Regan verspricht: „Blaue geben niemals auf“

Garmisch-Partenkirchen– Der Glaube versetzt Berge. So sagt es ein Sprichwort. Nun, die Alpspitze müssen die Eishockeyprofis des SC Riessersee nicht verrücken. Das verlangt keiner. Nein, eine Leistungssteigerung aber muss her. Eine deutliche, um nicht am Ende am Saisonziel vorbeizuschrammen. Zur Erinnerung: Das lautet

Playoffs – egal auf welchem Weg. Die Frage ist allerdings, ob die Hürde, in der DEL2 zurück in die Spur zu finden, nicht einem ähnlichen Kraftakt gleicht. Nun kommt der Glaube ins Spiel. Trainer Tim Regan wird derzeit nicht müde, zu predigen, wie er zu seiner Mannschaft steht, wie sehr er von ihr überzeugt ist.

Das hat sich auch nach dem zweiten Null-Punkte-Wochenende in Serie nicht geändert. Kl

ar, der SCR ist nun auf den unliebsamen elften Rang abgerutscht. „Wir sind uns der schwierigen Situation schon bewusst“, versichert Regan. Doch gerade in dieser Phase gelte es, positiv zu bleiben. „Wir wollen da rauskommen, so schnell wie möglich, keine Frage.“ An eine Abstiegsrunde möchte sowieso keiner einen Gedanken verschwenden. „Das Thema darf gar nicht aufkommen.“

Viel lieber packt der Coach einen Spruch aus, der über das vergangene Jahrzehnt hinaus zu einer Art Markenzeichen für den SC Riessersee geworden ist. „Blaue geben niemals auf – das sagen die Fans, und so denken auch wir“, stellt er klar. Regan ist ein Punkt besonders wichtig: „Wir haben es selbst in der Hand. Noch sind es zehn Spiele.“ Gegenüber zwei direkten Konkurrenten hat der SCR sogar eine Partie weniger ausgetragen. So schlecht also sieht es nicht aus – wenn die Mannschaft nun wieder kräftig zu punkten beginnt. Das ist natürlich die Voraussetzung.

Die erste Möglichkeit dazu bietet das Auswärtsspiel am heutigen Freitag in Weißwasser. Klar, die Lausitzer Füchse sind eines der Überraschungsteams dieser Zweitliga-Saison und derzeit Fünfter. Auf dem Papier nicht gerade die große Möglichkeit, sich aus der Formkrise zu schießen. Doch vielleicht klappt es genau dort. Gegen Weißwasser hat der SCR vor einigen Wochen ein furioses Heimspiel gewonnen. „Alle Partien waren knapp“, fügt Regan an. Zeit wäre es in jedem Fall, eine positive Serie zu starten. Danach stehen drei Heimspiele in Folge an.

Regan bleibt der Glaube, etwas Hoffnung und die Bereitschaft, hart zu arbeiten. Und die sieht er bei seinem Team täglich. „Wir haben wieder richtig gut gearbeitet in dieser Woche“, stellt der Coach klar. Aber: „Das haben wir in der Woche davor auch.“ Der jetzt größere Kader erlaubt dem nun 43-Jährigen ein wenig anderes Herangehen. Regan baut viel auf kleine Wettkämpfe im Training, lässt die Spieler in Gruppen gegeneinander antreten. Das Ergebnis: Die Stimmung passt. Nun aber muss sich das auch in Resultaten niederschlagen. „Nah dran“ war der SCR zuletzt gegen Bad Nauheim. Da kann man Regan nicht widersprechen. Erst die kapitalen Fehler warfen das Team aus der Bahn. Vergangenheit. „Wir blicken nicht zurück“, sagt er wieder. „Wir machen einen Schritt nach dem anderen – aber mit Fokus nach vorne.“

Positives gibt es in jedem Fall auf dem Personalsektor zu vermelden: Andreas Driendl stand am Donnerstag wieder auf dem Eis, Mattias Beck hatte sich am Dienstag bereits zurückgemeldet. Und Andreas Eder trainierte auch die komplette Woche in Garmisch-Partenkirchen. Da besteht die Hoffnung, dass er dem SCR zur Verfügung steht. Möglicherweise kehrt auch Youngster Emil Quaas am Sonntag ins Team zurück. An personellen Alternativen sollte es also nicht mangeln. Ob Ilya Sharipov nach seinem starken Auftritt in Bietigheim gleich noch eine Chance erhält oder Matthias Nemec zurück in den Kasten kehrt, will Regan erst am Spieltag entscheiden. Eines steht für ihn fest: „Wir arbeiten sehr hart, aber wir müssen wieder cleverer werden und die Kleinigkeiten richtig machen.“ Dann geht’s auch zurück in die Erfolgsspur.