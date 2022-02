SC Riessersee in Memmingen „nicht kaltschnäuzig genug“

Von: Oliver Rabuser

Aktivposten und Torschütze in Memmingen: Riessersees Robin Soudek. © Oliver Rabuser

In Memmingen gab‘s für den SC Riessersee nichts zu holen. Außer vielleicht eine Lehrstunde in Kaltschnäuzigkeit. Zeit zum Hadern bleibt trotzdem nicht.

Memmingen – 18 von 19 Heimspielen hatten die Memminger Indians im bisherigen Saisonverlauf für sich entschieden. Der 19. Streich gelang am Freitagabend gegen den SC Riessersee. Grund für die 2:6-Niederlage war aus SCR-Sicht vor allem ein ganz schwaches Mitteldrittel am Hühnerberg. Wirklich besser wurde es auch in der Folgezeit nicht, sodass der SCR auch im vierten Vergleich mit dem Aufstiegsaspiranten den Kürzeren zog.

Zum Hadern bleibt wenig Zeit. Wie Geschäftsführer Pana Christakakis im Vorfeld betonte, wird bereits am Samstag auf den offensiven Derby-Modus umgeschaltet. Schließlich gastieren die Starbulls Rosenheim am Sonntag (18 Uhr) im Olympia-Eissportzentrum.

Riessersee zu Spielbeginn ebenbürtig

„Alles daran setzen, damit wir in Memmingen etwas holen“, hatte Christakakis vor der Partie gefordert. Wäre im Bereich des Möglichen gewesen. Riessersee stand in den üblichen Abwehr- und Angriffssequenzen zunächst in Nichts nach. Maßgeblicher Unterschied war allein die Kaltschnäuzigkeit. Wenn sich eine Möglichkeit auftat, Räume für Angriffszüge zu bespielen waren, dann warteten vornehmlich die Allgäuer mit stichhaltigen Argumenten auf. Bestes Beispiel: Das 1:0 der Indians. Benjamin Kronawitter hatte die Chance zur Gäste-Führung auf der Rückhand, aber während der SCR die erste Tormöglichkeit der Partie gedanklich noch Revue passieren ließ, stand Memmingens Ludwig Nirschl bereits frei vor Mike Böhm, erspähte die Lücke auf der Stockhandseite des SCR-Goalies und vollstreckte.

Fraglos ein zäher Beginn. Aber nichts, worauf Riessersee keine Antwort hätte finden können. Robin Soudek setzte sich mit Tempo über die halbrechte Seite durch, seinen Lupfer ins Zentrum bugsierte Indians-Defender Christopher Kasten ins eigene Tor – 1:1. In Summe als Zwischenstand nach 20 Minuten absolut vertretbar.

Im zweiten Drittel ließ sich Riessersee unter Druck setzen

Doch gleich nach Wiederbeginn schärften die Indians den Kontrast nach. „Sie haben uns unter Druck gesetzt und sind vor dem Tor eiskalt“, räumte Interimscoach Anton Raubal mit Blick auf den Gegner ein. Referee Dominic Erdle ahndete einen vermeintlichen Stockschlag von Florian Vollmer, schickte ihn für zwei Minuten auf die Strafbank. ECDC-Routinier Petr Pohl nutzte den Vorteil in Form eines kernigen Blueliners zum 2:1. In der Folgezeit schluderten die Gäste dann. Zweifelsohne arbeitete Nirschl in der Bandenecke stark. Nur so kam Pohl nach Böhms Abpraller zum Nachschuss. Aber der SCR war zuvor in Scheibenbesitz, wodurch der Situation eine nicht mindere Fahrlässigkeit anhaftete. Das 4:1 für Memmingen hätte man aus SCR-Sicht wohl zu gerne ignoriert. Riessersee mit Raum für den Weg ins Memminger Drittel, aber auch mit dem Scheibenverlust. Ein Traumpass von Donat Peter auf Sergei Topol und das Kontertor der Gastgeber waren die Folge. „Zu passiv in der eigenen Zone“, monierte Raubal. Völlig ernüchtert waren die Werdenfelser ob der Ereignisse noch nicht. Moritz Israel sorgte für Spannung, als er einen Schlenzer von Tobias Kircher unhaltbar zum 2:4 abfälschte. Doch auch jetzt machte sich der SCR das Leben selbst schwer. Vollmer hatte ein Vokabular parat, das Schiedsrichter Erdle nicht passte: Strafzeit und der vorentscheidende fünfte Treffer für die Mannen von Sergej Waßmiller waren die Folge.

Für den Rangzweiten lief es, beim SCR hingegen blieb Soudek mit guter Leistung weitgehend alleine, verpasste Kronawitter einen weiteren Hochkaräter, war der Rest zu durchschaubar. „Wir waren nicht kaltschnäuzig genug“, bilanzierte Raubal.