das Ganze finanzierbar. Ich wüsste nicht, wie es mit auswärtigen Spielern auf Dauer zu stemmen sein sollte. Zum Glück sind wir im Nachwuchs wieder auf einem Weg. Ein Aufstieg in die DEL2 müsste auf einem gesunden Fundament stehen.



Können Sie sich vorstellen, ein Teil eines solchen Konzepts zu sein?

Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mir jetzt dann alles wurscht ist. Dafür bin ich zu lange dabei. Aber: Momentan steht das nicht oben auf meiner Prioritätenliste. Grundsätzlich aber kann ich mir schon vorstellen, dass ich etwas für den Verein tue, in welcher Position auch immer. Ich hab’ ja auch einen kleinen Sohn, der daheim schon mit dem Schläger herumrennt. Ich vermute, dass ich schneller wieder im Eisstadion stehe, als ich es mir gerade vorstellen kann. Hundertprozentig wird es etwas geben, dass ich machen kann.



Der letzte aus einer großen Garde beim SCR: Florian Vollmer scheint über sein Ende zu sinnieren. © Andreas Mayr

Offenbar gelingt es also noch, das Eishockey-Virus weiterzugeben. Speziell eben als ehemaliger Spieler. Sie sind jetzt nach Uli Maurer und Stephan Wilhelm der Letzte aus einer Garde von Spielern, die über lange Jahre für das Riesserseer Eishockey gestanden haben. Das ist schon ein Cut für den SCR.

Auf jeden Fall. Mir wird das bewusst, wenn ich auf die eigene Mannschaft schaue. Bei Simon Mayr denke ich immer, der spielt doch schon ewig. Dann sehe ich, wann er geboren ist: Er ist zehn Jahre jünger. Und trotzdem einer der Älteren im Team. Das beschreibt ganz gut, wie groß die Lücke ist. Es ist superwichtig, dass sich ehemalige Spieler engagieren wie Sepp Lehner oder Markus Jocher. Bei denen ist es ja auch so, dass die Kinder selbst Eishockey spielen. Dann versucht man, mitzuhelfen. Einem Verein kann nichts Besseres passieren.



Sie haben Simon Mayr erwähnt. Ist er aus Ihrer Sicht der Thronfolger als Identifikationsfigur und Leader – auch wenn er natürlich ein Söcheringer ist?

Das würde ich auf alle Fälle sagen. Und wir sehen den Simon schon als richtigen Einheimischen bei uns. Er hat mich ja heuer schon 20 Spiele als Kapitän vertreten und das sehr gut gemacht. Man vergisst manchmal, dass er noch gar nicht zu den Supererfahrenen gehört. Dafür hat er schon brutale Qualitäten auf dem Eis, aber auch abseits davon. Er ist ein cleverer Typ, schaut auch neben dem Eis nach links und rechts, bildet sich weiter. Das sind Qualitäten, die man braucht. Er ist ganz klar mein Kandidat als mein Nachfolger.



Sie haben ihre persönliche Prioritätenliste angesprochen. Wie geht es weiter?

Das ist noch nicht ganz raus. Ich habe mich bereits beworben, aber da ist noch nichts fix. Auf jeden Fall bleibe ich im Sportbereich und möchte etwas mit Kindern machen. Ich habe jetzt in Corona gesehen, wie wichtig es ist, dass Kinder jemanden haben, der sich um sie kümmert.



Es war zu hören, dass Pana Christakakis gerne ein Abschiedsspiel arrangiert hätte. Sie seien aber kein großer Fan dieser Idee?

Das ist korrekt. Ich bin einfach kein Typ für so große Abschiede. Für mich allein muss man so etwas nicht machen. Ich werde sicher auch so wieder ins Stadion kommen. Pana hat mich aber nicht in Ruhe gelassen und plant jetzt irgendwas für mehrere Spieler, die aufgehört haben. Ich glaube, ich komme aus der Nummer nicht mehr raus (lacht). Ich werde mich nicht sträuben.



Die Leiste wird dann aber nicht ziehen, oder?

(lacht) Nein. Am besten bewege ich mich bis dahin einfach gar nicht.



Ein Kurz-Comeback beim EV Mittenwald wird es nicht geben, so wie es Stephan Wilhelm getan hat. Das haben Sie ja schon einmal gesagt.

Ja, in einem Ligaspielbetrieb wird man mich nicht mehr sehen. Das hat nichts mit dem EVM zu tun. Ich möchte jetzt einfach am Wochenende die Freizeit mit meiner Familie genießen. Irgendwann wird mich die Lust wieder packen, dann spiele ich vielleicht bei den alten Herren oder bei einer Hobbymannschaft.



Haben Sie eigentlich ihr Leben lang Center gespielt?

(überlegt) Ja, eigentlich schon.



Jetzt mal ganz spontan: Gibt es irgendein Spiel, an das sie sich besonders erinnern, einen Höhepunkt?

Puh. An ein Spiel habe ich wirklich extrem genaue Erinnerungen: Spiel sieben in den Playoffs 2018 gegen Crimmitschau. Wir hatten die Serie am Anfang verschlafen, mussten uns durchkämpfen. Dann haben wir daheim das entscheidende Spiel gewonnen. Auch das ausverkaufte Derby gegen Bad Tölz in dieser Saison war besonders. Oder zuletzt die Heimspiele in der Oberliga gegen Rosenheim waren es auch oft. Man hat gespürt, wie viel diese Spiele auch den Fans bedeutet haben. Das hat man hautnah miterlebt. Das war ein sehr schönes Gefühl.