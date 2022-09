Blamage knapp verhindert

Von: Oliver Rabuser

Immer wieder Endstation: Die SCR-Spieler scheitern diverse Male an Peißenbergs Goalie Korbinian Sertl. In Unterzahl besser als in Überzahl © Oliver Rabuser

Das wäre beinahe ins Auge gegangen: Eishockey-Oberligist SC Riessersee lag nach zwei Dritteln im Testspiel gegen Bayernligist TSV Peißenberg mit 1:2 hinten, siegte aber noch mit 4:2.

Peißenberg – Die im Vorfeld von Pana Christakakis prognostizierte „schwere Aufgabe“ sollte sich in der Praxis vollumfänglich bewahrheiten. Nach zwei Dritteln ging nicht der SC Riessersee und somit der Oberligist mit einer 2:1-Führung in die Kabine, sondern der Bayernligist TSV Peißenberg. Erst im Schlussakkord des Testspiels riss der SCR das Ruder mit einer bis dahin ungekannten Konsequenz herum und siegte vor 959 Zuschauern mit 4:2 in Peißenberg.

Viele Chancen, keine Tore

Eigentlich fand der SCR ganz gut in die Partie. Spielanteile und optische Überlegenheit entsprach in etwa dem, was die rund 200 mitgereisten Fans erwartet hatten. Problem nur: Die Garmisch-Partenkirchner, angetreten mit je vier Defensiv- und Offensivblöcken, hatten sich ganz offenbar beim Zielwasser vertan. Vier Powerplay-Situationen blieben allesamt fruchtlos. Sam Verelst versuchte es mit einem Schuss aus der Drehbewegung, fand aber im tadellosen Ex-Riesserseer Korbinian Sertl im Miners-Kasten seinen Meister. Verelst bildete zusammen mit Uli Maurer und Lubor Dibelka eine von zwei Paradereihen der Gäste. Dibelka war es dann auch, der neben Alexander Höller die besten Abschlüsse in Überzahl produzierte. Kurz vor Drittelende setzte dann noch Sebastian Cimmermann noch einen Abpraller neben das freie Toreck. Dazwischen musste der SCR bei einem Shorthander das Können von Mike Böhm bemühen, der sich die Partie mit Daniel Allavena aufteilte.

Peißenberg geht zweimal in Front

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam es dann wie so oft in Duellen David gegen Goliath: Der Bayernligist bestrafte die Zögerlichkeiten der Gäste humorlos. Derek Mecronas traf nach Zuspiel von Dejan Vogl zum 1:0, weil der SCR den Torraum nicht konsequent verteidigte. Die Partie lief im Prinzip dennoch weiter wie bisher: Mit numerischen Vorteilsmomenten für den SCR und leidenschaftlich verteidigenden Miners. Auch Powerplay Nummer fünf verstrich torlos, beim sechsten Versuch gesellten sich dann Protestnoten seitens der Gäste zum gesamten Drama. Denn der bereits bejubelte Ausgleichstreffer fand keine Anerkennung, weil Sekundenbruchteile zuvor abgepfiffen worden war.

SCR in Unterzahl besser als in Überzahl

Doch was in Überzahl partout nicht klappen wollte, fiel mit einem Akteur weniger auf dem Eis plötzlich ganz leicht. Tobias Kircher netzte auf Vorlage von Moritz Israel zum 1:1 ein. Wer jetzt aber an den berühmten geplatzten Knoten dachte, der sah sich schnell getäuscht. Denn Peißenberg schlug nur 44 Sekunden später zurück. Erneut war Mecronas der Torschütze, assistiert von Bruder Brett. Da scheint sich der TSV ein wendiges Kontingentspieler-Duo geangelt zu haben. Doch einen Ausländer, der weiß wo das Tor steht, hat auch der SCR. Ryler Killins beförderte den Puck – wieder in Unterzahl – in die Maschen als die Peißenberger die eigene blaue Linie sträflich vernachlässigten. Bereits zuvor hatte Moritz Israel auf 2:2 gestellt.

Zum Ende hin verfügte Riessersee einfach über mehr Luft. Und die wurde auch genutzt. Kevin Slezak traf vom Bullykreis aus zum 4:2-Endstand.

TSV Peißenberg – SC Riessersee 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

SCR: Böhm – Linden, Schmid, Killing, Ehliz, Zeckl, Mayr, Pietsch, Gerstmaier, Maurer, Verelst, Dibelka, Höller, Koziol, Soudek, Slezak, Kircher, Izrael, Wolf, Allavena, Cimmermann

Tore: 1:0 (21:11) D. Mecrones, 1:1 (35:29) Kircher (4-5), 2:1 (36:13) D. Mecrones, 2:2 (53:17) Israel, 2:3 (54:21) Killins (4-5), 2:4 (56:29) Slezak

Zuschauer: 959