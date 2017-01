SCR: Formtief als logische Folge

eishockey

von Christian Fellner schließen

SC Riessersee verliert gegen Rosenheim die Geduld – Weiter geht‘s nur mit harter Arbeit – Saison-Aus für Pechvogel Tim Richter

Garmisch-Partenkirchen – Natürlich hat Tim Regan diese Phase kommen sehen. „Ich habe vor drei Monaten schon gewarnt, als unsere Verletzenmisere begann“, sagt der Trainer des SC Riessersee. Hoffen durfte man damals lediglich, dass sie in dieser Saison vielleicht nicht so durchschlägt. Dass die Folgen dieser harten Wochen mit Minikader nicht so drastisch ausfallen würden. Die Hoffnung stirbt eben zuletzt. Doch oftmals bewahrheitet sie sich eben nicht. Dem Eishockeyteam aus Garmisch-Partenkirchen war das Glück nicht hold. Im Grunde genommen darf man sich nichts vormachen: Wie hätte es auch ohne Folgen bleiben können, was der SCR da über acht und mehr Wochen erlebte. „Im Vergleich zum Vorjahr war es ja noch schlimmer“, erinnert Regan noch einmal.

Nun steckt die Mannschaft mittendrin in der Aufarbeitungsphase, im Formtief. Diejenigen, die die Mammuteiszeiten ableisteten, müssen nun zwar ein wenig seltener aufs Eis, fitter sind sie deswegen aber noch lange nicht. Es gibt kein Entrinnen. Trainer und Team müssen da durch. Was tun in einer solchen Situation? Man möchte meinen, Regan ist nach der Saison 2015/16 in dieser Frage schon ein alter Hase. Doch, das stellt er immer wieder heraus: „Für so etwas gibt es kein magisches Rezept.“ Er hat keinen Druiden Miraculix in seinem Stab, der einen blubbernden Zaubertrank zusammenmischt und den Spielern neue Superkräfte verleiht. „Bei uns geht’s nur mit harter Arbeit.“

Dies ist der eine Faktor. Geduld heißt der andere. „Gegen Rosenheim haben sie meine Spieler verloren.“ Der Coach spricht von „Geballere“ auf den Kasten von Starbulls-Torhüter Timo Herden, von erfolglosem Anrennen. „Das war der falsche Weg, wir hätten viel mehr aus unseren Möglichkeiten machen müssen. Aber wir haben gegen Herden kein Mittel gefunden.“

Das System Regan aber basiert vor allem auf einer Tugend: Vertrauen. „Ich habe eine Mannschaft, die es kann.“ Das steht für ihn zweifelsfrei fest. „Vielleicht hat sie es am Freitag nicht so gezeigt, am Sonntag aber auf jeden Fall. Es liegt nicht am Willen und am Einsatz.“ Das möchte er klargestellt wissen. Nur müssen die einzelnen Bausteine schnellstmöglich wieder zusammenpassen. Ausschließlich so sei Erfolg möglich. Dass es derzeit Schwachstellen gibt, ist am deutlichsten an der Zahl der Gegentore zu sehen: 18 in den vergangenen vier Partien. Weit mehr als der Schnitt und total untypisch für den SCR. „Wir machen Fehler, die bestraft werden können. Und momentan werden sie es auch.“ Betroffen seien alle Mannschaftsteile. „Das muss einfach besser werden.“ Denn eines ist auch Regan klar: „Im Eishockey wirst du nur an Ergebnissen gemessen.“

Die stimmen derzeit nicht. Anstatt mit einer schönen Ausbeute die direkten Playoff-Ränge näher ins Visier zu nehmen, schleichen nun eher von hinten die Verfolger heran. Eine Tatsache, die der Mannschaft nicht verborgen bleibt. „Die Jungs sind hellwach, die wissen schon, wo sie in der Liga stehen.“ Vor diesem Hintergrund rückt das Heimspiel gegen Bad Nauheim am Freitag besonders in den Fokus. „Wichtig für beide, Druck für beide, daher hoffentlich ein Topspiel“ – mit dieser Erwartung geht Regan heran.

Einer, der im Endspurt der Hauptrunde nicht mehr helfen kann, ist Tim Richter. „Der Pechvogel der Saison“, urteilt Regan. Wenige Wochen vor seinem Comeback erwischte es ihn nun im Training: Knieverletzung, Aus, vorbei. Die Mannschaft kann dies nicht mehr schocken, bei allem, was sie heuer erlebt hat. Für sie geht es nun darum, das Selbstvertrauen wieder zu finden. „Der eine braucht vorne ein Erfolgserlebnis, der andere hinten einen guten Zweikampf. Diese ganze Saison ist eben eine Herausforderung.“