Nach 4:1 in Memmingen: Entwarnung bei Eder

Schlampiger Aufbau, ein verletzter Leistungsträger, aber auch vier Treffer der Neulinge – das war der verrückte dritte Test des SCR. Immerhin gewinnt er 4:1 bei Ligakonkurrent Memmingen.

Memmingen– Runter vom Eis mussten beide. Während die Schiedsrichter den Memminger Timo Schirrmacher per Matchstrafe aus der Halle beförderten, fuhr der Krankenwagen Tobias Eder ins Krankenhaus. „Ganz normal bei so einer Aktion“, sagt Trainer Toni Söderholm vom SC Riessersee. Schirrmacher hatte das Talent bei einem schlimmen Check am Kopf getroffen. Entwarnung gab Söderholm nach Spielende. „Tobi ist okay.“ Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Nicht nur wegen der Verletzung fand der Trainer nicht viele gute Worte zum Testspiel im Allgäu. Der gesamte Auftritt seiner Mannschaft gefiel ihm nicht, obwohl sie 4:1 gewann. In allen Bereichen fand er Fehler. Am meisten stachen die Nachlässigkeiten im Forecheck und im Aufbau heraus, die den Memmingern viele Chancen ermöglichten. Oft schossen die Hausherren am Tor vorbei oder scheiterten an Daniel Allavena. Für den jungen Torwart war’s die erste Bewährungsprobe über 60 Minuten bei den Profis. „Er braucht Spiele“, sagt Söderholm. Der Finne rechnet mit einigen Einsätzen für den Nachwuchsmann in der Oberliga-Spielzeit. In dieser Verfassung muss er sich nicht um den Goalie sorgen. Wenn er von „ein bisschen chaotischen“ Zuständen spricht, meinte er mit Sicherheit nicht Allavena. Seine Vorderleute kämpfen offensichtlich noch sehr mit dem System und Söderholms Forderungen.

Aber: Sie trafen viermal. „Wer vier Tore schießt, hat den Sieg auch verdient“, betont der Coach. Viel Positives hob er aber nicht hervor. Ab und an sei mal ein gelungener Wechsel dabei gewesen. Dafür freute sich Söderholm sehr über die Torschützen – allesamt neue Spieler. Die ersten zwei Treffer in Abschnitt eins erzielten Verteidiger Lorenz Mittermaier sowie Jakob Heigl, die in der Vorsaison noch für das Jugendteam in der DNL2 aufgelaufen waren. Die übrigen zwei Tore steuerte die Top-Formation bei. Victor Östling schlug in Überzahl zu (3:1). Uli Maurer traf zum Endstand. Einen guten Eindruck bei Söderholm hinterließ im Übrigen der Gegner. Memmingen hält er für eine „starke Mannschaft“ mit viel Speed und Vorliebe zum körperlichen Spiel – was nicht nur ein Faustkampf sowie der Check gegen Eder belegt.

Für den Gag des Abends sorgten zudem die SCR-Fans. Allerdings nicht in Memmingen, sondern hunderte Kilometer entfernt in Schottland. Dort hätte Riessersee ein Vorbereitungsturnier bestreiten sollen. Die Partien waren ausgemacht, viele Fans hatten die Tickets schon gebucht. Bad Tölz sprang ein – und wurde eine Woche nach dem 2:4 beim SCR von den Werdenfelser mit einem Banner empfangen. Darauf stand: „Und auch hier regiert der SCR.“