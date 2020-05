Topscorer Arkiomaa bleibt beim SC Riessersee

Fühlt sich wohl beim SC Riessersee. Eetu-Ville Arkiomaa gefällt es in Garmisch-Partenkirchen. Er bleibt für eine weitere Saison.

von Christian Fellner

Der Deal ging schnell über die Bühne: Der SC Riessersee und der Finne Eetu-Ville Arkiomaa (26) setzen die Zusammenarbeit fort. Derweil hofft der Oberligist, auch Routinier Uli Maurer an einem Karriereende zu hindern

Garmisch-Partenkirchen – Der SC Riessersee hat seinen Top-Scorer Eetu-Ville Arkiomaa für eine weitere Saison verpflichtet. Da dürfte Freude herrschen im Umfeld. Manch einen mag diese Nachricht vielleicht auch überraschen. Nicht, weil der Finne sich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Ganz sicher nicht. Dieser Denkansatz hat einen anderen Hintergrund: Schon oft in der Vergangenheit hat sich der Altmeister aus Garmisch-Partenkirchen als Sprungbrett für zuvor eher unbekannte ausländische Spieler erwiesen, die nach einer Saison in Ligen abwanderten, in denen mehr Geld zu verdienen ist.

Arkiomaa hat wahrlich ein gutes Zeugnis vorzuzeigen. Auch ohne Playoffs kam der 25-Jährige auf 79 Punkte in 46 Partien, war am Ende mit vier Spielen weniger fünftbester Scorer der Oberliga Süd. Senkrechtstarter nennt man so einen. Deshalb ist seine Vertragsverlängerung umso erfreulicher. Es war nicht zwingend davon auszugehen, dass der SCR Arkiomaa würde halten können.

Doch wer ein bisschen hinter die Kulissen blickt, ein wenig nachforscht, der findet sehr schnell plausible Gründe. Zwischen Arkiomaa und dem SCR hat sich ein spezielles Verhältnis entwickelt. „Er hat bei uns seinen Frieden gefunden“, sagt Pana Christakakis ein wenig salbungsvoll. Ist dem Geschäftsführer bewusst. Aber: Der Finne durchlebte als junger Kerl nicht die einfachsten Jahre im Eishockeysport. „Er war kurz davor, hinzuschmeißen, aufzuhören.“ Zunächst verließ er Finnland 2018, weil er dort nicht weiterkam. Ging im Saisonendspurt nach Lustenau. Dann wechselte er nach Dänemark, verletzte sich – und wurde aussortiert. Nicht die feine Art. Zurück in Lustenau, wurde er bei den Vorarlbergern auch nicht glücklich. „Es gab ziemliche Störgeräusche, der Abschied war nicht schön für ihn“, betont Christakakis. Diese Probleme zu meistern, dabei halfen ihm die Verantwortlichen beim SCR. „Er konnte die Vergangenheit abhaken.“ Arkiomaa dankte es mit Leistung.

Der Finne war durchaus eine Wundertüte, die die Garmisch-Partenkirchner im August 2019 auf dem Transfermarkt herausfischten. Für die Besetzung der zweiten Kontingentstelle neben Victor Östling hatten sie sich Zeit gelassen. Und dann eben einen Kandidaten genommen, über den man nicht allzu viel wusste. „Ich bin ganz ehrlich, wir hätten ihn nach einem Monat wieder heimschicken können, das hatten wir im Vertrag vereinbart“, sagt Christakakis. So weit kam es nicht.

Das stand für die Verantwortlichen auch früh fest. „Der Coach wollte ihn unbedingt haben.“ Diese Rückmeldung von George Kink kam schnell, bereits nach den ersten Testspielen gegen Feldkirch. Arkiomaa hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, die seinem Fitnesszustand geschuldet waren. „Er konnte sich davor nur mit ein paar Kumpels auf dem Eis in Espoo fit halten.“ Nicht auf Topniveau. Doch kam der Mann mit dem Auge und dem Händchen für besondere Aktionen immer besser rein.

Das Interesse an Arkiomaa wuchs. „Logisch, wenn einer gut punktet“, sagt Christakakis. Sein Spielervermittler meldete sich schon im Februar, nannte eine Summe x, die er herausschlagen wollte. Christakakis vereinbarte mit dem Agenten, dass er sich selbst um den Deal kümmern wolle. Der willigte ein. Und tatsächlich: Die Verhandlungen gingen schnell über die Bühne. „Natürlich mussten wir ein bisschen draufpacken, das ist ganz normal.“ Doch alles liege im Rahmen. „Er hatte andere Angebote, aber er wollte auch bleiben.“ Arkiomaa gefalle es in Garmisch-Partenkirchen, er habe sich einen Freundeskreis aufgebaut und spüre auch die Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wird – so fasst Christakakis das Gespräch zusammen.

Der Finne ist nach Florian Vollmer die zweite große Säule im Team. „Und die dritte wollen wir in jedem Fall auch halten“, betont der GmbH-Mann. Gemeint ist Uli Maurer. Der trägt sich wohl mit dem Gedanken, komplett in die Berufswelt zu wechseln. „Aber wir werden alles tun, um ihn vom Karriereende abzuhalten.“