Ein bisserl Schiri und ganz viel eigener Mist

Garmisch-Partenkirchen– Es könnten harte Zeiten auf den SC Riessersee zukommen: Die 4:7-Niederlage gegen Bad Nauheim am Freitagabend war nicht nur absolut unnötig und ein Geschenk an die Gäste, sie dürfte mental auch nicht gerade die beste Wirkung auf das Team von Trainer Tim Regan haben. Das verschusselte durch hanebüchene Fehler eine komfortable und sichere 3:0-Führung. Dafür hagelte es erstmals seit langem Pfiffe aus der Fankurve. Nicht schön, aber nachvollziehbar an diesem Abend.

Ja, wie läuft also so ein Druckduell? Tim Regan hatte sich ein hochklassiges Match gewünscht. Das mal vorne weg: Das wurde es nicht. Muss es in einer solchen Situation auch nicht. Wäre vielleicht ein wenig viel verlangt. Recht zerfahren begann die Partie dann auch. Chancen gab es wenige auf beiden Seiten. Michael Rimbeck feuerte erst nach sechs Minuten überhaupt den ersten Torschuss ab, bei dem der Nauheimer Goalie Mikko Rämö überhaupt ernsthaft eingreifen musste. Es sah nicht nach Nervosität aus, eher nach Unsicherheit auf beiden Seiten. Fehler vermeiden, lautete wohl die oberste Devise. Es gelang nicht wirklich. Auf beiden Seiten gab es chaotische Szenen zu beobachten.

Was also könnte so ein Spiel in Fahrt bringen? Ein Tor durch einen Verteidiger zum Beispiel. Ja, den einzigen Treffer in Durchgang eins erzielte tatsächlich Stephan Wilhelm. Recht cool verwandelte er links oben ins Eck.

Offenbar war das zu wenig Action für den Schiedsrichter. Der griff im zweiten Drittel massiv ein. Mit Pfiffen, die in jedem Kleinschüler-Spiel lächerlich wirken würden. Alexander Singer steigerte sich in etwas hinein. Die ersten beiden Strafen gegen Bad Nauheim gingen noch voll in Ordnung. Und siehe da: Der SCR nutzte diese eiskalt zu einer 3:0-Führung. Ja, in Überzahl. Wirklich. Erst Louke Oakley, dann Florian Vollmer netzten ein. Dann begann die Singer-Show – wohl gemerkt ohne Vorteile für beide Seiten zu schaffen.

Zu den Geschenken des Referees kamen dann aber unfassbare Schnitzer des SCR. Denn anders wäre Bad Nauheim nicht mehr ins Spiel gekommen. Zweimal hatten die Gastgeber in Unterzahl den Puck unbedrängt am Schläger, zweimal landete er beim Nauheimer Verteidiger, zweimal vollstreckte Scharfschütze Radek Krestan. 3:2 also. Eine 6:5-Situation bei angezeigter Strafe nutzte dann Jakob Mayenschein nach klugem Pass von Driendl zum 4:2. Sah wieder besser aus. Doch dann luden die Hausherren die Hessen wieder ein: Wechselfehler – 3:4. Driendl-Schnitzer in eigener Überzahl, Alleingang Lange – 4:4. Einfach unglaublich, wie der SCR seine Tor an den Gegner verschenkte.

Der Schlussabschnitt brachte wieder das genaue Gegenteil. Vorbei war der offene Schlagabtausch. Alles ging wieder ein weniger bedächtiger, kontrollierter zu. Weg war aber auch der Elan des SCR. Bad Nauheim bekam immer mehr Kontrolle über die Partie, schnürte die Gastgeber in deren Zone ein. Ja, ist nur logisch: Nach so vielen Geschenken kriegt man irgendwann Oberwasser. Das nutzten die Gäste dann auch zum 5:4. Ein Schlagschuss weit über den Kasten landete vom Plexiglas direkt bei Krestan, der ins leere Tor einschob. Richtig bitter. Der SCR wurde immer unsicherer, Fehler über Fehler bremsten das Team aus. Da war nichts mehr zu machen. Doch: Nauheim traf zweimal ins leere Tor.