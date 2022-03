Sieg in der Overtime: SC Riessersee gewinnt dramatisch in Hannover

Von: Marco Blanco-Ucles

SCR-Freude, Scorpion-Frust: Torschütze Benjamin Kronawitter (2.v.l.) bejubelt seine 2:1-Führung mit Vorlagengeber Simon Mayr – Teamkollege Moritz Israel (2.v.r.) kommt zum Gratulieren. © britta koglin

In einem hochklassigen Spiel gewinnt der SC Riessersee in Hannover mit 4:3 nach Verlängerung und geht im Playoff-Achtelfinale mit 1:0 in Führung.

Hannover – Stimmungsvolle Kulisse, zwei auf Sieg spielende Mannschaften und ein an Dramatik kaum zu überbietendes Ende. Das erste Spiel der Achtelfinal-Serie in den Oberliga-Playoffs zwischen den Hannover Scorpions und dem SC Riessersee war Werbung für den Eishockeysport – mit dem glücklicheren Ende für die Garmisch-Partenkirchner. Dank des goldenen Treffers von Robin Soudek gewannen die Weiß-Blauen mit 4:3 nach Verlängerung in der Landeshauptstadt Niedersachsens.

Abtasten, gemächlich in die Playoffs reinkommen? Nicht mit Hannover und dem SCR. Von Beginn an legten beide Teams ein hohes Tempo an den Tag. Mit Gleichzahl auf dem Eis hielten die Riesserseer den Favoriten gut in Schach, ließen wenig zu. Anders gestaltete es sich, als die Weiß-Blauen erstmals in Unterzahl agieren mussten. Erstes Powerplay der Scorpions, erster Treffer für die Hausherren – einer der Marke „unglücklich“. Tyler Gron suchte Sturmkollege Robin Just im Slot, Simon Mayr spritzte dazwischen, lenkte den Puck allerdings Richtung eigenes Gehäuse. Aufreizend langsam trudelte die Scheibe über die Linie. Der SCR reagierte keineswegs geschockt, verpasste es allerdings zweimal in Überzahl, die Führung der Niedersachsen zu egalisieren.

SC Riessersee dreht Partie durch Florian Vollmer und Benjamin Kronawitter

Zu Beginn des zweiten Abschnitts ließ Riessersees Michael Knaub seinen Worten Taten folgen – im negativen Sinne. Im Tagblatt-Vorbericht hatte der Angreifer angekündigt, Bruder Victor auf Hannoveraner Seite keinesfalls zu schonen. Der Check gegen den Kopf des Bruders war dann aber doch des Guten zu viel. Für Knaub, der sich anschließend zu vehement beim Schiedsrichter beschwerte, ging es vier Minuten lang auf die Strafbank. Zwei Zeigerumdrehungen später machte Victor das Familientreffen der Knaubs auf der Strafbank perfekt – zwei Minuten wegen Stockschlag. Der SCR ließ sich von den Nebengeräuschen nicht beirren und glich durch Kapitän Florian Vollmer verdient zum 1:1 aus. Wenig später sollte es für die Werdenfelser noch besser kommen. Mayr bediente Benjamin Kronawitter und der 31-Jährige brachte seine Farben mit einem Traumtor in den Winkel erstmals in Führung.

Angetrieben von den lautstarken Heimfans drückte Hannover zu Beginn des dritten Drittels auf den Ausgleich. Mehrfach rettete SCR-Goalie Daniel Allavena in höchster Not. Gegen den Abschluss aus kurzer Distanz von Mario Valery Trabucco war aber auch er machtlos – 2:2. Riessersee geschockt, eingeschüchtert von der lautstarken Kulisse? Mitnichten. Überzahl SCR. Schuss Aziz Ehliz, Abstauber Knaub – fertig war die erneute Gästeführung. Eben noch als Vorlagengeber geglänzt, war Ehliz wenig später auch beim erneuten Ausgleich der Hannoveraner beteiligt. Patrick Klöpper ließ den SCR-Verteidiger bei seinem Dribbling locker aussteigen und bediente Teamkollege Robin Just, der erneute Ausgleich.

Robin Soudek erzielt Siegtreffer für den SC Riessersee

Overtime. Das Spiel auf Messers Schneide und die Werdenfelser massiv unter Druck. Allavena verhinderte in dieser Phase mehrfach den Siegtreffer für die Scorpions. Wenig später Hannover in Überzahl, der Siegtreffer fiel – für den SCR. Vollmer gedankenschnell auf Robin Soudek – der Tscheche ließ Goalie Brett Jaeger keine Chance. Der Rest war grenzenloser Jubel in weiß-blau – 1:0 für Garmisch-Partenkirchen.