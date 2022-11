SCR siegt trotz Chancenwucher

Von: Patrick Hilmes

Viel los vor dem Memminger Kasten: Die Weiß-Blauen, hier (v.l.) Christopher Chyzowski, Marlon Wolf und Sebastian Cimmermann, bissen sich oftmals die Zähne am ECDC-Goalie Marco Eisenhut aus. © Siegfried Rebhan

Der SC Riessersee vergibt zwar diverse Chancen beim Auswärtsspiel gegen den ECDC Memmingen, feiert aber dennoch den sechsten Sieg in Serie in der Eishockey-Oberliga Süd.

Memmingen – „Wer die Tore vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein.“ So heißt eine der altbekannten Weisheiten im Sport. Trifft oft zu, aber nicht immer. So der Fall am Mittwochabend im Eishockey-Oberliga-Spiel des SC Riessersee beim ECDC Memmingen. Die Gäste betrieben Chancenwucher, wurden dafür aber nicht bestraft. Hingegen fuhren sie mit dem 2:0-Auswärtserfolg den sechsten Sieg in Serie ein.

SCR spielt den ECDC schwindelig

Daran ließen sie auch von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Die Marschroute, die Pat Cortina seinen Mannen mit auf den Weg gegeben hatte, klang wohl in etwa so: Gebt direkt Gas, lasst Memmingen nicht ins Spiel finden, steigert deren Verunsicherung nach der turbulenten Woche mit dem Trainerwechsel sofort weiter. Die SCR-Spieler befolgten die Worte ihres Coaches und dominierten von Beginn an. Das Team von Interimstrainer Daniel Huhn wusste nicht, wo hinten und vorne ist, so sehr spielten die Werdenfelser es schwindelig. Problem nur: die Chancenverwertung. Bereits in Minute zwei vergab Robin Soudek die schnelle Führung. Anschließend machten es ihm Marlon Wolf, Ville Hyvärinen, Lukas Koziol und Tobias Kircher nach. Sie alle bissen sich die Zähne am starken ECDC-Goalie Marco Eisenhut aus. Zum Haare raufen für beide Coaches. Dann aber huschte ein kleines Lächeln über das Gesicht von Cortina. Veit Oswald hatte sich den Puck hinter dem gegnerischen Gehäuse erarbeitet und ihn danach aus der Drehung gen ECDC-Tor befördert. Der längst überfällige Führungstreffer der Gäste.

Anschließend überstand der SCR noch eine Unterzahl schadlos wie souverän, ehe die Sirene ertönte und das Drittel beendete. Die vier Verteidiger Jan Niklas Pietsch, Ryker Killins, Felix Linden und Simon Mayr unterhielten sich anschließend kurz auf der Bank. Thema wohl: hinten läuft’s, vorne noch nicht ganz. Bestätigte Mayr auch im Pauseninterview bei Sprade.tv: „Wir müssen einfach weitermachen, irgendwann fliegt schon einer rein.“

Memmingen wird stärker, der SCR erhöht aber auf 2:0

Recht sollte er behalten. Gerade hatte Memmingen eine Unterzahl überstanden, da scheiterte Alexander Höller mit einem Schuss. Die Scheibe prallte aber von einem ECDC-Schlittschuh direkt auf den Schläger von Sam Verelst. Der ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stellte auf 0:2 (37.). Zuvor aber mussten die Werdenfelser mit erhöhter Gegenwehr der Gastgeber zurechtkommen. Nun nahm auch SCR-Goalie Daniel Allavena seine Arbeit auf. Tat er mit Bravour, hielt seinen Kasten sauber. Galt ansonsten auch für sein Gegenüber Eisenhut, der zweimal mit starken Paraden dafür sorgte, dass Oswald nicht erneut jubelnd abdrehte. Memmingen war zwar besser als im ersten Drittel, sah aber dennoch wenig Land gegen starke Garmisch-Partenkirchner.

SCR in der Offensive glücklos, hinten aber stabil

Änderte sich auch im Schlussabschnitt nicht. Die Werdenfelser hatten zu jedem Zeitpunkt die Partie im Griff. Wenn es mal gefährlich wurde, dann war Allavena zur Stelle. Auch mal in bester Manuel-Neuer-Manier, als er aus seinem Kasten stürmte, vor dem ECDC-Akteur an der Scheibe war und direkt den Gegenangriff einleitete. Sah gut aus, wie auch so viele Offensivaktionen der Gäste. Nur die Tore wollten nicht so fallen wie noch am Sonntag beim 9:1-Erfolg über Füssen. Dabei versuchte es der SCR mit allen Mitteln. Mal probierte es Verteidiger Thomas Schmid mit einem Alleingang, mal Schlitzohr Alexander Höller, der Eisenhut von hinten an die Schoner schoss. Funktionierte alles nicht. Auch Top-Scorer Lubor Dibelka (acht Tore, 13 Assists) blieb an diesem Abend glücklos. So summierten sich die Fehlversuche immer weiter. Am Ende wurden in der Statistik ganze 33 Schüsse aufs Memminger Tor notiert, nur zwei waren drin. Keine sonderlich berauschende Bilanz, genügte aber im Endeffekt locker für den SC Riessersee gegen den weiterhin verunsicherten ECDC Memmingen.