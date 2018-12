Miniaufgebot biegt Partie in Memmingen noch um

Eishockey: Oberliga Süd

von Christian Fellner schließen

Was für eine enorme Energieleistung war das wieder von den Spielern des SC Riessersee: Auch die Ausfälle von Florian Vollmer und Martin Naenfeldt im Schlussabschnitt steckt die Mannschaft weg und siegt nach drei Rückständen noch mit 4:3 in der Verlängerung in Memmingen.

Memmingen – Woher nimmt der SC Riessersee diese Kraft, diese Moral, diesen Kampfgeist? Zentrale Fragen, die man sich immer wieder stellt, wenn man das weiß-blaue Miniaufgebot in den Oberliga-Spielen sieht. Nach dem Kraftakt im Heimspiel gegen Memmingen am Freitag, der trotz einer etwas durchwachsenen Vorstellung mit 4:2 gewonnen worden war, entführte das Team auch am Sonntagabend wieder zwei Punkte beim direkten Rückspiel aus dem Allgäu. Dreimal holte der SCR einen Rückstand auf, um dann in der Verlängerung mit 4:3 selbst das bessere Ende für sich zu haben. „Großes Lob an die Mannschaft“, betonte auch Trainer George Kink hinterher, „das war eine enorme Energieleistung.“

Die Riesserseer hatten am Sonntag einmal mehr mit dem Kardinalproblem dieser Eishockey-Saison zu kämpfen: den Verletzungen. In der intensiven Partie am Memminger Hühnerberg wurde das Team aus Garmisch-Partenkirchen wiederum kräftig dezimiert. Zunächst hatte es Verteidiger Gabriel Federolf erwischt. Er knickte ohne gegnerische Einwirkung weg, humpelte, gestützt von den Sanitätern, vom Eis – kam aber zum zweiten Drittel zurück. Durchschnaufen. Dann wuchtete Marc Stotz SCR-Stürmer Martin Naenfeldt in die Bande. Spieldauer für den Memminger, der Schwede versuchte es zwar noch einmal, fehlte aber im Schlussabschnitt. Da stand auch Florian Vollmer plötzlich nicht mehr auf dem Eis. Was mit dem Kapitän los war – keiner wusste es. Also wieder zwei Leistungsträger raus und der SCR nur noch mit einem Miniaufgebot von 13 Feldspielern.

Trotz dieser Rückschläge gab sich die Mannschaft aber nicht auf. „Unser ältester Spieler war dann 24“, kommentierte Kink die Entwicklung. Doch seine Youngster-Garde wollte die Punkte nicht im Allgäu lassen. Jakob Mayenschein, der erneut Tobias Eder ersetzte, gab richtig Gas, belohnte sich für seinen Einsatz mit seinem zweiten Treffer zum 2:2. Und auch der nimmermüde Philipp Wachter bekam ein lang ersehntes Erfolgserlebnis. Nach dem neuerlichen Dämpfer, dem 2:3 in Unterzahl, hämmerte er einen Schlagschuss zum 3:3 in die Maschen.

Eine Verlängerung, die sich der SCR wahrlich verdient hatte. Und eine Overtime, die die Riesserseer komplett dominierten. Memmingen sah den Puck nicht einmal, der SCR gab ihn nicht her. Als Höhepunkt fälschte Leon Müller einen Schlenzer von Mike Glemser nach knapp vier Minuten zum Sieg für die Gäste in den Kasten ab.

Es ging also ohne Penaltyschießen über die Bühne. Vielleicht war Torhüter Daniel Allavena ganz froh darüber, nach dieser harten Partie nicht auch noch ins Duell Mann-gegen-Mann gehen zu müssen. Der 19-Jährige stand dieses Mal zwischen den Pfosten. Kein Kevin Reich, kein Daniel Fießinger – so ging es eben auch mit dem Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der erneut einen stabilen Eindruck hinterließ.