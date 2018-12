Eiskalte Schweden bringen SCR-Sieg in Rosenheim

Eishockey Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Victor Östling und Martin Naenfeldt hatten ihre Nerven im Griff: Beim Derby in Rosenheim versenkten sie ihre Penalty souverän und schossen den SC Riessersee damit zum zweiten Auswärtssieg der Saison bei den Starbulls.

Rosenheim – Es ist vielleicht die engste Serie der diesjährigen Oberliga Süd. Wenn der SC Riessersee auf Rosenheim trifft, sind knappe Resultate garantiert. Kommenden Dienstag, am 2. Januar, entscheidet sich der Oberbayern-Vergleich mit dem vierten Eishockey-Duell. Mit leichtem Vorteil startet dann der SCR, der auch am Zweiten Weihnachtsfeiertag das Match in Rosenheim für sich entschied. Vor 3275 Zuschauern siegten die Werdenfelser 2:1 im Penaltyschießen, genauso steht es nun in der Serie, in der bisher jeweils das Auswärtsteam gewann.

Einmal mehr erinnerte das Derby an bessere Zeiten beider Klubs. Die Mannschaften sorgten für viel Tempo, Abwechslung und Tormöglichkeiten. Riessersee machte nach zaghaftem Beginn durch einen Schlagschuss-Kracher von Philipp Wachter auf sich aufmerksam, hatte zudem trotz sechsminütiger Unterzahl die besseren Möglichkeiten. Die Starbulls rannten anfangs ziemlich planlos an, verstrickten sich immer wieder in Scharmützel an der Bande. Der SCR hingegen agierte schnörkelloser, beschränkte sich auf das Wesentliche: Scheibe raus – und im geeigneten Moment mit flinken Kontern für Unfrieden sorgen. Und tatsächlich: Viel fehlte nicht, als Martin Naenfeldt den Konter über Victor Östling vor Goalie Lukas Steinhauer abschloss.

Rosenheims aussichtsreichste Möglichkeit vergab Chase Witala vor Kevin Reich, der etwas überraschend aus München gekommen war. Zu Beginn des Mittelabschnitts wollten es die Starbulls dann wissen. Frosch scheiterte beim Gegenzug an Reich, dessen Arbeitspensum plötzlich signifikant wuchs. Der Torhüter sorgte aber auch für einen Schockmoment. Nach einem Schuss blieb der SCR-Goalie angeschlagen liegen. Nach kurzer Behandlungspause aber ging es weiter, wenngleich sich Reich beim Gang in die Kabine noch kurz mit Coach Kink im Detail besprach. Im Schlussabschnitt war er aber wieder dabei.

Es dauerte lange, ehe der SCR zum ersten Mal ein Powerplay vortragen durfte; für 40 Sekunden sogar mit doppeltem Vorteil. Für einen Treffer waren die Voraussetzungen aber nicht günstig genug. Der SC Riessersee brachte schlicht zu wenig Schüsse auf Steinhauers Kasten.

Dann aber fiel doch die Führung. Ursprung war eine bärenstarke Puckeroberung von Tobias Eder in der Rundung. Als der Miesbacher dann nach geschickten Windungen abschloss, lag die Scheibe frei am Torraum. Und damit just vor der Kelle von Aziz Ehliz. Der Neuzugang aus Bad Tölz benötigte zwei Versuche für seinen zweiten Saisontreffer, aber grad wurscht war es ihm beim folgenden Torjubel.

Während die Gästekurve – unter anderem besetzt mit den Insassen des Partybusses aus Garmisch-Partenkirchen – völlig in Ekstase verfiel, harrten viele hundert Kinder im vollen Stadion mit immer länger werdenden Gesichtern auf den großen Moment. Rosenheim hatte einen „Teddy-Toss“ ausgerufen, eine Aktion, bei der die Zuschauer Stofftiere für einen guten Zweck nach dem ersten Torerfolg der Starbulls aufs Eis werfen sollten. Dauerte ein wenig, bis es so weit war. Umgehen konnte der SCR das Ereignis aber nicht. Zehn Minuten fehlten bis zur Schlusssirene, als Routinier Dusan Frosch viel zu frei am langen Pfosten stand und den 1:1-Ausgleich besorgte.

In der Overtime verpassten zunächst Michael Baindl und Frosch die Entscheidung, ehe sich zehn Sekunden vor Ende Tobias Eder die große Chance bot. Letztlich sorgten die Schweden beim SCR für den Zusatzpunkt. Erst traf Victor Östling,dann Martin Naenfeldt im Penaltyschießen. Beide Male sehr sehenswert. Und Naenfeldts Versuch konnte Oldie Frosch im zweiten Versuch nicht mehr kontern.