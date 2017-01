SCR entschärft die Füchse-Falle

Eishockey: DEL2

Garmisch-Partenkirchen - Perfekter Abschluss der Heimspiel-Wochen: Obwohl Gegner Weißwasser mit einem Taktik-Kniff früh Erfolg hat, siegt der SC Riessersee am Ende 3:1. Zentrale Figuren sind ein Rückkehrer und ein Rammbock.

Ein Michael Rimbeck kennt keinen Schmerz. Seine Gegenspieler sehrwohl schon.

Es tat beim Zuschauen weh, wie sich der Riesserseer Stürmer – mit vollem Anlauf wohlgemerkt – Richtung Puck und Spieler hechtete. Der Zusammenknall endete folgendermaßen: Der Füchse-Crack lag flach auf dem Eis, Rimbeck auf ihm darauf – und das Wichtigste: die Scheibe schlitterte weg vom SCR-Tor. Sekunden später versenkte sie Stephan Wilhelm zum 3:1 im leeren Kasten der Gäste. Mission erfüllt. Rimbeck belohnte man mit einer Vorlage für seine unfassbare Rettungstat.

Tim Regan liebt solche Aktionen. Es kommt nicht oft vor, dass der Coach einen einzelnen seiner Schützlinge herauspickt bei der Pressekonferenz und über ihn spricht. Rimbeck, sein Rammbock, habe „körperliche Sicherheit, seinen Körper und die Seele“ geopfert. Er zeichne dieses Team aus. „Das ist die Riesserseer Identität“, sagt Regan, der diese Mentalität zu seiner aktiven Zeit im SCR-Trikot verkörpert hat. Gegen einen Kontrahenten wie Weißwasser braucht es kämpferische Tugenden. Anders schlägt man die Füchse dieses Jahr nicht.

Die Sachsen haben sich gewandelt. Von einem Klub, der um die Pre-Playoffs mitspielt, zu einem „Top-Sechs-Team“, wie Regan betont. Die Defensive nennt der SCR-Coach an erster Stelle, danach das Umschaltspiel. Mit ihren Schnellangriffen überfallen die Sachsen Mannschaften, die nicht vorbereitet sind. Die Haupttäter: Dennis Swinnen (23), DIE Entdeckung der Saison und einziger Torschütze gegen Riessersee, sowie Jeff Hayes, der in einem Sprintduell wohl sogar die Riesserseer Raketen Ranta und Beck abhängen würde. Doch das SCR-Team ist wie geschaffen, um das Tempo-Hockey einzubremsen. Selbst liegen die Riesserseer Stärken im läuferischen Bereich. „Es war wieder ein geduldiges Spiel von uns. Wir sind nicht den Kontern zum Opfer gefallen“, sagt Regan.

Weißwasser hat aber auch taktisch einige Kniffe im Repertoire. Die Gäste überraschten mit ihrem Forechecking. Aggressiver und früher hat noch kein Gegner den Riesserseer Aufbau in dieser Saison gestört. Fünf Füchse (also auch die Verteidiger) attackierten im SCR-Drittel ihre Kontrahenten. 20 Minuten lang schafften es die Gastgeber nicht, sich aus dem Würgegriff zu befreien – ehe Regan in der Pause die Ausrichtung änderte und einen seiner Stürmer weit weg vom eigenen Tor positionierte. Dadurch, sagt Hannu Järvenpää, sei der SCR ins Laufen gekommen und habe sich viele Chancen erspielt.

Der Gäste-Trainer verließ Garmisch-Partenkirchen als unglücklicher Mann. Allerdings auch mit einer herrlichen Portion Selbstironie. Er werde wahrscheinlich auf der ganzen Rückfahrt weinen, sagt der Finne. „Ich hoffe nur, dass es dunkel ist, damit keiner hinsieht.“ Seinen Frust spülte er bei der Pressekonferenz gleich mit zwei Bier herunter. Die Niederlage war einfach schwer zu verkraften, bestätigt der Füchse-Coach. Sein Team habe „so ein gutes Spiel“ abgeliefert, nur eben „Probleme mit dem Tore Schießen gehabt“ – wie zuletzt häufiger.

Zum einen lag das am „fantastischen Mr. Nemec“ (Järvenpää) im Tor, zum anderen an der SCR-Verteidigung. Im letzten Drittel trat die so abgezockt auf, dass sie ganze drei Schüsse der Gäste zuließ. In 20 Minuten wohlgemerkt. Jeder der sechs Defensiven trug zum Erfolg bei. Die Alten wie die Jungen – Emil Quaas (ein Spieler mit jeder Menge Offensiv-Potenzial) und John Rogl. „Sie haben die Leader zum Abschauen. Und die Routiniers selbst gehen voran.“ Eine perfekte Mischung.

Viel mitgenommen hat auch Andreas Eder aus seiner DEL-Zeit in München. Am Abend zuvor hatte er in Liga Eins noch dem EHC geholfen, die Iserlohn Roosters 6:1 zu besiegen. Tim Regan verfolgt seinen Förderlizenzspieler genau. Gut gespielt, habe er zuletzt – und gegen Weißwasser „nahtlos weitergemacht“. Eder setzte „viele Akzente“, übernahm „viel Verantwortung“ und gewann „viele Zweikämpfe“, lobt sein Coach. Und: Er schoss das traumhafte 1:0. Seine Slalomfahrt (22.) startete im eigenen Drittel und endete vor Torwart Konstantin Kessler. Regans Kurz-Analyse: „Sehr wertvoll.“ Nach dem direkten Ausgleich (23.) gelang wiederum Riessersee der nächste Schlag: Florian Vollmer traf in Überzahl per Schlagschuss. Es war bereits das sechste Saisontor des Kapitäns. Die Sache mit der Feierei nach dem Erfolg überließ er aber einem anderen: Michael Rimbeck. Der Rammbock führte zum Schluss die Jubel-Raupe übers Eis.