SC Riessersee sorgt für Ruhe im Peitinger Stüberl

Comeback des SC Riessersee: In einem emotionslosen Derby beim EC Peiting gewinnen die Garmisch-Partenkirchner mit 5:3. Eine starke erste Reihe ist der Wegbereiteter für die drei Punkte. Am Sonntag kommt Schlusslicht Höchstadt ins Olympia-Eissportzentrum.

Peiting – In Peiting treffen sich alle nach dem Spiel in der Stadion-Wirtschaft. Also auch die Trainer, die ihre Analyse hinter der Bar halten. Das hat Charme und sorgt in so mancher Partie dafür, dass der Zweikampf auf dem Eis im Stüberl verlängert wird. Am Freitag aber wollten alle, auch die beiden Trainer, schnellstmöglich heim. Es gab nicht viel zu debattieren. Selbst das Publikum, immer ein guter Stimmungsbarometer nach Peitinger Heimspielen, beließ es bei höflichem Applaus. Kein Reinschreien, keine Buhrufe, nichts.

Selten hat es ein so emotionsloses Derby zwischen beiden Oberland-Teams gegeben – auf allen Ebenen. Simon Fritzenschaft, der Pressesprecher beim ECP, nannte das Duell „lasch“. Coach Sebastian Buchwieser machte das an zwei Punkten fest. Zum einen sei sein Team nicht „100 Prozent in Derby-Bereitschaft“ gewesen. Und der andere Aspekt hatte natürlich mit dem SC Riessersee zu tun, der 5:3 gewann. „Garmisch war bisher der stärkste Gegner“, lobt Buchwieser.

Auf die Tabelle dürfe man nichts geben – obwohl an diesem Wochenende die erste Runde endet. Der SCR hat auf Rang neun ebenso wenig verloren wie die Peitinger auf Platz zwei. Deutlich schwächer als vorige Saison sieht Buchwieser seine eigene Mannschaft. Sie hat sich bloß auf eine Taktik spezialisiert: Sehr schnell tritt sie ihre Angriffszüge an, holt viele Strafzeiten heraus und ist obendrein effizienter als alle anderen Klubs. Über diese Statistik hat man in Peiting unter der Woche gerätselt. Buchwieser hält die Zahlen, die dem ECP die beste Schussquote bescheinigen, für Schwachsinn. Aber ein wenig Wahres transportieren sie schon: Peiting führt die Tabelle unter diesem Aspekt an, der SCR ist Achter – fast wie im echten Oberliga-Klassement.

Zu welchen Auftritten die Garmisch-Partenkirchner mit einer halbwegs normalen Abschlussquote fähig sind, zeigte der Erfolg in Peiting. Erstes und zweites Drittel bestimmten die Gäste. Nur zum Ende jedes Abschnitts mischten sich kleine Schwächephasen rein. Der erste Block um Uli Maurer, Florian Vollmer und Eetu-Ville Arkiomaa spielte wie eines dieser Oktoberfest-Rösser, die die übrige Belegschaft mitzieht. Maurer hatte im Vorfeld gescherzt, dass er nicht der Typ sei, der vier Gegner ausspielt. Nun, beim 1:0, das er Christoph Frankenberg auflegte, waren es immerhin drei. Den Ausgleich im Powerplay (18.) – eine weitere Peitinger Stärke – steckten die Werdenfesler gut weg. Im zweiten Abschnitt konterten sie mit zwei Treffern.

Auffällig war, aus welchen Positionen die Tore fielen. „Wir haben gesagt, dass wir giftiger sein müssen“, erklärt Coach George Kink. Aus der Trainersprache übersetzt bedeutet Giftigkeit: mit allen Mitteln vors Tor, egal wie weh das tut. Florian Vollmer und Jakob Heigl staubten im Slot ab. Auch die übrigen drei Tore schoss der SCR unmittelbar vor Goalie Florian Hechenrieder. „Viel ist Kopfsache“, sagt Kink. Das frühe 1:0 sprengte offenbar einige Blockaden.

Es störte den Trainer an einem solchen Abend auch nicht, dass sich die gefährlichen Szenen im Top-Block bündelten, der drei Treffer herausspielte. Die anderen haben „trotzdem 100 Prozent gegeben“, betont Kink. Jakob Heigl führt er an. Genauso gut hätte er Calder Brooks wählen können. Der Kanadier verfügt über einen ziemlich platzierten Handgelenkschuss, wie er beim letztlich entscheidenden 4:2 (48.) zeigte. Sein Treffer bremste die anrennenden Peitinger aus. Brooks’ Abschlussbilanz liest sich antithetisch zum gesamten Rest: Sieben Schuss, vier Tore, 57,5 Prozent Erfolgsquote. Deswegen stimmte es natürlich auch, als Kink zum Abschluss vor den Zuschauern sagte: „Wir haben mehrere Schultern zum Verteilen.“