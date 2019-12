Totgesagte leben länger: SCR feiert Comeback und holt einen Punkt in Peiting

von Andreas Mayr schließen

Wieder so eine Energieleistung mit Mini-Aufgebot: Der SC Riessersee holt auch in Peiting einen Punkt. Nach 0:3-Rückstand arbeitet sich der SCR zurück in die Partie und zwingt den ECP sogar ins Penalytschießen, das die Gastgeber am Ende gewinnen

Peiting – Die Laune auf dem Eis war bestens. Man lachte, man lag sich in den Armen, man herzte sich. Ganz auffällig war das bei Torwart Daniel Allavena, dem Strahlemann, der von vielen ein paar besonders feste Schulterklopfer für seine Paraden erhielt. Obwohl ein Team, in dem Fall der SC Riessersee, verloren hatte, verließen beide Mannschaft glücklich das Feld. Sie hatten beide gepunktet. Peiting doppelt mit dem 5:4-Erfolg nach Penaltyschießen.

Doch auch der SCR nahm einen Zähler mit. Jeder fragte sich nachher, wie in aller Welt dieses Minimal-Aufgebot so etwas erreichen konnte – noch dazu nach 0:3- und 2:4-Rückstand. Einen Akt des Willens und der Hingebung lieferten die Gäste. Wie lang dieses Stromaggregat läuft, zeigen die nächsten Wochen vor allem die Weihnachtstage. Aber fürs Erste liefert es noch Saft für wöchentliche Energieleistungen.

Dieses Derby, eines mit schön vielen Aufregern, teilte sich in zwei Hälften: in den Rückschlag und die Aufholjagd. Eine halbe Stunde zeigte der SCR eine Ausstellung sämtlicher Grausamkeiten. Alleine dieses erste Drittel: Christoph Frankenberg ging verletzt vom Eis. Drei Fehlpässe führten direkt zu Peitinger Großchancen. In doppelter Überzahl, die eineinhalb Minuten dauerte, schafften es die Gäste sogar, den Puck für Peiting zu klären. Gefährlich auf das Tor schossen sie nicht. Der 16-jährige Quirin Bader hämmerte kurz vor Ende Fabian Weyrich in die Bande. Der Check hätte als Wecker für die Kollegen durchgehen können, wenn der Puck nicht schon wieder Richtung SCR-Tor unterwegs gewesen wäre. Im folgenden Powerplay gelang den Gastgebern das 2:0. Bereits davor hatte Florian Stauder, der Oberauer, mit einem verdeckten Schlenzer vom Bully weg für die Führung gesorgt.

In diesem ersten Drittel deuteten sich die körperlichen Unterschiede beider Teams an. Peiting hatte unter der Woche zwei Verletzte zurückbekommen. Der SCR wartet vergeblich. Vorige Woche nach dem 4:3-Verlängerungssieg über den ECP hatte Trainer George Kink in einem Zustand der Glückseligkeit die Pressekonferenz verlassen. Er hatte nicht verstanden, warum die Peitinger seinen dünnen Kader nicht viel härter angepackt hatten. Im Peitinger Eisstadion gab es nun keine Gnade.

In den ersten sechs Minuten des zweiten Durchgangs wollte man den lautstarken SCR-Fans raten, nicht aufs Eis zu schauen. Ihre Mannschaft kam nicht aus der eigenen Zone. Sah schlimm aus. Als würde ein Schwergewichtsboxer auf ein Federgewicht einprügeln. Weyrich legte in dieser Phase das 3:0 nach. Der SCR wirkte ziemlich tot. Doch wenigstens einmal in dieser Saison fiel die Gunst des Schiedsrichters den Werdenfelsern zu. Cori Müns pfiff einige Szenen, die Sebastian Buchwieser, der ECP-Trainer komplett anders sah. Die Überzahlspiele hauchten den Gästen Leben ein, brachten Selbstvertrauen wie Kampfgeist zurück. Florian Vollmer verkürzte und eröffnete damit die Festspiele der ersten Reihe.

In Zeiten wie diesen bleibt dem Trainer nichts anderes übrig, als seine Klasse zu bündeln. Alle torgefährlichen Männer bündelte Kink im ersten Block. Noch vor der zweiten Drittelpause, in der letzten Sekunde, erzielte Eetu-Ville Arkiomaa das 2:3. Der Finne konterte auch das 2:4 direkt mit seinem zweiten Treffer. Der Ausgleich fiel schließlich, weil sich Peiting mit Referee Müns anlegte. Martin Mazanec erhielt bei Unterzahl eine weitere Strafe – für Reklamieren. Victor Östling nutzte den freien Raum. In der Verlängerung schob man sich nur den Puck hin und her. Das Penaltyschießen musste her. Östling traf für den SCR, Top-Scorer und Rückkehrer Nardo Nagtzaam zweimal für den ECP, sogar zweimal mit demselben Trick (über die Stockhand), und so ging der Extra-Punkt an die Peitinger.