SCR: Bader vermisst Killerinstinkt

eishockey: del 2

von Christian Fellner schließen

SCR-Manager enttäuscht nach schwachem Auftritt in Ravensburg – Vor dem Endspurt findet er nun klare Worte und will sein Team noch einmal anspornen

Garmisch-Partenkirchen – Es läuft auf einen Dreikampf hinaus in der DEL2. Jedenfalls aus Sicht des SC Riessersee. Bayreuth, der SCR und Bad Nauheim streiten sich wohl um die Plätze neun und zehn, die noch eine Teilnahme an den Pre-Playoffs bedeuten. Ralph Bader will es zwar noch nicht ganz wahrhaben. Denn: „Solange noch 15 Punkte zu vergeben sind, ist vielleicht auch noch ein Heimrecht in den Pre-Playoffs drin“, sagt der Manager des Eishockey-Zweitligisten. Doch die Chance ist freilich mehr theoretischer Natur. Das weiß auch er. „Und wenn ich das Spiel am Sonntag sehe, dann schwindet bei mir auch die Hoffnung.“ Klare Worte. Aus dem Verantwortlichen spricht der Frust. „Im Kopf bleibt nach so einem Wochenende nicht das 6:3 gegen Kassel hängen, sondern dieses ernüchternde 0:4 in Ravensburg.“

Dass Bader seiner Enttäuschung Luft macht – nur nachvollziehbar. Für die Personalmisere, die den SCR auch in dieser Saison mit voller Breitseite erwischte, kann keiner etwas. Doch einmal mehr droht die Spielzeit 2016/17 nun wieder mit einem sportlichen Tiefschlag zu enden. Keine Playoffs oder eine Abstiegsrunde mit leeren Zuschauerrängen, das wäre auch finanziell sicher ein kräftiger Hieb in die Magengrube für den SCR. Bader wählt daher nun ein paar markigere Worte. „Denn nur Geduld und Ruhe helfen uns jetzt auch nicht weiter.“ Ganz klar stellt er heraus: „Wir hatten vor der Saison andere Ziele. Wir wollten das Viertelfinale erreichen, egal auf welchem Weg.“ Logisch sei das noch machbar. Das sei auch die große Hoffnung für den Endspurt. Aber die Angst vor dem frühen Aus treibt ihn um. „Ich habe keinen Bock, dass wir im dritten Jahr in Serie die erste Mannschaft im deutschen Eishockey sind, die nicht mehr spielt.“ Denn genau dieses Los trifft die Teams, die in den Pre-Playoffs ausscheiden.

Den Auftritt in Ravensburg kann der GmbH-Geschäftsführer nicht nachvollziehen. „Ich verstehe das nicht. Wir sind immer nur brav, spielen anständig ums Tor herum.“ Das hätten die Ravensburger problemlos zugelassen. Dass deren Torhüter Jonas Langmann nach der Partie mal wieder für seine großen Leistungen herausgehoben wurde – Bader kann darüber nur schmunzeln. „Er musste keine großen Saves machen. Bei unserem Sturm ist das keine große Kunst, zu null zu spielen“, schimpft er. „Diese Kritik müssen sich unsere Spiele auch mal gefallen lassen. Denn das zieht sich schon durch die gesamte Saison. Wir schießen die wenigsten Tore.“ Das könne auch nicht daran liegen, dass Louke Oakley kurzfristig ausgefallen war.

Bader weiß nicht, wie sich die Einstellung nach dem Erfolg vom Freitag, einem eindrucksvollen Auftritt mit einem großen Comeback, bis zum Sonntag so verändern könne. „Ich vermisse den Killerinstinkt.“ Gerade auswärts. Ein Indiz für ihn: Der SCR bekomme kaum mehr Überzahlsituationen. „Dann muss ich ein Foul eben auch mal erzwingen.“ In Weißwasser und Ravensburg zuletzt gab es jeweils nur zwei Strafzeiten für den Gegner.

Generell ist die Auswärtsbilanz des SCR in diesem Jahr erschreckend: In bisher sieben Partien gab es nur in Kassel einen Sieg. Sonst keinen einzigen Punktgewinn. „Ich weiß nicht, woran das liegt. Zu Beginn der Saison waren wir auswärts so stark.“ Vor allem die Leistungsträger würden sich in den fremden Stadien verstecken. Den Kanadier Alexis Loiseau nimmt er für dieses Wochenende bewusst aus. „Er hat seine stärksten Leistungen gebracht.“ Doch: Einer reicht nicht. „Das ist ein Wahnsinn.“

Auch Trainer Tim Regan nimmt er nun in die Pflicht. „Er muss die Mannschaft jetzt sichtbar in den Playoff-Modus bringen.“ Bader erwartet eine andere Einstellung. „Ich kann mich nicht in die Lage der Spieler versetzen, aber ich hoffe nicht, dass sie nach einem Sieg schon zufrieden sind.“ Ein paar mehr sollten es schon werden, wenn der SC Riessersee im Dreikampf mit Bayreuth und Bad Nauheim mithalten will.