Gomes in Topform bringt SCR weiter

eishockey

Garmisch-Partenkirchen - Kanadier ist beim SC Riessersee eine zentrale Figur – Erfolgsfaktor Geduld spielt auch gegen die Lausitzer Füchse am Freitag wieder eine Rolle

Puh, das war wichtig. Das räumt sogar Tim Regan ein. Der Trainer des SC Riessersee ist kein Freund davon, einzelne Ergebnisse herauszuheben. „Gut für die Moral“, bestätigt er dieses Mal. An der zweifelt er grundsätzlich nicht, aber: „In unserer Situation war das wertvoll.“ Vor allem bezwang das Eishockeyteam einen Gegner, der zuletzt stark im Aufwind war. „Keine einfache Sache, du musst Heilbronn mit seiner Defensiv-Mauertaktik erst einmal knacken.“ Das aber gelang am Dienstag vorbildlich. „Mit Geduld über 60 Minuten. Das war unser Plan, und er ist aufgegangen.“

Auch, weil Spieler wie Jared Gomes sich wieder ihrer Bestform nähern. Zuletzt war der Kanadier nach furiosem Beginn ein wenig abgetaucht. Nicht ohne Grund. „Er hatte keine richtige Vorbereitung, hat im November erst begonnen“, betont Manager Ralph Bader. Dann die Mega-Eiszeiten. Da war ein Leistungstief programmiert. Nun aber geht es aufwärts. Vielleicht auch dank eines Schachzugs des Trainers: „Ich habe die Unterzahlspiele ein wenig anders verteilt“, verrät er. Die Last auf mehrere Schultern verteilt. Dass ein Gomes in Topform wichtig ist, unterstreicht Regan sofort. „Er muss als Center seine läuferischen Fähigkeiten voll ausspielen können.“

Bader schwärmt vom 28-Jährigen: „Er gibt in jedem Spiel alles, er ist technisch eine Augenweide, dazu immer gut drauf. Für mich ein ausländischer Musterprofi.“ Kein Geheimnis macht er daraus, dass der Kanadier einer ist, den er gerne länger an den SCR binden würde. „Aber ich denke mal, das liegt nicht nur an uns.“ Gespräche über die Zukunft werden derzeit keine geführt, im Fall Gomes will Bader aber nicht zu lange warten. Nach der Neubesetzung der zwei Ausländerpositionen ist der Manager derzeit happy. „Wir haben vier Top-Ausländer, natürlich sind nicht immer alle in Topform, aber mal ist der auffälliger, mal ein anderer.“

Gegen die Lausitzer Füchse am Freitag könnte es nicht schaden, wenn möglichst viele der aktuell drei Einsatzbereiten ihre besten Leistungen abrufen. Mit einem Comeback von Louke Oakley rechnet in dieser Woche noch keiner. „Er war mal auf dem Eis, um die klassischen Schlittschuhschritte zu testen“, sagt Regan. „Wir wollen kein Risiko eingehen. Das bringt nichts.“

So muss es der verbliebene harte Kern richten. Der ist am Dienstag noch einmal erheblich angekratzt worden: Andreas Driendl schied nach dem ersten Drittel aus. Eine muskuläre Geschichte wurde diagnostiziert. „Das wird ein Kampf gegen die Zeit“, betont Bader. Viel Physio steht beim Allgäuer wohl bis Freitag auf dem Plan. „Vielleicht klappt es“, sagt Regan. „Ich habe immer Hoffnung.“

Das gilt auch in Richtung EHC Red Bull München. Der Kooperationspartner spielt schon am Donnerstag. Möglicherweise bekommt der SCR dann Andreas Eder oder auch U20-Nationalspieler Jakob Mayenschein, den die Münchner aus der Akademie in Salzburg nachverpflichtet haben. Der 19-Jährige könnte eine Förderlizenz bekommen. „Warten wir ab“, sagt Regan. Aber: Gegen Überraschungsteam Weißwasser „wäre es super, wenn unser Kader ein bisschen wächst.“