SCR: Jugend springt für Profis in die Bresche

eishockey: dNL 2

von Christian Fellner schließen

Eishockey-Jugend des SC Riessersee nimmt es im Playoff-Viertelfinale mit Bietigheim auf – ERinziges Heimspiel am Mittwochabend (19 Uhr) - Trainer Georg Kink hofft auf Fan-Unterstützung

Garmisch-Partenkirchen – So ein Doppel-Date mit dem SC Bietigheim – das hätte was gehabt. Erste Mannschaft und DNL2-Team im gleichen Stadion, das gab es in dieser Saison sogar schon. Am 5. Februar spielte die Eishockey-Jugend mittags in der Bietigheimer EgeTrans-Arena, am frühen Abend ging es in der DEL2 zwischen beiden Vereinen rund. Der Nachwuchs nahm immerhin einen Punkt mit, den Profis blieb dies verwehrt.

Nur zu gerne wäre die Riesserseer Zweitliga-Mannschaft noch einmal ins Ellental gefahren. Doch für sie kam das Aus in Bayreuth. Nun springt die Jugend für ihre Vorbilder in die Bresche. Das Team von Trainer Georg Kink hat die erste Playoff-Runde gegen Deggendorf gemeistert, den Sprung ins Viertelfinale der DNL2 geschafft und nimmt es in einer Best-of-three-Serie mit Bietigheim auf. Den Auftakt macht heute Abend das Heimspiel um 19 Uhr im Olympia-Eissportzentrum. Am Wochenende steht der Auswärts-Doppelpack an.

Trainer Kink ist im Grunde jetzt schon stolz auf seine Mannschaft, auf die Fortschritte. Noch immer gehört das Team zu den jüngeren in der DNL2. „Die bisherige Saison hat sehr viel Spaß gemacht“, betont der Coach. „Mehr, als ich es mir im Vorfeld wünschen konnte.“ Ein Erfolg gegen Bietigheim wäre freilich die Krönung. So unrealistisch ist der nicht. Sechsmal standen sich beide Teams in diesem Winter gegenüber, vier Partien gewann der SCR. Darunter alle drei Heimspiele. „Immer gute Begegnungen, in denen wir gut ausgesehen haben“, urteilt Kink. Warum? Dafür hat er eine Erklärung: „Der Gegner will auch nach vorne agieren. So wie wir. Ich halte nichts davon, nur defensiv zu spielen.“ Diese Taktik will Kink auch jetzt vor der entscheidenden Serie um den Einzug in das „Final 4“, das Turnier der besten vier Teams deutschlandweit, nicht ändern. Das findet kurioserweise in Bietigheim statt. Der SCR könnte also den Gastgeber aus dem Wettbewerb werfen.

Hart trifft den SCR der Ausfall von Jakob Heigl, einem der Topscorer. Der 18-Jährige wird an der Schulter operiert. „Er ist einer, der eine Begegnung im Alleingang entscheiden konnte“, betont Kink. Die Lücke müssen die anderen nun im Kollektiv schließen.

Wichtig wird aus Trainer-Sicht der Faktor Disziplin. Die gefiel Kink in der kurzen Serie gegen Deggendorf nicht besonders. 41 und 22 Strafminuten – zu viel. „Das dürfen wir uns nicht leisten, wir müssen schlauer spielen.“ Große Hoffnungen legt er in Ex-DEL-Schiedsrichter Christian Oswald. „Mit erfahrenen Referees haben wir immer sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Zu den Top Vier der DNL2 in Deutschland zu gehören – das würde auch Hubert Buchwieser gefallen. Der ist seit Jahren als Jugendleiter beim SCR aktiv und hat alle Höhen und Tiefen miterlebt. Eine Rückkehr des Jugend-Teams in die DNL1 wäre grundsätzlich das höchste der Gefühle. Doch seit zwei Jahren ist die Eliteklasse eine geschlossene Gesellschaft wie die DEL bei den Profis. „Es geht eigentlich nur über das Sterne-System“, bedauert Buchwieser. In dem steht der SCR beileibe nicht schlecht da bei einer aktuellen Bewertung mit drei von fünf. „Wir sind sogar nah dran an vier Sternen, uns fehlen nur bei den jüngeren Mannschaften die Eiszeiten.“ Der Sprung nach oben also wird immer ein komplexer bleiben. Das gute Abschneiden in dieser Saison könnte den SCR zumindest wieder mehr in den Fokus rücken. „Wir würden sofort Ja sagen“, stellt Buchwieser klar. „Dafür spielen und trainieren wir ja, um uns mit den Besten messen zu können.“ In vielen Altersklassen fehlt es nur an der Breite. „Der Unterbau ist sehr wichtig. Im Grunde brauchst du in jedem Jahrgang 11 bis 13 Spieler“, sagt er. „Wir aber müssen immer Kinder nach oben ziehen, die es leistungsmäßig drauf haben.“ Gerade bei Schülern und Knaben gibt es größere Löcher. „Wenn bei uns alle dort spielen könnten, wo sie alterstechnisch sollten, dann wären wir überall oben dabei.“ Immerhin bei den Kleinsten läuft es wieder richtig gut: 42 Kleinstschüler und 20 U8-Einsteiger tummeln sich auf dem Eis.

Auch sie werden der Jugend die Daumen drücken. Buchwieser und Kink hoffen auf eine schöne Kulisse. „Die Jungs hätten es sich verdient“, sagt der Jugendleiter. „Für sie wäre das wie eine kleine Krönung, das Heimspiel vor vielen Fans zu spielen.“ Da bei den Profis nun Pause ist, steht dem doch eigentlich nichts im Wege.