Zwei Tore nach 102 Sekunden: SCR verliert durch Blitz-Doppelschlag in Höchstadt

Von: Sven Sartison

Ackerte viel, doch war wieder glücklos: Lubor Dibelka hatte einige Chancen auf der Kelle. © Oliver Rabuser

Für den SC Riessersee läuft er derzeit in der Eishockey-Oberliga einfach nicht. Zwei Tage nach der Niederlage in Peiting gibt es für die Weiß-Blauen am Dienstagabend auch in Höchstadt nichts zu holen.

Höchstadt – Zu spät kommen sollte man bei den Spielen des SC Riessersee in der Eishockey-Oberliga derzeit definitiv nicht. Bei der 3:5-Niederlage am Sonntag in Peiting war gerade einmal etwas mehr als eine halbe Minute auf der Uhr, da brachte Sam Verelst den SCR in Führung.

Gestern Abend in Höchstadt bekamen die Zuschauer in der Auswärtspartie der Weiß-Blauen beim Höchstadter EC dann sogar zwei Treffer innerhalb der ersten zwei Minuten zu sehen – allerdings beide für die heimischen Alligators. Am Ende setzte es für die Garmisch-Partenkirchner trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs ein 2:4 und damit die zweite Pleite binnen zwei Tagen.

„Wir wussten, dass es hier immer schwierig ist. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit dem Unterschied, dass Höchstadt cleverer war. Wir waren oft ein bisschen zu hektisch. Nach den zwei Toren haben wir gut reagiert, gearbeitet, an uns geglaubt und Chancen kreiert. Leider hat uns schon wie im letzten Spiel auch ein wenig das Scheibenglück gefehlt. Insgesamt war es ein gutes Eishockey-Spiel, in dem beide Mannschaften hätten gewinnen können.“

Pat Cortina hatte sich vor der Fahrt an die Aisch „kein einfaches Spiel“, einen Gegner auf Augenhöhe gewünscht. Und der SCR-Trainer bekam, was er wollte. Nachdem die Gastgeber am Wochenende dezimiert mit gerade einmal 13 Feldspielern gegen das bis dato noch sieglose Schlusslicht aus Klostersee verloren hatten, konnten sie diesmal wieder vier komplette Offensivreihen aufbieten. Und diese brauchten keinen langen Anlauf.

SCR nach 102 Sekunden mit zwei Toren zurück

Die Riesserseer waren mit dem Kopf gefühlt noch in der Kabine, da traf Jari Neugebauer nach einem Scheibenverlust von Ville Hyvärinen auf Höhe der blauen Linie nach 23 Sekunden zur Führung des HEC. Der Sportclub zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt, hätte noch in der ersten Minute ausgleichen können. Doch Lubor Dibelka scheiterte gleich doppelt an Philipp Schnierstein im Tor der Hausherren.

Mehr Glück hatte wiederum Tim Zimmermann, der einen Querpass von Tom Horschel im Fallen und mit dem Knie zum 2:0 über die Linie bugsierte. Da keine aktive Schussbewegung des 22-Jährigen zu erkennen war, zählte der Treffer – 102 Sekunden waren da erst gespielt.

In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem der SCR mehr und mehr versuchte, die Kontrolle an sich zu reißen. Einzig herausspringen wollte aus dem vielen Scheibenbesitz nichts, die beste Möglichkeit setzte Robin Soudek in der 17. Minute an den Pfosten.

Besser machte es der Top-Torschütze der Garmisch-Partenkirchner Mitte des zweiten Drittels. Nach einem Geistesblitz in Form eines Traumpasses von Jan Niklas Pietsch war er auf und davon und vollendete frei vor Schnierstein über dessen Fanghand zum Ausgleich (32.). Eine Minute zuvor hatte sich Christopher Chyzowski unbemerkt von allen um das Tor geschlichen und den Puck nach Zuspiel von Verelst in Selbigem zum Anschluss versenkt.

Empty-Net-Goal sorgt für die Entscheidung

Doch wie der SCR zu Beginn des Spiels ließen sich auch die Alligators vom Doppelschlag nicht aus der Ruhe bringen. Beide Teams agierten weiter mit offenem Visier, die 435 Zuschauer im Eisstadion Höchstadt bekamen eine schnelle und intensive Partie mit vielen Abschlüssen auf beiden Seiten geboten. Tore gab es allerdings erst wieder im Schlussdrittel zu sehen.

Nach einem tollen Konter über Klavs Planics und Anton Seewald schloss ausgerechnet der ehemalige SCRler Eetu-Ville Arkiooma in der 50. Minute zur erneuten Führung des HEC ab. Drei Minuten zuvor war Dibelka auf der Gegenseite am Pfosten gescheitert.

„Man muss den Hut ziehen vor der Truppe. Es war ein ganz anderes Spiel als am Sonntag gegen Klostersee. Die Mannschaftsleistung war heute wieder entscheidend. Obwohl einige noch krank sind, ist keiner abgefallen. Die ersten zwei Minuten waren natürlich brutal effizient. Das war das, was uns am Sonntag gefehlt hat. Defensiv haben wir extrem wenig zugelassen, auch wenn zwei bis drei Latten- und Pfostentreffer dabei waren. “ son

In der Schlussphase riskierte Cortina alles, nahm Goalie Daniel Allavena vom Eis – und musste dann mitansehen, wie Seewald in der Schlussminute mit seinem Empty-Net-Goal alles klarmachte.