Eishockey-Wahnsinn: SCR stürmt an die Tabellenspitze

Die zauberhafte Saison des SC Riessersee erreicht ihren ersten Höhepunkt: Mit einem 5:4-Erfolg im Penaltyschießen gegen Bietigheim erklimmt das Team die Ligaspitze. Die Szene des Abends liefert ein Rückkehrer.

Garmisch-Partenkirchen– 3058 Zuschauer zählte man in der EgeTrans-Arena. Etwa 1500 mehr passen hinein. Aber was die Fans auf den Rängen veranstalteten, fühlte sich an wie ein ausverkauftes Haus. Die Bietigheimer sagten hinterher, so gut sei die Atmosphäre die ganze Saison nicht gewesen. Beinahe erinnerte es an ein Playoff-Finale. „Es kommt nicht oft vor, dass nach 50 Spielen Platz eins ausgespielt wird“, sagt Steelers-Coach Kevin Gaudet. „Das war ein Finale um Platz eins.“

Seit gestern steht fest: Frühestens im Endspiel der Zweiten Liga treffen beide Mannschaften wieder aufeinander. Gäste-Coach Toni Söderholm schickte schon einmal einen Wunsch an den Rivalen. „Hoffentlich sehen wir uns wieder.“ Der SC Riessersee sicherte sich mit dem 5:4-Erfolg im Penaltyschießen mindestens Rang zwei. Aber die 100 mitgereisten Anhänger der Weiß-Blauen feierten nach der Partie aus einem ganz anderen Grund: Am vorletzten Spieltag haben die Garmisch-Partenkirchner die Tabellenführung übernommen.

Den 100. Punkt dieser denkwürdigen Spielzeit sicherte Matthias Nemec. Der Torwart lieferte die Szene des Spiels. Nachdem er Matt McKnights Versuch entschärft hatte, sprang er in die Luft, streckte Arme und Beine von sich. In diesem Hüpfer steckte viel Erleichterung. Nemec ist zurück – die Playoffs können beginnen. In der DEL2 gehört er zu den besten Goalies, wenn es um Penaltyschießen geht. Seine unkonventionelle Art kommt ihm entgegen. Er bewegt sich schnell, macht sich klein, läuft auf Stürmer zu. Er verwirrt sie mehr als andere. Alle drei Versuche hielt er. Für den SCR traf Richard Mueller. Selbst im Shootout setzt er seine gefährlichste Waffe gewinnbringend ein. Der Top-Torjäger verzichtete auf Tricks, er zog einfach per Schlagschuss aus kurzer Distanz ab. Mit Karacho flog sie ins Tor der Steelers.

Diese großartige Partie hatte ein großartiges Finale verdient. Sie erinnerte stark an Playoff-Eishockey. Man muss aber zugeben: Das hatte bei den bisherigen Duellen nicht anders ausgesehen. Dreimal stand es nach 60 Minuten unentschieden. So eng wird es in den Playoffs zugehen. Es zeigte auch, dass beide Teams trotz vieler Verletzungen und Ausfälle so viel Qualität im Kader haben, um ganz vorne mitzuhalten. Beim SCR fehlten neben der Münchner Fraktion noch Lubor Dibelka, Philipp Wachter und Joel Johansson. Doch das schwächte die Gäste kein bisschen.

Nach 25 Minuten lagen sie 3:0 vorne. Das Top-Duell lässt sich in zwei Phasen einteilen. Die ersten 30 Minuten bestimmte der SCR. Tim Richter vollendete einen Drei-gegen-Zwei-Konter auf Pass von Andreas Driendl. Michael Rimbeck fälschte kurz vor Drittelende einen Schuss ab. Das Tor war davor allerdings verschoben worden. Absicht der Bietigheimer urteilten die Schiedsrichter per Videobeweis und ließen den Treffer zählen. Mueller krönte mit einem Schlenzer ins kurze Eck die starken 30 Minuten.

Doch eine Aktion brachte Riessersee aus seinem Konzept. In Überzahl verlor der SCR die Scheibe, Alexander Preibisch nutzte das zum 1:3 aus. „Das Momentum hat sich komplett verändert. Man hat gemerkt, wie viel jede Situation in dieser Jahreszeit bedeutet“, sagt Söderholm. Bietigheim holte auf und weckte die Zuschauer auf. Ein Spiel mit „viel Emotionen“ sei’s gewesen, sagt der Finne. Als Shawn Weller zum 4:3 traf, schien das Duell entschieden. „Es war so wackelig nach dem Tor“, sagt Söderholm. Doch für solche Härtefälle hat Riessersee seine Top-Leute. Im Powerplay staubte Driendl zum 4:4 ab.

Kevin Gaudet ärgerte sich maßlos über die Strafzeit. Stefan Vogl, einer der Hauptschiedsrichter, hatte entschieden, dass die Steelers mit sechs Mann auf dem Eis gestanden waren. Gaudet sah’s anders, schimpfte auf den Offiziellen. „Er macht das seit vier, fünf Jahren so. Mit ihm verlieren wir 90 Prozent der Spiele. Dankeschön Herr Vogl. Ich bin so sauer. Diese Strafe hat uns Platz eins gekostet“.