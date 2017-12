SCR-Feuerwerk gegen Crimmitschau schon vor Silvester

Eishockey: DEL 2

Garmisch-Partenkirchen - 47 Minuten lang geht beim SCR gar nichts. Dann schlägt Richard Mueller zu und schießt Riessersee mit drei Toren zum 4:3-Comeback-Sieg gegen Crimmitschau.

Alles Mueller, oder was? Ja - muss man im Fall des SC Riessersee sagen. Gegen die Eispiraten aus Crimmitschau drehte der Torjäger im letzten Drittel mal eben auf, traf dreimal innerhalb von zwölf Minuten und erzielte auch noch das Siegtor zum 4:3-Erfolg. Damit krönte Richard Mueller die erfolgreiche Aufholjagd gegen die unangenehmen Gäste aus Sachsen. „Das war ein toller Abend für Eishockey in Garmisch-Partenkirchen“, sagt Trainer Toni Söderholm.

Seine Mannschaft war nach 52 Minuten noch 1:3 zurückgelegen - ohne Aussicht auf Erfolg. Egal, was der SCR versuchte, nichts klappte. In Überzahl kamen die Garmisch-Partenkirchner erst gar nicht in ihre Formation. Alle anderen Chancen vereitelte Torwart Brett Kilar - darunter vielleicht die Parade des Jahres. Andreas Eder und Lubor Dibelka fuhren auf ihn zu. Der Tscheche, das halb-leere Tor im Blick, zielte aufs Kreuzeck. Kilar, der auf dem Boden lag, riss sein Bein nach oben und parierte den Puck unfassbar. Insgesamt schossen die Riesserseer 51 Mal auf seinen Kasten. Doch erst in der Schlussphase knackten sie den Über-Mann der Gäste. Mueller (ein Eigentor des ETC) sowie Mattias Beck per Abstauber glichen aus und rissen die 3217 Zuschauer von den Rängen. „Eine großartige Stimmung“, lobt Söderholm. Zwei Drittel hatte sein Team mit der aggressiven Spielweise der Crimmitschauer zu kämpfen. Kaum ein Team hat Riessersee bislang so früh und so beständig im Aufbau gestört. „40 Minuten haben wir das clever gemacht“, sagt Gäste-Trainer Kim Collins. Doch die Gäste dezimierten sich. Will Weber flog nach seinem Bandencheck gegen Andreas Eder vom Eis, Collins blieben nur neun Stürmer und fünf Verteidiger.

Im Gegensatz dazu gingen den Garmisch-Partenkirchnern die Kräfte nicht aus. Der Coach hatte ihnen extra den Freitag frei gegeben. „Eine clevere Entscheidung“, sagt Söderholm. Zum Ende, als der ETC wie ein angeschlagener Boxer taumelte, stürmte Riessersee mit jeder Reihe aufs den ETC-Kasten. Doch das entscheidende 4:3 legte ein Crimmitschauer auf: Elia Ostwald fing einen Puck mit der Hand, legte ihn sich vor und passte zu Mueller, der locker vollstreckte. Collins ärgert‘s gewaltig: „Das tut weh. Wir haben das Tor hergeschenkt.“