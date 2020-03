8:2 in Lindau: SCR hat keine Lust auf Geplänkel

von Christian Fellner schließen

Der SC Riessersee hat die Oberliga-Meisterrunde mit dem zehnten Sieg in Serie abgeschlossen. In Lindau feierte die Mannschaft einen glatten 8:2-Erfolg - und das ohne die Leitwölfe Florian Vollmer, Uli Maurer und Eetu Arkiomaa. In den Playoffs geht es nun gegen die Hannover Scorpions.

Lindau – „Guad, dann fahr’ ma nach Hannover!“ Ganz lapidar reagierte Geschäftsführer Pana Christakakis am Sonntagabend auf das Resultat der direkten Konkurrenz. In Selb ließ sich ein stark dezimiertes Deggendorfer Team nach einer 2:0-Führung noch die Butter vom Brot nehmen, verlor in der Verlängerung. Der SC Riessersee, der selbst einen 8:2-Erfolg in Lindau einfuhr, überholte die Niederbayern damit in der Abschlusstabelle der Oberliga-Meisterrunde. Damit ist klar: Die Garmisch-Partenkirchen treffen im Playoff-Achtelfinale ab kommenden Freitag auf die Hannover Scorpions, den Fünftplatzierten aus dem Norden.

War es ein wenig Schach, taktisches Geplänkel? Christakakis vermutet es. Vielleicht bevorzugten die Deggendorfer Leipzig als Kontrahenten. Die Fahrt nach Sachsen ist freilich weit weniger lang als die nach Niedersachsen. Der SCR wollte sich an solchen Spielchen nicht beteiligen. Dabei hätte man auf den ersten Blick etwas anderes schließen können. Denn die Aufstellung der Riesserseer am Sonntag mutete ein wenig seltsam an. Drei absolute Leitwölfe fehlten im Aufgebot: Florian Vollmer, Uli Maurer und Eetu Arkiomaa. Knie, Rücken, Becken –bei ihnen zwickt’s leicht. „Alle angeschlagen, da gehen wir kein Risiko ein“, betont Christakakis. Nicht unmittelbar vor den Playoffs, nicht in Lindau. Denn am Bodensee hat der SCR schon schlechte Erfahrungen gemacht. Maurer, Benjamin Kronawitter und Tobias Kircher verletzten sich dort. „Das können wir jetzt nicht gebrauchen.“

Also machte sich der SCR mit seinem Junior-Aufgebot auf nach Lindau. Simon Mayr war als 24-Jähriger der älteste Spieler im Kader. Beachtlich. Umso erstaunlicher war das klare Resultat. Wer hat sich in der kleinen Halle der Islanders nicht schon alles schwergetan. Der SCR ganz sicher. Nur: Gestern war davon nichts zu spüren. Was so eine ordentliche Portion Selbstvertrauen nicht alles ausmacht. Davon haben die Riesserseer aktuell genug.

Die Gäste spielten ihre ganze Laufstärke aus, ließen den Lindauern im Grunde keine Chance. Das begann gleich mit dem 1:0 nach nur zwei Minuten durch einen Nachschuss im Powerplay von Bastian Eckl. Jakob Heigl versenkte einen Alleingang zum 2:0. Gegen Ende des ersten Abschnitts sowie zu Beginn von Durchgang zwei waren die Lindauer am ehesten in der Lage, dem SCR Paroli zu bieten. Doch Daniel Allavena musste nur das 1:2 hinnehmen. Denn Rest parierte er –auch mit ein wenig Glück bei einem Lattentreffer.

Vermutlich hätte aber sogar ein Ausgleich wenig ausgemacht. Der SCR kombinierte flüssig, belohnte sich: Eckl schnürte insgesamt einen Dreierpack, Victor Östling zeigte, dass der SCR derzeit sogar Penaltys versenken kann. Blieb nur ein Wermutstropfen: Nach einem Foul krachte Anton Radu mit der Schulter in den Torpfosten. Die Partie war für ihn vorzeitig beendet. „Er konnte die Schulter bewegen, aber die Ärzte müssen das anschauen“, sagt Christakakis. Eines ist klar: Auch Radu will sicher mit nach Hannover.