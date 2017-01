Regan hat kein Verständnis für die groben Schnitzer

Eishockey: DEL2

Garmisch-Partenkirchen - SCR-Trainer nimmt seine Spieler vor Duell mit Heilbronn in die Verantwortung – Entwarnung bei Torhüter Matthias Nemec

Jetzt hat’s auch noch den Trainer erwischt: Fieber, glasige Augen, krächzende Stimme. Nein, einen guten Eindruck hat Tim Regan gestern nicht hinterlassen. „Ab ins Bett“ – so verabschiedete sich der US-Amerikaner auch direkt nach dem kurzen Pressegespräch in Richtung Ohlstadt. 39 Grad hatte das Thermometer in der Früh angezeigt. Nicht gut. Trotzdem leitete er am Vormittag die Eiseinheit. Pause – nein, die gönnt sich der Coach nicht. „Als Trainer beim SCR gibt es keine Auszeit, neun Monate lang.“

Hört sich hart an, ist aber die Wahrheit. Und an der hat sich beim SC Riessersee in den ersten Tagen des neuen Jahres auch nichts geändert. Die Probleme sind die alten. Der Minikader ist nicht größer geworden. „Ich hab’ keine guten Nachrichten, es ist alles wie gehabt“, bestätigt Regan. Zumindest die neueste Münchner Leihgabe, Emil Quaas, verteidigt weiter für sein Team, so dass er heute Abend zum Duell mit den Heilbronner Falken wieder drei komplette Reihen aufbieten kann.

Verstärkungen sind nach wie vor kein Thema beim SCR. „Es ist nichts aufs dem Markt, das uns helfen könnte“, betont Manager Ralph Bader zum wiederholten Male. „Natürlich ist es auch eine finanzielle Geschichte für uns, aber wenn es Kandidaten geben würde, könnten wir schon noch einmal mit Sponsoren sprechen.“ Also ruht die Hoffnung auf den Rückkehrern. Louke Oakley und Philipp Wachter sind diejenigen, die bis Mitte des Monats zurückerwartet werden.

Das hilft dem SCR am heutigen Dienstag nichts gegen Heilbronn. Die Falken sind aktuell mit Vorsicht zu genießen. Durch eine kleine Serie haben sie sich auch vom Tabellenende mittlerweile bis auf Rang zwölf nach vorne gearbeitet. „Sechsmal in Folge gepunktet, dreimal gewonnen“, listet Bader auf. „Da gibt’s also genug Gründe, um in unserer Situation richtig aufzupassen.“ Von einem Pflichtsieg sehen sich die Verantwortlichen derzeit meilenweit entfernt.

Vor allem, wenn die groben Schnitzer nicht reduziert werden. Darin sieht Regan derzeit eines der Hauptprobleme seiner Mannschaft. In den letzten beiden Spielen des alten Jahres schenkte der SCR zumindest jeweils zwei Treffer auf diese Art und Weise her. Schwierig zu kompensieren. Der Coach lässt aber keine Ausreden gelten. „Jeder Spieler ist selbst für diese Dinge verantwortlich, und wenn ich keine Kraft habe, dann gehe ich eben ein wenig früher vom Eis.“ Da fährt Regan die harte Linie. Die Aussetzer in puncto Konzentration verurteilt er zutiefst. „Eishockey ist auch ein Spiel der Fehler, aber man muss versuchen, sie zu minimieren.“ Bei seinen Spielern stößt er laut eigenen Aussagen auf offene Ohren. „Sie wollen diese Schnitzer nicht machen, und es kommt auch keiner mit Ausreden, warum er nun gepatzt hat.“ Für ihn immer noch ein gutes Zeichen.

Entwarnung gibt es bei Matthias Nemec. Die Nummer eins im Kasten beim SCR musste ja gegen Frankfurt in der Schlussminute nach einer Kollision mit dem Torpfosten raus. „Alles klar bei ihm, er war im Training, ihm fehlt nichts“, sagt Regan. Immerhin eine gute Nachricht, von denen es im neuen Jahr mehr geben darf beim SC Riessersee.