Die große Allavena-Show: SCR-Torhüter überragt beim 3:0-Sieg gegen Füssen

von Christian Fellner schließen

Starker Auftritt des Riesserseer Minikaders im ersten Altmeister-Duell dieses vierten Advents-Wochenendes: Dank einen starken Goalie Daniel Allavena, eine insgesamt bärenstarken Defensivleistung und der nötigen Portion Geduld ringt der SCR den EV Füssen mit 3:0 nieder - und klettert kurzfristig sogar wieder auf Rang vier in der Oberliga Süd.

Garmisch-Partenkirchen– Was für ein Auftakt des Altmeister-Wochenendes in der Oberliga Süd: Der SC Riessersee feierte am Freitagabend einen 3:0-Erfolg gegen den EV Füssen. Geduld war oberste Tugend in dieser Partie gegen starke Allgäuer – und Willen. Und wieder rückte ein Youngster in den Vordergrund: Daniel Allavena. Der Torhüter ließ die Gegner verzweifeln – und durfte am Ende über seinen ersten Shutout im Profi-Eishockey jubeln.

Was waren das früher wohl für Duelle. Viele kennen sie ja nur noch von alten Bildern. Am Kobelhang in Füssen, oder eben in der ehrwürdigen Olympia-Halle in Garmisch-Partenkirchen. Riessersee und Füssen – zwei Rivalen. Heutzutage läuft alles ein wenig ruhiger, geht es halt auch nicht mehr um Deutsche Meisterschaften zwischen Weiß-Blau und Schwarz-Gelb.

Umkämpft sind die Partien immer noch. Zäh wie Kaugummi ging’s am Freitagabend zu zwischen den beiden Kontrahenten. Die Teams schenkten sich nichts, keinen Zentimeter Eis. Nicht immer mit technischen Kabinettstücken, dafür mit einem Affentempo. Keine zwei Stunden dauerte die Begegnung.

Im ersten Drittel hatten bei allem Bemühen des SCR die Allgäuer die besseren Möglichkeiten. Schon in der zweiten Minute feuerten die Füssener zweimal auf Daniel Allavena im Riesserseer Kasten. Nur gut, dass Dejan Vogl einmal am langen Pfosten verpasste, denn da wäre wohl nicht viel zu halten gewesen.

Der SCR brauchte ein wenig, um reinzufinden in dieses Altmeister-Duell. Er fing sich erst durch ein Powerplay. Stephan Wilhelm und Simon Mayr versuchten es mit Schlagschüssen, doch irgendwie wirkte das ganze Spiel der Gastgeber ein wenig zu ungenau. Viele Szenen erstickten sie selbst durch unpräzise Anspiele. Das zog sich durch wie ein roter Faden. Nur gut, dass es dem Gegner nicht viel besser erging. Der mühte sich auch gewaltig, Allavena entschärfte gegen Marius Keller kurz vor Ende des Drittels noch einmal glänzend.

Brenzlig wurde es für den SCR zu Beginn von Abschnitt zwei: 30 Sekunden drei gegen fünf. Kein Zuckerschlecken. Doch in Unterzahl, da hielt sich der SCR wacker. Nur musste er sein Können in dieser Disziplin zu oft unter Beweis stellen. Was war nur in die Riesserseer gefahren? Zwei Fouls hinter oder an der gegnerischen Torlinie – das sieht kein Trainer gern. Dann noch ein Bandencheck vor der eigenen Bank – alles so unnötig.

Vielleicht wurde es Eetu Arkiomaa selbst ein bisschen zu bunt, vielleicht wollte er ein Zeichen setzen – nach dem Motto: Hört auf mit dem Mist... Er ging derart energisch nach, erkämpfte sich den Puck im gegnerischen Drittel, zog hinters Tor, ließ einen Füssener in die Bande krachen und sah dann noch Victor Östling, der tatsächlich in Unterzahl zum 1:0 traf.

Der Schlussabschnitt geriet zum Kampf des SCR-Minikaders gegen die Allgäuer, die mit kompletten vier Reihen versuchten, die große Offensive zu starten. Füssen rollte mächtig an. Doch den ersten Nadelstich setzte der SCR: Ein wenig aus dem Nichts. Anton Radu schlenzte von außen, ein Füssener rutschte in den Puck, nahm so seinem Torhüter die Sicht und fälschte die Scheibe offenbar auch noch leicht an – sie flutschte durch zum 2:0 ins lange Eck. Ja, ein Lohn für die Geduld, die der SCR nicht verlor, weiter tapfer defensiv dichtmachte.

Und er konnte sich auf Daniel Allavena verlassen. Wieder bekamen die Füssener Überzahl, und der 20-Jährige war der Turm in der Schlacht. Allavena-Rufe schallten durchs Stadion. Die hatte sich der junge Kerl redlich verdient. Füssen stürmte weiter, der Trainer nahm vier Minuten vor dem Ende den Goalie vom Eis. Diesmal aber ließ der SCR nichts mehr anbrennen: Östling traf in den verwaisten Kasten zum 3:0