Goalie Reich sichert SCR-Sieg gegen Memmingen

Eishockey Oberliga Süd

von Christian Fellner

Erst war nicht sicher, wer überhaupt im Tor steht. Dann war‘s überraschend doch wieder Kevin Reich. Und der lieferte gegen Memmingen im Kasten des SC Riessersee einmal mehr eine Top-Leistung ab. Der Torhüter war der große Garant für den 4:2-Erfolg.

Garmisch-Partenkirchen – Der SC Riessersee hat das letzte Heimspiel des Jahres in der Oberliga Süd gegen Memmingen mit 4:2 gewonnen. Vielleicht ein gutes Omen nach einem bewegten Jahr für das Garmisch-Partenkirchner Eishockey. Auf dass 2019 vieles noch besser werde. Das Team von Coach George Kink musste gegen die Allgäuer allerdings eine Geduldsprobe bestehen. In Hinblick auf die kommende Verzahnungsrunde sicher ein guter Test, wenngleich nicht jeder Gegner das Format der Memminger haben wird.

Mit Spannung wurde am Freitag erst einmal die Aufstellung des SCR erwartet: Wer steht im Tor? Nun, es war nicht Daniel Allavena und auch nicht Elias Fischbacher. Nein, Kevin Reich schlüpfte doch wieder in die Ausrüstung. Erfreulich. Keine Veränderung also in dieser Hinsicht. Bei den Vorderleuten dafür sehr wohl. Der SCR hatte ein anderes Gesicht als in Rosenheim. Da fehlte Tobias Eder, dafür stand Jakob Mayenschein im Aufgebot. Auch eine Überraschung. Hagen Kaisler war krank, dazu musste wie erwartet Christian Hummer passen. Engpass also in der Defensive: Gut, dass Youngster Thomas Radu sein Comeback gab, wenngleich er am Ende etwas geschont werden musste. Die Radu-Quote erhöhte sich durch Bruder Anton nochmals. Memmingen in der Oberliga statt Burgau in der Landesliga – so lautete das Programm für den Tryout-Neuzugang.

Also, das war der SCR an diesem Abend. Und der hatte es mit einem unangenehmen Gegner zu tun. Wusste man. Memmingen hat unter Coach Sergej Waßmiller, der schon Bayreuth in der DEL2 zu einem SCR-Schreck geformt hatte, eine gute Entwicklung genommen. In Drittel eins aber erledigte der SCR seinen Job sehr konsequent. So hatten die Allgäuer nicht allzu viel auszurichten.

Die Heimmannschaft gab den Ton an. Der erste Treffer ließ zwar auf sich warten, fiel irgendwann aber zwangsläufig. Silvan Heiß schlenzte, Martin Naenfeldt legte ab, Victor Östling vollstreckte. Der SCR hatte mit seiner läuferischen Präsenz alles im Griff. Und erneut Östling, der einen Schlagschuss von Emil Quaas abfälschte, stellte dann auf 2:0. Verdient. Keine Frage.

Warum die Memminger sich den Ruf des Favoritenschrecks erarbeitet haben, zeigten sie dann nach der ersten Pause. Ja, sie kamen mutig aus der Kabine. Erwischten die Riesserseer auf dem falschen Fuß. Nur 90 Sekunden brauchte der Gast für das 1:2 durch Dominik Piskor.

Nun wirkten die Aktionen des SCR plötzlich ein wenig schwerfällig. Ja, Memmingen wehrte sich. War unbequem. Nun war Geduld gefragt. Und gutes Defensivspiel. Denn die Gäste drängten weiter. Die Partie blieb immer spannend. Nur gut, dass sich der SCR auf den souveränen Kevin Reich verlassen konnte. Der ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, verlor nicht die Nerven. Mustergültig. So ließ der SCR letztlich die Gäste sich austoben – und schlug dann zu: Mit viel Übersicht sah Daniel Reichert Emil Quaas in zweiter Reihe, der versenkte seinen Schlenzer zum 3:1.

Knifflig ging’s dann im Schlussabschnitt wieder los: Memmingen in Überzahl – und mit zwei Riesenchancen. Doch Reich stand wie ein Fels. Wenn’s beim SCR etwas zu bemängeln gab, dann die Auftritte im Powerplay. Einfach nicht zielstrebig genug gegen ein fraglos starkes Unterzahlspiel der Indians. Wenn man dann dem Gegner die Chancen dann noch auf dem Silbertablett serviert, geht’s schief: Der wieselflinke Jared Mudryk durfte in Überzahl durch vier Riesserseer schlüpfen und sein Solo dann zum 2:3 erfolgreich abschließen. War unnötig, die Tür so zu öffnen. Plötzlich war der Gast auf einen Treffer dran.

Nur gut, dass sich auch Memmingen mit einem Blackout revanchierte: Florian Vollmer setzte in der Ecke energisch nach, ein ECDC-Verteidiger verlor den Puck, und Aziz Ehliz netzte ein. Alles wieder gut. Durchschnaufen. Am Sonntag gibt’s das Duell im Allgäu.