Zumindest Nemec ist der Alte

Der Torhüter des SC Riessersee kann die knappe 1:2-Niederlage in Weißwasser aber nicht verhindern – Nach vorne klappt noch zu wenig

Weißwasser– Versucht haben sie alles, gereicht hat es noch nicht für Punkte beim SC Riessersee. Beim Tabellenfünften in Weißwasser kassierte das Team von Trainer Tim Regan die fünfte Niederlage in Serie. Gute Ansätze waren da beim knappen 1:2, doch in der Offensive läuft weiterhin zu wenig. Zumindest Torhüter Matthias Nemec glänzte wieder mit großartigen Paraden. An seinem Vorbild sollten sich die Feldspieler aufbauen.

Was in vier Wochen alles passieren kann – man glaubt es nicht. An das Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse am 6. Januar gibt es nur gute Erinnerungen. Es war vielleicht die beste Vorstellung in dieser Saison in eigenen Stadion. Zwei Mannschaften mit Top-Speed-Eishockey, ein Duell auf höchstem Niveau. Am Freitagabend nun das Rückspiel: Dort präsentierten sich wieder pfeilschnelle und bärenstarke Weißwasseraner, der SCR hingegen hat zu seiner Leistung vom Dreikönigstag noch nicht zurückgefunden.

Kein Bein brachten die Gäste in der Anfangsphase aufs Eis im neuen Fuchsbau in der Oberlausitz. Weißwasser dominierte, überrannte die Riesserseer, kesselte diese regelrecht ein. Nur gut, dass einer im weißen Trikot wieder der Alte war: Nemec. Ja, er hatte doch wieder den Vorzug vor Ilya Sharipov erhalten. Ein guter Schachzug. Nemec sorgte dafür, dass die Punkte nicht schon nach 20 Minuten den Hausherren gehörten. Er entschärfte reihenweise Top-Chancen. Und dass am Ende der SCR nach Abschnitt eins sogar mit 1:0 führte, war zu 90 Prozent Verdienst des Torhüters. Der Rest darf auf die freilich aufopferungsvoll kämpfenden Kollegen verteilt werden. Vor allem auch auf Roope Ranta, der nach gut acht Minuten bei einem der wenigen Entlastungs-Konter das 1:0 erzielte. Ein verdeckter Schlagschuss des Ex-Weißwasseraners schlug im langen Eck unter der Latte ein. Glücklich, keine Frage.

Das Drittel gewonnen zu haben, das tat den Gästen offenbar richtig gut. Sie wurden ein wenig mutiger, hatten nach der ersten Pause nicht mehr ganz so viel Mühe, sich auch einmal kontrolliert aus der eigenen Zone zu befreien. Die Versuche, gleiche Kräfteverhältnisse auf dem Eis herzustellen, sahen deutlich besser aus. Ein Aktivposten war Michael Rimbeck, der mit seiner Kampfkraft immer wieder Gefahr ausstrahlte. Die dicken Dinger bekamen dennoch die Gäste: Jeff Hayes und Jakub Svoboda standen jeweils ganz alleine vor Nemec. Das alles federte der Torhüter noch ab. Die dritte Möglichkeit in derselben Minute aber war dann einfach auch für ihn des Guten zu viel: Nick Bruneteaus Schuss fälschte Marius Schmidt ab – unhaltbar. Diesmal glücklich für die Füchse, aber verdient allemal.

Ein Rückschlag also. Wie würde der SCR damit umgehen? Nach so viel Kampf? Na, das Team hängte sich rein. Und im Schlussabschnitt war die Partie dann auch endgültig offen. Die Gäste rackerten. Doch immer noch sehr viele Fehlpässe lähmten die Offensivbemühungen immer wieder. Und hinten stand Nemec weiter im Blickpunkt: Mit einer Art Hechtsprung hielt er den SCR im Rennen, vier Minuten vor dem Ende entschärfte er einen Penalty von Dennis Palka. Nur dumm, dass zwischendrin doch ein Puck im Kasten gelandet war. Der Goalie hatte nichts dafür gekonnt. Die Scheibe fiel Florian Lüsch in zentraler Position direkt auf die Kelle – den Abstauber konnte der Youngster nicht mehr neben den Kasten setzen. Ärgerlich.

Der SCR tat alles, um noch zum Ausgleich zu kommen, Ja, so ansatzweise klappte das auch wieder. Doch nach wie vor bleibt ein Problem: Von den vier Ausländern kommt schlichtweg zu wenig. Kampf allein darf bei den Leistungsträgern schlechthin nicht alles sein. Bleibt zu hoffen, dass auch sie – wie Nemec – ihr Selbstvertrauen bald wieder finden.