Trotz Sieg gegen Feldkirch: Ertrag passt noch nicht zum Aufwand

von Christian Fellner schließen

Der SC Riessersee hat auch die nächste Herausforderung gegen einen Klub aus der Alps-Hockey-League bestanden. Beim 2:1 nach Verlängerung passte am Freitag nur die Chancenverwertung nicht zu einem insgesamt sehr guten Auftrtitt der Garmisch-Partenkirchner. Schon am Sonntagabend geht es mit dem nächsten Test weiter: Dann gastiert Red Bull Salzburg II im Olympia-Eissportzentrum. Beginn ist um 18 Uhr.

Garmisch-Partenkirchen – An der Effizienz muss der SC Riessersee noch arbeiten. Das bleibt als Haupterkenntnis vom Freitagabend haften: Klar, der SCR gewann gegen die VEU Feldkirch auch den zweiten Vergleich innerhalb einer Woche mit 2:1 nach Verlängerung, ließ aber doch tonnenweise Chancen liegen und hätte die Partie in regulärer Spielzeit für sich entscheiden müssen. Doch der defensiv disziplinierte Gegner aus der Alps-Hockey-League machte den Hausherren das Leben schwer, vor allem Torhüter Alex Caffi. Vielleicht klappt’s ja schon am heutigen Sonntag (18 Uhr/Olympia-Eissportzentrum) besser. Da geht’s einmal mehr gegen ein Team aus der AHL, gegen die U20 des EC Red Bull Salzburg.

Drittel eines begann mit einem starken SC Riessersee. Die Gastgeber kamen mit Wucht aus der Kabine, drängten die Gäste aus Feldkirch in deren Defensivzone. Das 1:0 ließ nicht lange auf sich warten: Die Scheibe lief gut, Silvan Heiß sah Eetu Arkiomaa, der bediente Aushilfs-Verteidiger Aziz Ehliz, der mit seinem Schlenzer genau ein freies Fleckchen im Feldkircher Kasten traf. Verdient – keine Frage.

Und es ging im Grunde in eine Richtung weiter. Die Gäste aus Vorarlberg kamen zu Beginn eigentlich nur zu Chancen, wenn sie die Riesserseer ihnen auflegten. So bekam Youngster Daniel Allavena im Riesserseer Kasten einige Chancen, sich auszuzeichnen. Und das tat er in bester Manier. Eine Schulterabwehr, einmal tauchte er aus dem Kasten heraus, um den Puck vor einem heraneilenden Stürmer unter sich zu begraben – es war insgesamt ein sehr guter Auftritt des erst 19-jährigen Goalies. Gegen den späten Ausgleich (54.) konnte er später auch nichts ausrichten.

Nach vorne erspielte sich der SCR massenhaft guten Möglichkeiten. Einzig die Effizienz passte nicht, der Ertrag nicht zum Aufwand. Dieses 1:0 hatte einfach viel zu lange Bestand. Dennis Lobach, Florian Vollmer, Victor Östling oder Arkiomaa – keiner brachte den Puck hinter Schlussmann Alex Caffi in die Maschen. Der Italiener, der sogar schon Einsätze im Nationaltrikot bestritten hat, verrichtete einen guten Job.

Bis auf die magere Ausbeute in der Offensive passte es im Spiel des SCR sonst aber sehr gut: Läuferisch bärenstark, und auch die Einzelspieler, die Trainer George Kink im Vorfeld angesprochen hatte, wussten zu gefallen: Neuzugang Arkiomaa beispielsweise gefiel mit guten Händen und gutem Auge. Östling und er könnten in der Tat ein gutes Gespann abgeben. Der junge Tobias Kircher dazu, der seine technischen Fähigkeiten mehrfach andeutete – ein guter Mix für eine zweite starke Formation neben der Vollmer/Maurer-Reihe. Eines wurde an diesem Abend in jedem Fall klar: Bleiben diese Schlüsselspieler weitestgehend vom Verletzungspech verschont, hat das Team schon auch ohne ein Pfund Förderlizenzspieler aus München einiges vorzuweisen für die Oberliga.

Und ein Treffer fiel am Ende ja doch noch: Östling nutzte ein Powerplay in der Verlängerung zum Siegtreffer.