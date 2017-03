Nach 5:1 gegen die Falken: SCR-Finale in Crimmitschau

Eishockey: DEL2

Die Entscheidung fällt am Sonntag - weil sowohl Riessersee als auch Bad Nauheim im Fernduell gewinnen. Mit einem Sieg in Sachsen steht der SCR in den Pre-Playoffs.

Garmisch-Partenkirchen – Sechs Minuten vor dem Ende erfuhren es alle. Stadionsprecher Matthias Grasegger gab die Ergebnisse der Zweiten Liga durch. Die interessierten eigentlich nicht mehr – mit einer Ausnahme: Bayreuth gegen Bad Neuheim. „Leider 2:3“, sagte Grasegger.

Die Betonung lag auf dem Wörtchen leider. Es bedeutete, dass der SC Riessersee bis Sonntag zittern und zum Finale nach Sachsen muss. In Crimmitschau, beim Letzten, entscheidet sich, ob der SCR in den Pre-Playoffs mitspielt. Nach seinem 5:1-Erfolg über Heilbronn beträgt der Vorsprung auf die Roten Teufel weiterhin zwei Punkte. Ein Sieg am letzten Spieltag – egal ob in der regulären Zeit oder der Verlängerung – reicht.

Das Wort Druck zählt zu Tim Regans Unworten. Der Trainer vermeidet es, weil es negativ belegt ist. Er bevorzugt eine Alternative. Eine, die freundlicher klingt: „Wir nennen es Herausforderung – unsere ganze Saison war eine Herausforderung.“ Also gut: Sonntag wartet die ultimative Herausforderung, der Regan positiv entgegensieht. An der Vorbereitung ändert sich nichts. Alles wie immer: Samstag eine Einheit auf dem Eis und ein wenig Gegner-Studium. Sonntag mit dem Bus nach Crimmitschau. „Wir fahren dorthin, um zu siegen.“

Regan: „Jungs schießen sich den Frust weg“

Der Spaß am Erfolg ist zurück. Ohne geht es nicht, betont Regan. „Die Jungs schießen sich den Frust weg.“ Auf der Bank hat der Trainer gemerkt, wie seine Cracks mit jedem Treffer gegen Heilbronn lockerer wurden. Für die heiße Phase hat er eine Marschroute ausgegeben: Es geht nur darum, einfach zu spielen. „Clever und simpel“, konkretisiert der Ohlstädter. Diese „Pflichtaufgabe“ habe die Mannschaft bereits in Dresden und Frankfurt erfüllt. Gegen Heilbronn knüpfte der SCR gleich daran an.

Was man über das erste Drittel wissen muss? Es reicht, die Schuss-Statistik zu kennen. 17:5 für Riessersee. Es lief also ab wie immer, wenn die Harmlos-Version des SCR auf dem Eis steht. Schlenzer hier, Schüsschen da. Andrew Hare, Falken-Torwart, glühte zwar die Fanghand. Er ist das jedoch gewohnt, weil keine Mannschaft mehr Schüsse auf den eigenen Kasten bekommt als Heilbronn. „Wenn ihm keiner die Sicht nimmt, sieht er jede Scheibe kommen. Das vernichtet die ganze Qualität der Chancen“, kritisiert Regan. Es sagt alles, dass die gefährlichste Aktion von den Gästen kam: Richard Gelke nahm es mit drei SCR-Verteidigern auf, schoss erst Matthias Nemec und dann den Pfosten an. Regan verrät, dass es in der Kabine hauptsächlich um das Thema Chancen ging. „Die Arbeit vor dem Tor hat gefehlt“, streicht er heraus.

Florian Vollmer spielt die Saison seines Lebens. Mit 32.

Sein Team begriff. Hervor hebt Regan die Reihe um Florian Vollmer. Man muss einmal sehen, was das Urgestein für eine Saison spielt. Dass er überdurchschnittlich viele Bullys gewinnt (60 Prozent), weiß man. Aber wie er in diesem Jahr offensiv auftrumpft: 34 Punkte machen ihn zum drittbesten SCR-Scorer. Noch nie hat er 13 Tore in der Zweiten Liga erzielt. Der Kapitän blüht auf. Mit 32.

Zwei Treffer steuerte seine Reihe bei. Eigentlich hatten Vollmer, Jakob Mayenschein und Michael Rimbeck nur die Aufgabe bekommen, ohne Gegentreffer zu bleiben. „Das ist der simple Stil, die harte Arbeit. Das war vorbildlicher Einsatz“, lobt Regan.

Natürlich profitierte der SCR auch vom Stil der Gäste. Heilbronn spielte nicht wie ein Kellerkind. Das verwundert nicht. Die Falken verstehen sich eher als Offensiv- denn als Defensiv-Team. In der Abstiegsrunde mag das eine bewährte Taktik sein, gegen Mannschaften wie Riessersee (ein ausgesprochen defensivstarker Gegner) ist das eher kontraproduktiv. Trainer Gerhard Unterluggauer räumte ein, dass er einige Dinge im Hinblick auf die Playdowns ausprobieren wollte. „Wir haben auf alle Fälle offensiver gespielt“, sagt er. „Dadurch sind Fehler passiert.“ Der SCR nutzte sie. Gleich im ersten Angriff des zweiten Drittels passten sich Roope Ranta und Alexis Loiseau den Puck unbedrängt hin und her. Der Kanadier schoss zum 1:0 ab. Später beim 3:1 klappte das nochmals, nur hießen da die Protagonisten Rimbeck (Vorlagengeber) und Mayenschein (Torschütze). Die übrigen Treffer in diesem Abschnitt sind solche, die man in den Playoffs häufiger sehen wird, die Trainer Regan glücklich machen. Abgefälschte Schüsse: „die dreckigen Tore.“