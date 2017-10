SCR erlebt schwarz-gelben Albtraum in Bad Tölz

Eishockey: DEL2

von Andreas Mayr schließen

Joel Johansson verletzt, Prügel kassiert, 3:7 verloren – beim SC Riessersee geht im Derby gegen Bad Tölz alles schief. Im Lager der Löwen schlägt derweil die neue Sturm-Bombe voll ein.

Bad Tölz – In Bad Tölz möchten sie spitze sein. Und das lassen sie gerne jeden wissen. Eine Spitzenkulisse zauberten sie für das Derby. 4115 Zuschauer kamen. Mehr passen in die Wee-Arena – so heißt das Stadion neuerdings – nicht rein. Spitzenstimmung lieferten die Fans – und zwar beider Lager. Auf dem neuen Werbewürfel, der sonst alle über Spielstand und Zeit informiert, schaltete man auch noch Werbung für die „Spitzenklinik“ im Oberland: die Tölzer Asklepios-Klinik.

Aus Sicht des SC Riessersee war das eine bitter ironische Randnotiz. Denn der Krankenwagen transportierte Joel Johansson genau dorthin. Der Verteidiger des SC Riessersee hatte bereits im ersten Drittel benommen das Eis verlassen. Nach minutenlanger Behandlung auf der Bank trat er, gestützt von zwei Helfern und mit gesenktem Kopf, den Weg in die Kabine an. Was er hat? Dazu wollte der Teamarzt der Tölzer Löwen keine Aussage geben. Auch bei der Pressekonferenz gab es nicht mehr Infos. Toni Söderholm, der SCR-Trainer, betonte nur: „Es geht ihm nicht gut.“

Söderholm verzichtet mit Blick auf seinem Geldbeutel auf Schiri-Kritik

+ Vom Eis ins Krankenhaus: Joel Johansson verletzt sich bei einem Check des Tölzer Neuzugangs Chris St. Jacques. © Andreas Mayr Johansson war natürlich nicht einfach so in die Bande gekracht. Chris St. Jacques hatte ihn gecheckt. Der Neuzugang bringt etwa 90 Kilogramm auf die Waage. So viel bewegte Masse entwickelt eine ungeheure Kraft. Schiedsrichter Ulpi Sicorschi beteuerte danach mehrmals im Gespräch mit Söderholm und Assistent Tim Regan, er habe einen regelkonformen Check gesehen. Söderholm verzichtete mit Blick auf seinen Geldbeutel auf deutliche Kritik. „Ich weiß nicht, was erlaubt ist zu sagen“, betonte der Finne. Er meinte nur: „Natürlich weiß Joel, dass der Check kommt. Aber was soll er machen?“ Der Gegner habe ihn „hart genug“ attackiert. „Mehr braucht man nicht zu sagen.“

ECT-Boss Christian Donbeck hatte St. Jacques nicht umsonst eine „verreckte Sau“ genannt. Körperlich spielt er, Bullys gewinnt er (9 von 14), das Tor trifft er auch. Zweimal schlich er sich in den Rücken der SCR-Abwehr und schlug zu. „Das ist traumhaft“, sagte sein Coach Rick Boehm. Nach dem Spiel überreichte man dem Kanadier eine Flasche Sekt als Preis für den besten Spieler des Abends nach dem 7:3-Erfolg seiner Tölzer Löwen. Dem Aufsteiger gelang die perfekte Revanche für die 4:9-Klatsche vor einem Monat in Garmisch-Partenkirchen.

Bei den Gästen gab es dagegen nichts, was an diesem Abend nicht schief ging: Verletzung, verschossener Penalty (Michael Rimbeck), verlorene Schlägerei. In allen drei Abschnitten kassierten sie zudem in den ersten Minuten ein Gegentor. St. Jacques’ 0:1 steckten die Werdenfelser noch gut weg. Stephan Wilhelm und Andreas Driendl schossen die Gäste gar in Führung. Das Muster war zweimal gleich und simpel. Schlagschuss aus der Distanz – drin. Doch schon im ersten Drittel merkte man, dass die Löwen deutlich bissiger auftraten. Im Grunde spielten sie wie der SCR bei seinem Heimerfolg, sprangen in jeden Garmisch-Partenkirchner, der sich bewegte – oder eben nicht. Es sah aus wie in den Playoffs. Die Zeit, in der bei jeder Gelegenheit ein Puck Richtung Tor fliegt. 22 Mal feuerte der ECT, Riessersee nur zehnmal.

SCR wirft Reihen um - ohne Erfolg

Bezahlt machte sich das erst im zweiten Abschnitt. Nach einem Doppelschlag von Philipp Schlager und St. Jacques schoss Andreas Driendl Riessersee in Überzahl nochmals heran. Der Füssener stemmte sich gegen die Niederlage. Im Endeffekt ging fast jede gefährliche Aktion von ihm aus. Das war gleichzeitig auch ein Problem. Ohne die drei Münchner Jakob Mayenschein, Maximilian Daubner und Andreas Eder fehlte nicht nur eine ganze Reihe, es gingen auch drei Spieler ab, die Torgefahr ausstrahlen. Coach Söderholm reagierte und riskierte. Nach dem 3:5 durch den stürmenden Verteidiger Andreas Schwarz warf er die Blöcke um, kehrte zurück zur Hyper-Reihe um Driendl, Lubor Dibelka und Richard Mueller. „Um ins Spiel zu kommen und mehr Torchancen zu kreieren“, sagt Söderholm. Ein Hilfeschrei, den keiner beim SCR hörte.

Es fehlte einfach in zu vielen Bereichen. Zweikämpfe und Kampfstärke sprach Söderholm an, die Passqualität, das Defensivverhalten des Teams allgemein, das viel zu viele Chancen der Tölzer zuließ. Kurz zusammengefasst: „Wir haben nicht sauber gespielt. Vorne wie hinten.“ Immerhin hat der Coach die Pleite schon fast abgeschlossen. Er betont: „Viel brauchen wir nicht zu analysieren.“