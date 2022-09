Ein Schlitzohr in Weiß-Blau

Von: Patrick Hilmes

Kommt in meine Arme: Alexander Höller (3.v.r.) lässt sich von seinen Mitspielern für seine beiden Tore gegen die Hannover Indians feiern. © Peter Volk

Das konnte sich sehen lassen: Der SC Riessersee hat sein erstes Testspiel erfolgreich bestritten. Mit 5:2 siegten die Weiß-Blauen gegen die Hannover Indians. Insbesondere Alexander Höller stach beim SCR hervor.

Garmisch-Partenkirchen – Man solch sich ja im Leben nie zu früh festlegen. Das gilt für alle Bereiche und dementsprechend auch im Sport, erst recht ganz am Anfang einer Saison. Aber den ersten teaminternen Titel der Saison beim SC Riessersee kann man getrost schon vergeben. Ja, bereits nach dem ersten Testspiel. Ja, schon nach des Spielers erstem Einsatz überhaupt für die Weiß-Blauen. Die Rede ist von Alexander Höller, das Schlitzohr des SCR.

Zwei findige Tore des Zugangs von den Starbulls Rosenheim

Im ersten Freundschaftsspiel – wobei von Freundschaft auf dem Eis eher weniger gesprochen werden konnte – der Garmisch-Partenkirchner gegen die Hannover Indians wusste sich insbesondere Höller ins Szene zu setzen. Der Zugang von den Starbulls Rosenheim markierte zwei Treffer der listigen, der findigen Art beim 5:2-Erfolg der Gastgeber. Sein erstes war das zweite der Weiß-Blauen. Höller gönnte sich ein kleines Techtelmechtel mit seinem Gegenspieler vor dem Indians Kastens, dann glitt er leicht neben das Tor, sein Kontrahent schaute auf das Spielgeschehen. Dieser sah Robin Soudek abziehen und anschließend den Abpraller von Höller verwerten. Kurz hatte sich der Hannoveraner ablenken lassen – 2:1 für den SCR. Tor Nummer zwei war noch ausgebuffter. Hannover hatte es trotz 5:3-Überzahl nicht geschafft, den Ausgleich zu markieren. Die letzte Sekunde der Strafzeit für die Gastgeber lief ab, alle Indians bis auf einen fuhren zum Wechsel. Höller schaltete blitzschnell, setzte den Puckführenden unter Druck, luchste ihm die Scheibe ab und stellte auf 3:1. Wahrlich ein Schlitzohr. Der Kommentar von Co-Trainer Anton Raubal: „Das schaut bei ihm manchmal unorthodox aus, aber er weiß, wo er stehen und was er machen muss.“

SCR: Teils holprig, teils sehenswert

Doch nicht nur der Innsbrucker fiel positiv auf, dass gelang dem SCR auch im Kollektiv. Von Beginn an wollten die Riesserseer schnelles, aggressives Eishockey mit dem gewissen Spielwitz zeigen. Das gelang – wenn wundert’s angesichts der ersten Partie – teils nur semi. Aber in vielen Szenen sah man das Potenzial der Mannschaft und der Einzelspieler. Mal kam halt Stückwerk heraus, mal stimmte das Timing nicht, mal aber funktionierte genau das, was sie sich in ihren Köpfen ausgemalt hatten. So etwa beim 1:0. Die Scheibe lief schnell, sauber und landete beim bestpostiertesten Mann, in diesem Fall Zugang Sam Verelst. Trocken abgezogen, schon durften die 879 Zuschauer – die rund 25 Indians- und die zehn Bad Tölz-Anhänger ausgenommen – erstmals jubeln.

Co-Trainer Anton Raubal zieht positives Fazit

Vier weitere Male sollte das noch der Fall sein. Sehr zur Freude Raubals: „Erstes Drittel holprig, noch zu viele Turnovers zugelassen. Aber ab dem zweiten Drittel waren wir dominant, sehr lauffreudig, stark im Penaltykilling und haben gutes Eishockey gezeigt. Ich bin sehr positiv überrascht.“ Fazit: Das konnte sich sehen lassen. Dachte sich auch Höller und verließ das Eis mit einem verschmitztem Lächeln.