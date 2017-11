SCR bäumt sich zu spät auf

eishockey: del 2

Gegen starke Ravensburger sind die dezimierten Riesserseer ohne Chance - 19-Jähriger Niklas Postel feiert ein Überraschungs-Debüt im SCR-Trikot

Ravensburg – Knappes Personal, deutliches Ergebnis. Erneut mit einem Mini-Kader war der SC Riessersee am Freitagabend nach Ravensburg gefahren, hatte dort gegen euphorisch aufspielende Towerstars zwei Drittel lang nichts zu bestellen, ließ aber im Schlussabschnitt nichts unversucht, die drohende Niederlage noch abzuwenden. Am Ende reichte es nicht, hieß es 5:2 für Ravensburg.

Natürlich gab es Erklärungen für das Resultat. Die Garmisch-Partenkirchner mussten die vierte Partie in acht Tagen bestreiten. Ginge ja vielleicht noch. Wenn der Kader etwas üppiger bestückt gewesen wäre. Doch die Münchner Förderlizenzspieler um Andreas Eder und Jakob Mayenschein mussten wieder in der DEL ihren Dienst verrichten, zudem fehlten weitere wichtige Cracks. Die Befürchtungen im Vorfeld bewahrheiteten sich: Für Florian Vollmer reichte die Zeit nicht, sich zu erholen vom grippalen Infekt, Andreas Driendl erwischte es nun richtig. Ausgerechnet zwei Mittelstürmer – Jared Gomes verblieb als einziger Center. Die Jobs von Driendl und Vollmer übernahmen Lubor Dibelka – und ein neues Gesicht: Niklas Postel. Der 19-jährige Schongauer spielt für gewöhnlich in der Redbull-Akademie in Salzburg, wurde erstmals aus München zum SCR beordert. So kam Toni Söderholms Team zumindest auf drei Sturmformationen.

Doch der SCR hatte von Beginn an erhebliche Probleme mit den Ravensburgern. Immer wieder kamen Spieler alleine durch oder völlig freistehend zum Abschluss. Das zog sich durchs gesamte Spiel. Von der gewünschten Kontrolle war nicht viel zu sehen. Mit dem EVR war das an diesem Tag nicht zu machen.

Die ersten Drittelergebnisse spiegelten das Verhältnis an großen Chancen nicht einmal wider. Lag natürlich auch an Mattias Nemec, der sich immer wieder aufbäumte und hielt, was zu halten war. Machtlos war er aber bei beiden Treffern im ersten Abschnitt. Der Mittenwalder Vincenz Mayer, heuer EVR-Kapitän, traf aus der Halbdistanz an der Stockhand vorbei zum 1:0, weil zwei Ravensburger am Torraum für Verkehr gesorgt hatten. Beim 2:0 schaltete die Defensive zu langsam: Marc Schmidpeter knallte die Scheibe unter die Latte. Für die Gäste sprang nur eine gefährliche Szene heraus. Im Powerplay, als Tim Richter und Gomes den Puck am Torraum haarscharf verpassten.

Die Partie wurde mit zunehmender Dauer einseitiger. Der SCR hatte hinten alle Hände voll zu tun. Im Minutentakt wurde es gefährlich. Ravensburg machte wenig daraus. Bis Daniel Pfaffengut den Puck direkt aufgelegt bekam. Der Vorsprung der Gastgeber hätte höher ausfallen müssen, als er sich nach David Zuckers 4:0 tatsächlich darstellte. Schade für den SCR: Ein Ausrutscher von Louke Oakley verhinderte ein aussichtsreiches Zwei-gegen-Eins-Break. Zudem bekam Mattias Beck noch einen Nachschuss auf die Kelle, Jonas Langmann im Kasten der Ravensburger aber auch die bedrohte Ecke ausreichend zügig geschlossen.

Abschließen lassen wollte sich der SCR dann aber doch nicht. Das zeigte die Mannschaft im Schlussabschnitt. Sie kam durch einen Penalty von Gomes zunächst zum Anschluss, fünf Minuten vor Ende traf Oakley im Powerplay sogar zum 2:4. Mit dem Mute der Verzweiflung agierte der SCR die gesamte Schlussphase ohne Nemec, dafür mit sechs Feldspielern. Er machte mächtig Dampf. Brian Rolof beendete dann aber mit seinem 5:2 ins leere Tor letzte Spekulationen.