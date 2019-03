SCR: Die Raupe als perfekter Abschluss

von Christian Fellner schließen

Ein Abend zum Feiern im Olympia-Eissportzentrum: Erst holt sich der SC Riessersee einen klaren 8:3-Erfolg gegen Waldkraiburg, dann bekommen die letzten Meisterspieler des Traditionsvereins „ihre“ Schale wieder ausgehändigt. Alles vor mehr als 2500 Zuschauern – ein idealer Saisonausstand für den Garmisch-Partenkirchner Eishockeyverein.

Garmisch-Partenkirchen– Die Musik hatte man lange nicht mehr gehört. Genesis, I Can’t Dance – da war doch was . . . Ja, zu Zweitliga-Zeiten waren die Riesserseer Eishockeyspieler zu den Klängen von Phil Collins und Co. nach Siegen über das Eis getanzt, als schwankende Raupe, als Wurm, als was auch immer. Ein Klassiker über die vielen Jahre hinweg im Oberhaus. Eine Tradition allerdings, die auch mit schlechten Erinnerungen an Vergangenes verbunden und daher offenbar verschwunden war in dieser Saison.

Gestern Abend aber war es mehr als angemessen, das Stückerl wieder rauszukramen. Die neuen Riesserseer haben ein weiteres schwieriges Kapitel in der Vereinsgeschichte geschlossen. Mit dem finalen 8:3-Erfolg gegen ein Waldkraiburger Mini-Team von zehn Feldspielern setzte der SC Riessersee den Deckel auf diese Saison, beendete die Verzahnungsrunde zwischen Ober- und Bayernliga souverän als Erster und darf in der kommenden Spielzeit losgelöst von allen Insolvenzzwängen wieder in die Normalität der Drittklassigkeit zurückkehren.

+ Idole und ihre Nachfolger: Die Riesserseer Meisterspieler Peter Gailer und Max Fink mit der Schale, die sie gewonnen haben. © Rabuser Es gab am Rande dieser Partie ein paar schöne Szenen zu beobachten. Zum einen die Rückkehr der Meisterschale ins altehrwürdige Olympia-Eisstadion. Einige Recken von 1978 und 1981, Riessersees letzte Meister, kamen nach Spielende aufs Eis. Der jetzige Kapitän Florian Vollmer überreich Anton „Dago“ Hofherr die Schale, auf der alle Meister seit 1958 eingraviert sind. Dreimal auch der SCR für 1960, 1978 und 1981. Ein erhebender Moment, als Butzi Reil, Ferdinand Strodl oder Peter Gailer die Trophäe in die Höhe reckten. Umrahmt von den aktuellen Riesserseer Spielern. „Das ist fast ein bisschen anmaßend“, meint Trainer George Kink. „Wir können uns mit den Jungs von früher nicht vergleichen, was die geleistet haben damals in der ersten Liga ist Wahnsinn. Vor so etwas muss man höchsten Respekt haben.“

Man sah es den Legenden von früher an, wie viel Spaß sie hatten, wie stolz sie auf das silberne Ding waren, das sie endlich wieder in Händen halten durften. In dieser Woche wird es allerdings den Weg zurück nach Rosenheim antreten. Dort hatte der Sportbund die Schale nach dessen Meisterschaft 1985 gebunkert – danach gab es einen anderen Pokal.

Eine Szene von großem Sportsgeist war auch die Verabschiedung von Michael Rimbeck aus dem Eisstadion. Uli Maurer passte den Ex-Riesserseer, der mehr als 500 Partien für die Weiß-Blauen bestritten hat, nach der Verabschiedung der Spieler ab und geleitete ihn quasi in die Ostkurve. Dort drehte Rimbeck zwei Ehrenrunden, verabschiedete sich von allen Zuschauern – auch den wenigen Waldkraiburger Fans. Florian Vollmer herzte ihn, er klatschte sogar alle SCR-Spieler einzeln nochmals ab. Ein würdiger Rahmen für einen großen Kämpfer und Sportsmann.

+ Große Geste: Michael Rimbeck (l.) wird im Stadion gebührend verabschiedet. Er klatscht sogar die SCR-Spieler ab. © Rabuser Als Geste darf man durchaus verstehen, dass Youngster Elias Fischbacher im Kasten nochmals eine Bewährungschance erhielt. Der in der Verzahnungsrunde überragende Daniel Fießinger machte in den letzten 20 Minuten der Saison Platz für den Nachwuchsmann. Der musste zwar zwei Treffer hinnehmen, weil seine Kollegen allzu viel Offensivdrang entwickelt hatten, doch zeigte er auch einige gute Paraden.

Entschieden war die Begegnung da bereits. 6:1 hatte der SCR nach 40 Minuten vorne gelegen. Die Gastgeber taten sich in der letzten Partie der Eishockeysaison zwar einmal mehr schwer, Ex-SCR-Goalie Korbinian Sertl im Kasten der Waldkraiburger entscheidend zu knacken, spielten sich dann im zweiten Abschnitt aber doch ein gutes Polster heraus. Quer durch die Bank trafen sie, allen voran zweimal Moritz Miguez, der zwei Alleingänge sehenswert vollstreckte. Lange Zeit kämpfte Tobias Eder gegen die Torflaute an, bis er drei Minuten vor dem Ende noch seinen Frieden fand und den 8:3-Endstand markierte.

„Von den Jungs ist mit dem Ende der Runde eine große Last abgefallen“, resümiert Kink. „Diese Runde war nicht leicht, es war immer hart für uns, zu glänzen. Es gab viele knappe Spiele, in denen wir Geduld und gute Nerven brauchten.“ All das hat der SCR am Ende bewiesen. Genau deshalb bildete die Raupe den perfekten Abschluss.