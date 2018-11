SCR: Nur Fießinger auf der Höhe

von Christian Fellner schließen

Nach der 1:4-Pleite in Selb spricht der Riesserseer Trainer Toni Söderholm Klartext: „Das war unser schlechtestes Spiel“.

Selb – Das war nichts. Bei den Selber Wölfen hat sich der SC Riessersee am Freitagabend von einer Seite präsentiert, die man von ihm in dieser Eishockey-Saison noch nicht oft gesehen hat. Fehleranfällig, teilweise undiszipliniert, letztlich einfach nicht auf der Höhe des Geschehens. Daraus resultierte eine absolut verdiente 1:4-Niederlage, die Trainer Toni Söderholm auch in keiner Weise beschönigte: „Das war unserer schlechtestes Spiel, der Gegner war in allen Belangen besser, bei uns ist alles schiefgelaufen.“

Als unangenehm hatte George Kink den Gegner ja bereits beschrieben. Und damit eine mehr als treffliche Beschreibung für die Selber Wölfe geliefert. Auch wenn die Oberfranken zuletzt nicht immer so aufgetreten waren. Rang neun nur in der Oberliga-Tabelle vor diesem Spieltag. Dort brannte der Baum, wie es im Volksmund so schön heißt. „Selb ist besser“, hatte Toni Söderholm aber schon im Vorfeld klargestellt. Der letzte Heimsieg datierte allerdings vom 14. Oktober.

Da musste also wieder mal was kommen. Tja, und der SCR bekam diese brisante Situation bei den Wölfen in der Netzsch-Arena am Freitag richtig zu spüren. Selbst brachten die Gäste wenig aufs Eis. Vor allem in der Defensive offenbarte das Team urplötzlich ungeahnte Schwächen, leistete sich immer wieder Abspielfehler, die zu Großchancen der Selber führten. Goalie Daniel Fießinger bewahrte sein Team lange Zeit noch vor Gröberem.

Dabei hatten die ersten vielversprechenden Aktionen in der Partie sogar dem SCR gehört: Leon Müller bekam nach nur zwei Minuten ein dickes Ding, scheiterte aber am starken Niklas Deske. Martin Naenfeldt war wenig später allein durch, doch der Selber Torhüter spitzelte dem Schweden die Scheibe vom Schläger. Ein Auftakt, der dem SCR keinerlei Sicherheit gab. Auch das Powerplay brachte nichts Zählbares ein. Die Scheibe lief ganz gut, Abschlüsse aber waren Mangelware. Passte gut ins Bild. Die zu der Zeit noch etwas schmeichelhafte Führung der Wölfe ermöglichte dann einer dieser Fehler in der eigenen Zone, den Ian McDonald sofort bestrafte.

Auf Besserung hatten die per Fanbus mitgereisten Anhänger in Durchgang zwei gehofft. Doch: Da kam nicht viel. Im Gegenteil: Immer wieder stand Fießinger im Mittelpunkt. Der musste einen Alleingang nach dem nächsten entschärfen – und tat dies vorbildlich. „Der Gegner hatte in diesem Drittel mehr Alleingänge als wir Torschüsse, das sagt wohl alles“, monierte Söderholm in der Pressekonferenz. Den weiteren Rückstand konnte der Goalie dennoch nicht verhindern. Florian Lüsch stellte mit seinem Treffer im zweiten Nachschuss auf 2:0. Pech dann auch noch für die Gäste, dass Martin Naenfeldt vorzeitig runtermusste. Er rauschte ungebremst in die Bande. Den einzigen Lichtblick bildete das 1:2, das Victor Östling mit einem platzierten Schlenzer in den linken Torwinkel erzielte. Letztlich war’s nur ein Strohfeuer. Lanny Gare narrte nur kurze Zeit später die gesamte SCR-Defensive und vernaschte auch Fießinger bei einem sehenswerten Solo – 3:1.

Das schmerzte die Gäste. Das merkte man ihnen an. Uli Maurer legte sich quasi mit der zweiten Sirene mit Achim Moosberger an –- und kassierte sogar eine Spieldauerstrafe. Jetzt war auch der Routinier noch weg. Die Chance, fünf Minuten mit einem Mann mehr, ließen sich die Selber an diesem Abend auch nicht entgehen. Dominik Kolb traf nach nicht einmal zwei Minuten im Schlussabschnitt zum 4:1 – die Entscheidung. Das war nichts mehr zu holen für den SCR.