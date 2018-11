SCR: Spätes Schützenfest

von Christian Fellner schließen

Der SC Riessersee hat ein wenig Zeit gebraucht, um den Rückschlag vom Freitag zu verdauen. Gegen Weiden lief in den ersten 40 Minuten mit einer Rumpftruppe wenig zusammen. Erst im Schlussabschnitt ging der Knopf auf und das Team feierte den höchsten Saisonsieg.

Garmisch-Partenkirchen – Christian Hummer ist keiner, den man an seinen Toren misst. Nein, wahrlich nicht. Damit geizt er wie Dagobert Duck mit seinen Goldtalern, die er in einem riesigen Geldspeicher hortet. Der Verteidiger hat andere Qualitäten. Mit seinen 25 Jahren gehört zu den Routiniers im Team, muss es nach dem Aus in der DEL2 anführen. Das tut er nach bestem Wissen und Gewissen. In puncto Laufstärke und cleverer Zweikampfführung gibt es in dieser Oberliga wenige, die dem Ebersberger das Wasser reichen können. Er ist ein ganz Wichtiger im Gerüst des neuen SCR.

Ein solcher Spieler, der hebt sich seine Treffer auf für entscheidende Momente. Gestern Abend im Duell mit Weiden fand er es offenbar als passend. Der Abwehrmann versuchte es zweimal. Einmal, im ersten Drittel, da scheiterte er noch mit einem Bauerntrick. Schon da hatte er wohl erkannt: Jetzt muss was passieren. Später dann, nach fünf Minuten im Schlussabschnitt, lief es besser: „Ein bisschen glücklich“, beschreibt Trainer Toni Söderholm die Entstehung, wie Hummer an die Scheibe kam. Doch: Energisch zog er vors Tor und netzte ein. Es war das 3:1, der wichtigste Treffer der Partie. Ein Zeichen an die Mitspieler und an den Gegner: Hummer hatte nicht vor, die Partie noch abzugeben.

Da konnte auch Söderholm auf der Bank ein wenig durchatmen. Der hatte sich in der Pause zuvor Luft gemacht. „Ich war richtig sauer“, räumt er ein. Die Art und Weise, wie „wir Weiden eine Möglichkeit gegeben haben, zurück ins Spiel zu kommen, das geht nicht“. Mike Glemser vertändelte an der gegnerischen blauen Linie die Scheibe, Silvan Heiß konnte nicht mehr eingreifen, Weidens Neuzugang Tomas Rubes nutzte diese eine von insgesamt sehr wenigen Chancen tatsächlich zum 1:2. „Da müssen wir cleverer sein, wissen, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist und die richtigen Entscheidungen treffen“, murrt Söderholm. Solche Einladungen an den Gegner, die bringen den Trainer auf die Palme.

Generell hatte die Partie nicht gerade frisch und fröhlich begonnen. Weiden wirkte teilweise gar nicht anwesend, beim SCR steckte offenbar der Schrecken vom Freitag in den Knochen. „Da sieht man den Unterschied von erfahrenen zu unerfahrenen Spielern. Eigentlich solltest du so ein Spiel sofort abhaken. Der Fokus lag bei einigen sicher noch auf Freitag.“

So fiel das 1:0, das aufgrund der Spielanteile sicher nicht unverdient war, erst durch eine sehr glückliche Aktion: Florian Vollmer schlenzte, traf die Kelle von Victor Östling, von dort trudelte die Scheibe ins Netz. Der Schwede hatte es gar nicht mitbekommen, merkte es erst, als der Schiedsrichter pfiff und die Fans johlten. Die Riesserseer taten sich unheimlich schwer gegen Weiden, klare Aktionen zu starten. Natürlich: Da spielte schon eine Art Rumpftruppe. Martin Naenfeldt schonten die Riesserseer, Uli Maurer war gesperrt. Im Gegensatz zur DEL2 zieht eine Spieldauerstrafe in der Oberliga noch eine automatische Auszeit von einer Begegnung nach sich. Da wurde es schon eng. Gabriel Federolf stand glücklicherweise wieder auf dem Eis, so konnte Philipp Wachter nach vorne, und es reichte für drei Sturmformationen. Söderholm hält vom Argument des Minikaders bekanntlich wenig. „Kein Problem, wir hatten 15 Spieler.“

Weiden deutlich mehr, half aber nichts. „Ich glaube, einige hatten heute Eintritt für den Publikumslauf gezahlt“, schimpft Coach Ken Latta. Er war in der Tat in den ersten 40 Minuten auffälligster Mann in Reihen der Oberpfälzer, da er viele Entscheidungen der Unparteiischen lautstark kommentierte.

Die Einladung in der 40. Minute hatte Rubes dennoch angenommen. Und dann wollten die Gäste mehr. Das wurde den Oberpfälzern zum Verhängnis. „Tonis Mannschaft hat im letzten Drittel den Knopf ein wenig höher gedreht, wir haben auf langsamer gestellt.“ Weiden machte ein wenig auf, Söderholms Mannen wurden aggressiver, hielten sich besser ans System. Schon klingelte es mehrfach hinter EV-Goalie Daniel Filimonow. Nach Hummer machte Defensivkollege Emil Quaas den Sack zu, und dann wirkten die Weiden nur noch „wie Pylonen“, mault Latta. Zweimal Dennis Lobach und nochmals Östling schraubten das Resultat auf 7:1 – der höchste Saisonerfolg des SCR, allerdings vor der Minuskulisse von 932 Zuschauern. Die warten vielleicht bis kommenden Freitag, wenn Spitzenreiter Regensburg ins Werdenfelser Land kommt.