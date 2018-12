Jede Woche neue Sorgen beim SC Riessersee

Eishockey: Oberliga Süd

Einmal der Sturm, einmal die Abwehr, jetzt die Torhüter – beim SC Riessersee gehen die Personalsorgen nicht aus. Vor dem Heimspiel gegen Memmingen heute Abend ist völlig unklar, wer im Tor steht:Kevin Reich und Daniel Fießinger fallen aus.

Garmisch-Partenkirchen – Fünf Spiele hat der SC Riessersee noch zu absolvieren, ehe das eintritt, was viele Fans ob der vorwiegend starken Leistungen des Eishockeyteams bisweilen verdrängt haben. Dann wird der SCR Richtung Tabellenende der Oberliga Süd versetzt. Es startet die Verzahnungsrunde mit den besten Bayernligisten.

Wenigstens drei der verbleibenden Gegner sind leistungstechnisch eher dem Kaliber zuzuordnen, das auf die Riesserseer demnächst zukommt: Lindau, Sonthofen und die Memminger Indians, denen der SCR am Wochenende zweimal begegnet. „Normal schon“, bestätigt George Kink. Zumindest bei Lindau und Sonthofen sieht der Trainer den nützlichen Effekt. Bei Memmingen müsse er erst „recherchieren“, wie es das Team nach dem Trainerwechsel geschafft habe, die Grauzone der Tabelle zu verlassen. „Wir wissen noch nicht genau, was uns erwartet.“ Prinzipiell glaubt Kink aber, dass es in Richtung Vorgeschmack für den Abstiegskampf gehen könnte. „Die Frage ist nur, spielt der Gegner mit, oder stellt er sich hinten rein.“ Da muss sich der SCR demnächst jedes Mal aufs Neue überraschen lassen.

Zu früh möchte Kink die Vorrunde nicht ad acta legen. Jedes positive Erlebnis könne später helfen. Er wolle mit seinem Team noch „so viele Siege wie möglich“ einfahren. Zudem könne man die zu erwartende Charakteristik der Verzahnung nicht künstlich erzeugen. Da werde es „etwas dreckiger“ ablaufen. „Es wird weniger gelaufen, aber mehr Stockfouls geben.“

Vorerst bestimmen noch die Personalien den Tagesablauf. Zum Jahreswechsel sieht sich das Team mit neuen Problemen konfrontiert. „Lustiger wird’s nicht“, betont Kink. Jetzt hat es Christian Hummer erwischt. Der Verteidiger ist kaum zu ersetzen. Eine unserer „Riesen-Stützen“, adelt Kink den 25-Jährigen. Nur gut, dass sich Gabriel Federolf inzwischen vollständig erholt zu haben scheint. Der Freiburger war ja wochenlang ausgefallen. In Rosenheim nun feierte Federolf ein gelungenes Comeback. Zur Freude von Kink. „Sonst hätten wir wieder nur vier Verteidiger.“ Der 22-Jährige hielt sowohl der Intensität als auch Laufstärke in Rosenheim stand. „Ich glaube, er ist über den Berg.“

Kein gleichwertiger Ersatz ist für Kevin Reich zu erwarten. Der bärenstarke Goalie spielte in Rosenheim trotz eines Halstreffers bis zum Ende, rettete den Werdenfelsern den Sieg. Doch Schwindelgefühl und Unwohlsein verschwanden nicht. Reich muss sich Folgeuntersuchungen stellen – und fällt aus. Da auch Daniel Fießinger angeschlagen ist, überdies der EHC München einen Backup für Danny aus den Birken benötigt, steht selbst Daniel Allavena zur Disposition. Alternativen sind noch Elias Fischbacher und DNL-Torhüter Maximilian Freytag.

Unterdessen hat sich Anton Radu vom TSV Farchant um ein Tryout beworben. Der SCR ist bereit, den 23-Jährigen vorspielen zu lassen; vielleicht sogar schon gegen Memmingen. „Wir schauen, wie er sich entwickelt“, sagt der Coach. Beendet ist hingegen das Vorspielen von Josef Reiter. Der Tölzer benötige nach langer Verletzungspause viel Spielpraxis. „Die kann ich ihm bei uns nicht garantieren“, sagt Kink. Wohin es den 21-Jährigen verschlägt, ist noch offen.