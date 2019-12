SC Riessersee auf einem schmalen Grat: Wie lange reicht die Kraft?

von Christian Fellner schließen

Die Freude war groß über die vier Siege zuletzt beim SC Riessersee. Und dennoch: Der Kader ist nach wie vor klein, Trainer George Kink hatte vor den Spiele in Peiting und gegen Lindau nur zwölf Mann aus dem eigenen Kader im Training. Daher stellt der Coach klar: „Wir sind am Maximum.“

Garmisch-Partenkirchen – Vier Siege in Serie – zweifellos ein schönes Gefühl. Auch für Trainer George Kink. „Tut gut“, sagt er offen. Und die Punkte taten auch Not, um nicht in Regionen der Oberliga-Tabelle abzurutschen, die keiner beim SC Riessersee mehr sehen möchte. Dieser Strich hinter Rang zehn darf getrost als die Todeszone bezeichnet werden. Noch einmal diese Knochenmühle mit den Bayernligisten – daran will keiner einen Gedanken verschwenden. Daher haben die vier Erfolge durchaus zu einem kleinen Aufatmen im Umfeld des SCR geführt. Doch eines mahnt der Trainer ohne Umschweife an: Dass es nahtlos so weitergeht, dafür gibt es keine Garantie. Denn die personelle Situation ist nach wie vor prekär. „So schön die Siege sind, wir fahren derzeit am Maximum“, stellt Kink klar. „Wir sind nicht bei 70 oder 80 Prozent, eher bei 140.“ Auf Dauer gehe diese Belastung nicht. „Das Ganze ist ein schmaler Grat, denn so steigt auch die Verletzungsgefahr wieder, wenn die Spieler so ausgepowert werden.“

Die Lage ist definitiv angespannt. Kink nennt nur eine Zahl, die vor Augen führt, wie eng es momentan zugeht: „Ich hatte zwölf Mann aus unserem Kader im Training.“ Im Stammtischbereich ganz nett, bei den Profis ein Unding. Der Grund für das weiter dezimierte Team: Anton Radu musste die Partie in Höchstadt vorzeitig abbrechen. „Er hat eine abbekommen“, sagt Kink, ohne konkreter zu werden. „Wir müssen schauen, ob es bei ihm geht.“ Im Training fehlte zudem Stephan Wilhelm. Gut, der hat eben grundsätzlich auch andere Verpflichtungen als Eishockey. Da ruft das elterliche Geschäft. „Er hat eine richtig große Baustelle, da muss er dabei sein“, sagt Kink. Dass es derlei Probleme geben könnte, das sei vor der Rückholaktion des Routiniers immer klar gewesen. Allerdings hat der Coach Hoffnung, dass Wilhelm bei den Spielen dabei ist.

Den Mann mit reichlich DEL-Erfahrung sieht Kink durchaus als Erfolgsfaktor für die vergangenen beiden Wochenenden an. „Das ist nicht nur Zufall, dass wir wieder besser gespielt haben“, sagt Kink offen. „Er gibt uns Ruhe und Rückhalt, seine Pässe sind sehr abgeklärt“, lobt Kink und kommt zu einem famosen Fazit: „Es ist wirklich fast so, als wäre er nie weg gewesen.“ Auch Simon Mayr gehört zu den Puzzleteilen, die die wichtige Trendwende überhaupt ermöglichten. „Er ist topfit, kommt mit richtig Feuer in den Augen aufs Eis.“ Der Verteidiger, der in Kaufbeuren nur noch auf dem Abstellgleis stand, sei kaum zu bremsen, wenn er loslege. „Das ist schon richtig stark, oft können die Gegner ihn nur durch ein Foul stoppen.“

Zwei Spieler, die dem Rest der Mannschaft wieder etwas vom Selbstvertrauen zurückgegeben haben. Gerne hätten die Riesserseer noch einen dritten Neuen verpflichtet: Tim Richter. Kontakt gab es zum 30-Jährigen, der in Bayreuth unglücklich war. Kink telefonierte mit dem Ex-Spieler. Doch ein Deal kam nicht zustande. Geschäftsführer Pana Christakakis sagt offen: „Wir konnten ihn uns nicht leisten.“ Konkurrent Memmingen fuhr in finanzieller Hinsicht zu große Geschütze auf. „So wurde er uns weggeschnappt“, sagt Kink.

Also muss es das bewährte Mini-Team richten. Peiting heute Abend und Lindau am Sonntag – am Familientag – im heimischen Stadion sind allerdings echte Prüfsteine. „Ich finde es sensationell, dass wir mit unserem Aufgebot vergangene Woche fünf Punkte geholt haben. Das war richtig stark.“ Auch ein Verdienst von Kapitän Florian Vollmer, dessen Akkus nun wieder bei 100 Prozent stehen und der mit Victor Östling und Eetu-Ville Arkiomaa eine Top-Reihe bildet. Und doch: Kink warnt, diese Großtaten nun in Serie einzufordern. „Nicht mit diesem Aufgebot. Da nehme ich jeden einzelnen Zähler.“ Selbst ein Team wie Lindau habe zuletzt stark gepunktet. Und wie viel Energie nach dem harten Freitagsduell noch übrig ist, das wird sich zeigen.