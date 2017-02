SCR: Offensiv unterirdisch

eishockey: del 2

von Christian Fellner schließen

120 Minuten ohne Tor: Der SC Riessersee liefert nur brotlose Kunst beim 0:3 gegen den EHC Freiburg und rutscht wieder auf Platz elf nach hinten

garmisch-Partenkirchen – 120 Minuten ohne ein Tor, und das in der entscheidenden Phase der Saison – was soll man da noch sagen? Unterirdisch, armselig, trostlos. Mehr fällt einem nicht mehr ein. Und mit einer Vorstellung wie am Freitagabend gegen den EHC Freiburg hat der SC Riessersee in den Pre-Playoffs der DEL2 auch nichts verloren. Das muss man nach der 0:2-Pleite gegen den direkten Konkurrenten mit aller Schärfe formulieren. Durch den Bad Nauheimer Sieg rutscht der SCR auch wieder auf Rang elf.

Es gibt einen Unterschied zwischen Bemühen und bedingungslosem Kampf. Ersteres kann man dem SC Riessersee nie abschreiben. Ein Fight ums letzte Hemd aber, der sieht definitiv anders aus als das, was so mancher im blauen Trikot demonstrierte. Warum kommt dieses Team in der entscheidenden Phase einfach mehr nicht aus sich heraus? Warum ist es so gehemmt? Warum zeigt nur die am Freitag dritte, nominell eher vierte Reihe, wie Playoff-Eishockey geht? Fragen, auf die keiner beim SCR eine Antwort hat.

Schon klar: Das Team musste ohne sieben Mann antreten. Andreas Driendl, Andreas Eder und Emil Quaas fehlten dann tatsächlich im Duell mit Freiburg. Louke Oakley versuchte es trotz verletzter Hand. Löblich. Doch so wirklich platzt der Knoten beim SCR einfach nicht mehr. Und die Gäste aus dem Breisgau haben ebenso mit Personalsorgen zu kämpfen, konnten nur drei Blöcke aufbieten.

Ja, was ist es also? Angst, Nervosität? Übermotivation wohl kaum. Die sieht anders aus. In jedem Fall freute man sich am Freitag stets, wenn Valentin Gschmeißner, Philipp Wachter, Jakob Mayenschein und Nick Endreß – sie teilten sie die Aufgabe in der dritten Offensiv-Formation – aufs Eis kamen. Dann rührte sich wenigstens etwas. Dann sah man auch Checks, dann tat dieser Sport dem Gegner wenigstens weh. Und auch ein paar Möglichkeiten erspielte das Quartett. Tore konnte es aber auch nicht liefern.

Der Rest? Wie gesagt: bemüht. Es war zu sehen, dass die Herrschaften Beck und Co. wollen. Nur diese Offensivflaute ist beängstigend. Roope Ranta hatte sich am Vormittag sogar noch erkältet im Büro gemeldet. Er versuchte es. Solche Ausreden lässt Trainer Tim Regan aber eh nicht gelten. „Ich spiele, oder ich spiele nicht. Dazwischen gibt es nichts. Wenn einer mit 80 Prozent spielt, ist er selbst schuld.“ Das hatte er am Donnerstag noch klargestellt.

Drittel eins stand also unter dem Eindruck des Bemühens. 17:4 Schüsse führte die Statistik für den SCR auf. Es gab einige Parallelen zur Ravensburg-Partie. Schön gespielt, aber nicht effektiv. Zu ungefährlich. Dabei wirkte Torhüter Lukas Mensator zu Beginn alles andere als sicher, ließ immer wieder Scheiben aus seiner Fanghand fallen. Für ein Tor reichte es auch bei einem guten Überzahlspiel nicht. Zum vernünftigen Eindruck fehlte einfach ein Tor.

Das gab es auch in Abschnitt zwei nicht. Zumindest nicht für den SCR. Dass die Freiburger jubeln durften, war in keinem Fall deren Klasse zuzuschreiben: Nein. Oakley legte die Scheibe mustergültig hinter dem Tor Christian Billich auf den Schläger. Der bediente Topscorer Nikolas Linsenmaier, der völlig unbedrängt vor dem Kasten lauerte – 0:1. Ja, wieder ein Geschenk, ein brutaler Schnitzer.

Der Schlussabschnitt begann gleich mit einem Powerplay für die Gäste: Linsenmaier hätte alles klarmachen können, traf aber nur das Außennetz. Besser machte es nach 47 Minuten Thorsten Kunz. Scheibenverlust Ranta, Matthias Nemec vom eigenen Mann behindert – 0:2. Das 0:3 ins leere Tor war lediglich ein Ärgernis, da der Puck zuvor von einem Spieler auf der Freiburger Bank berührt worden war. An diesem Abend war’s einfach wurscht.