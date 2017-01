SCR: Gomes-Ausfall wiegt zu schwer

Eishockey: DEL2

Bayreuth - SC Riessersee verliert Kanadier durch ungeahndetes Foul bereits im ersten Wechsel – 2:4 in Bayreuth zum Abschluss des Spiele-Marathons

Der Marathon ist vorüber. 7 Spiele in 17 Tagen mit dem Minikader – der SC Riessersee hat es überstanden. Und das in dieser Situation mehr als ordentlich mit immerhin neun Punkten. Die hatten die Garmisch-Partenkirchner schon mit dem Erfolg gegen Weißwasser in der Tasche. Gestern kam nichts hinzu. In Bayreuth setzte es eine 2:4-Niederlage für das Team von Trainer Tim Regan. Schlimmer: Der SCR verlor einen weiteren Spieler. Jared Gomes schied nach dem ersten Wechsel aus – und kam nicht zurück. Nach Video-Studium wurde klar: Der Kanadier hatte ohne Puck einen Check von hinten kassiert. Bitter: Das Foul war den Schiedsrichtern komplett entgangen.

Was bleibt von den Weiß-Blauen zurück, wenn ihnen ein derartiges Herzstück entrissen wird? An diesem Abend nicht viel. Vor allem die Top-Reihe fiel ab. Und von der hängt beim SCR nun mal viel ab. Das soll keine Kritik an Andreas Driendl sein, der Gomes’ Job sofort übernahm. Doch Roope Ranta blieb vollkommen blass, und Mattias Beck konnte die Kastanien auch nicht aus dem Feuer holen. Vielleicht war es aber auch einfach das Freitagsspiel, das den Riesserseern in den Knochen steckte, das Tempo-Duell mit Weißwasser nach diesen vielen Partien zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag. Sicher ein Aspekt.

Aber was macht diese Bayreuther eigentlich so heimstark? Ist es nur die eiskalte Halle? Kann nicht sein. Die Tiger an diesem Abend als besser zu bezeichnen, fällt allerdings schwer. Sie profitierten viel mehr von der nicht so spritzigen Vorstellung ihrer Gäste, von den Fehlern, die wieder auftauchten. Klar wussten auch sie, dass man den SCR früh attackieren muss, um dessen Power-Hockey zu unterbinden. Gelang im ersten Abschnitt gut. Auch, weil die Riesserseer in den ersten zwölf Minuten gleich dreimal auf die Strafbank marschierten. Dinge, die Coach Regan grundsätzlich missfallen. Diese Gelegenheiten brachten den Bayreuthern aber nichts ein. Das Unterzahlspiel funktionierte. So waren die Hausherren zwar optisch überlegen, dicke Chancen bekamen sie aber keine. Das 0:0 ging schon noch in Ordnung.

Nein, Bayreuth dominierte keineswegs. Die Oberfranken brauchten zur Führung zu Beginn von Abschnitt zwei einen Aussetzer des SCR: Emil Quaas beachtete Michal Bartosch zu spät, der schob am langen Pfosten ein. Der Youngster hätte nur den Schläger des Tschechen blockieren müssen. Ärgerlich.

In der Folge steigerte sich der SCR, bekam im zweiten Drittel erste Chancen. Die größte Möglichkeit bot sich in Form einer doppelten Überzahl: Doch nicht zum ersten Mal in dieser DEL2-Saison endete dieser Versuch eher kläglich. Zu statisch, es fehlte das Überraschungsmoment, so war Goalie Tomas Vosvrda nicht zu knacken. Erst bei Fünf-gegen-fünf wurde es dann richtig gefährlich: Florian Vollmer aber hatte Pech. Sein Abstauber knallte an den Pfosten.

Glück fehlte also auch. Das hatten dann die Bayreuther, die bei ihrem 2:0 wieder von einem Bock der Riesserseer Defensive profitierten: Scheibenverlust hinter dem eigenen Tor, und die Strafe folgte in Person von David Wohlberg, der Torhüter Matthias Nemec überwand.

Schwungvoll kamen die Riesserseer dann aus der Kabine. Sie wollten es noch einmal wissen. Das sah man. Doch in der Drangphase ging ein Konter der Bayreuther durch: Ivan Kolozvary machte alles klar. Erst das 0:4 durch Bartosch weckte dann noch einmal die Lebensgeister bei den Gästen: Vollmer gelang im Nachschuss doch noch ein Treffer. Regan ging nun volles Risiko, nahm sechs Minuten vor dem Ende schon Nemec vom Eis. Michael Rimbeck erzielte noch das 2:4. Letztlich aber alles zu spät.