Wieder Flaute vor dem Kasten

Dickes Ding : Florian Vollmer scheitert aber in dieser Situation an Ravensburgs Torhüter Jonas Langmann.

eishockey: del 2

von Oliver Rabuser schließen

SC Riessersee unterliegt in Ravensburg 0:4 – Kanadier Louke Oakley fehlt nach Stockschlag vom Freitag – Nach Bad Nauheimer Niederlage Rang zehn vorerst verteidigt

Ravensburg – Ein Pre-Playoff-Duell mit dem EV Ravensburg ist für den SC Riessersee ein durchaus denkbares Modell, wenn die Hauptrunde am 5. März abgeschlossen wird. Ob das eine angenehme Paarung sein würde, steht auf einem anderen Zettel.Die beiden direkten Vergleiche zuletzt entschieden die Oberschwaben nämlich für sich. Gestern Abend sogar ziemlich deutlich, ohne einen Riesserseer Torerfolg mit 4:0. Unklar bleibt zudem die Qualifikation des SCR für die Runde der Plätze sieben bis zehn. Durch die Bad Nauheimer Niederlage hat das Team immerhin Rang zehn verteidigt.

Ein nicht ganz unwesentlicher Name fehlte gestern auf dem Spielberichtsbogen. Louke Oakley musste nach einem Stockschlag des Kasseler Kollegen Jens Meilleur in Ravensburg passen. Oberkörperverletzung. So werden alle denkbaren medizinischen Probleme zusammengefasst. Ein Ausfall, den der SCR im Kampf um einen Playoff-Rang nicht wirklich gebrauchen kann, und der Trainer Tim Regan einmal mehr zu Umstellungen nötigte. Florian Vollmer führte zunächst die Reihe mit Andreas Driendl und Michael Rimbeck. Wie schon am Freitag entschied sich der Coach nach einem Drittel um.

Auch nicht wirklich nach dem Geschmack der Garmisch-Partenkirchner war der Verlauf des ersten Spielabschnitts. Der SCR stellte das auffälligere Team, verzeichnete wenigstens zwei gute Möglichkeiten. Alexis Loiseau scheiterte beim Rebound an EVR-Goalie Jonas Langmann, der später auch Driendls Einzelaktion vereitelte. Die Oberschwaben hingegen, das merkte auch Ralph Bader überrascht an, feuerten das erste Mal nach neun Minuten auf Matthias Nemec. Dennoch ging es mit einer 1:0-Führung der Gastgeber in die Pause. Ein lichter Moment reichte der Paradereihe mit Adam Lapsansky und Matthieu Tousignant, um den mitgeeilten Ivan Rachunek am Torraum zu bedienen. Der wusste zwar nicht, wo die Scheibe ist, manövrierte sie aber in voller Fahrt über die Linie.

Der Mittelabschnitt sorgte dann endgültig für Kopfschütteln bei den doch zahlreichen SCR-Fans. Das Leistungsvermögen beider Teams war ähnlich. Doch die Treffer markierte allein Ravensburg. Lapsansky mit einem Schrägschuss im Powerplay, der genesene Brian Roloff nach einer flotten Stafette. Überzahlsituationen gingen den Gästen komplett ab. Natürlich hätten sie sich so manchen Pfiff erhofft, der auch gerechtfertigt gewesen wäre. Doch Schiedsrichter Eugen Schmidt wertete die Vergehen der Ravensburger als nicht so gravierend.

Allerdings hätte der SCR schon vor dem hohen Rückstand zwingend treffen müssen. Christian Hummer schaltete sich zweimal aussichtsreich mit ins Angriffsspiel ein. Noch hochkarätiger war der Versuch von Vollmer, als der Kapitän den Puck förmlich durch den Schoner von Langmann ins Tor arbeiten wollte, letztlich aber erfolglos blieb.

Im Schlussdrittel wären Comeback-Qualitäten wie gegen Kassel gefragt gewesen. Zwar ließ der SCR nichts unversucht, hatte Möglichkeiten durch Ranta und Mattias Beck. Doch verteidigten die Towerstars den Vorsprung leidenschaftlich. Und nicht nur das: Sie erhöhten sogar noch. Max Brandl schubste Nemec den Puck durch die Schoner. Drei Minuten vor Ende bekam der SC Riessersee dann tatsächlich sein erstes Powerplay. Am Endresultat änderte diese Randnotiz gleichwohl nichts mehr. Lediglich die Pflicht, in den verbleibenden fünf Spielen massiv zu punkten, die wächst aus Sicht des SCR wieder an.