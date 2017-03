Doppelter Genickschlag für SC Riessersee

Eishockey: DEL2 Pre-Playoffs

SC Riessersee verliert erstes Duell der Pre-Playoffs in Bayreuth deutlich mit 1:5 – Zudem Stürmer Mattias Beck verletzt

Bayreuth– Das war am Ende eindeutig. Anders kann man es nicht sagen. Der SC Riessersee unterlag im ersten Duell der Pre-Playoffs gestern Abend dem EHC Bayreuth mit 1:5. Eine bittere Pille, die auch einen faden Beigeschmack hat: Der SCR verlor Mattias Beck, der ab Mitte des zweiten Drittels nur mit Krücken die Partie verfolgen konnte. Wieder ein Leistungsträger verletzt, wieder Bayreuth. Und das schon nach 28 Sekunden.

Manchmal wiederholen sich Szenen doch. Denn beim zweiten Duell der Hauptrunde in Oberfranken hatten die Gastgeber Jared Gomes ausgeschaltet – gleich im ersten Wechsel der Begegnung. Im ersten Heimspiel hatte Julian Eichinger daran glauben müssen. Sehr bitter. Das Schlimmste: Wieder einmal will keiner der drei Schiedsrichter etwas gesehen haben.

Ein denkbar schlechter Einstieg also für den SCR. Der aber zeigte sich zunächst gar nicht so beeindruckt. Im Gegenteil: Jakob Mayenschein hatte sogar die erste 100-prozentige Chance an diesem Abend. Das Tor war komplett leer bei seinem Nachschuss. Doch er war wohl so überrascht, dass er den Puck nach Michael Rimbecks Schlenzer auf die Kelle bekam, dass er vorbeizielte. Oh Mann, kann man nur sagen. Das war das dicke Ding, das den Gästen endlich einmal eine so wichtige Führung in Bayreuth hätte bescheren können. Nix war’s.

Die Partie startete generell offener als erwartet. Bayreuth versteckte sich nicht in der eigenen Zone. Es entwickelte sich ein kleiner Schlagabtausch. Rimbeck auf der einen Seite hatte die nächste Chance, im Gegenzug war Michal Bartosch am Zug. Das 1:0 für die Hausherren fiel aus heiterem Himmel: Andreas Geigenmüller lief wohl eher anständigerweise einen Konter zu Ende, als seine Mitspieler zum Wechseln fuhren. Doch dann blitzte er zunächst einen SCR-Verteidiger, dann hatte er großes Glück: Die Scheibe sprang ihm von einem Riesserseer Schlittschuh erneut vor die Kelle – 1:0.

Wieder so ein leichter Treffer für den Gegner. Der SCR hingegen mühte sich einmal mehr vergebens ab. Louke Oakley hatte zwei Riesenchancen auf dem Schläger, die ihm jeweils der starke Andreas Driendl aufgelegt hatte. Doch an Tomas Vosvrda kam der Kanadier nicht vorbei. Der Tscheche macht einfach keinen Muckser im Kasten – er stand wie eine Eins.

0:1 – das war noch nicht viel nach 20 Minuten. Klar. Doch dann ließ sich Schiedsrichter Jens Steinecke – bei der Einteilung des eher unbekannten Mannes für ein Pre-Playoff-Duell hatten die SCR-Verantwortlichen schon einen Knoten im Hals bekommen – wieder etwas einfallen. Driendl verfolgte einen Bayreuther in dessen eigener Zone, der stürzte kurz vor der Bande ohne Einwirkung des Gegners. Driendl musste dennoch gehen. Wieder wütende Proteste – half nichts. Die folgende Überzahl nutzen die Gastgeber zum 2:0. Ein Hammer von Geigenmüller schlug hinter Matthias Nemec ein.

Die Leistung des Aufsteigers soll an dieser Stelle keinesfalls geschmälert werden. Leidenschaftlich spielten die Bayreuther, warfen sich in Schüsse. Das war – speziell ab dem zweiten Drittel – schon sehr stark, was die Oberfranken boten. Nach den fragwürdigen Entscheidungen des Unparteiischen – nicht die einzigen an diesem Abend und definitiv gegen beide Teams – übernahmen sie komplett die Regie. Der SCR mühte sich, aber Bayreuth traf. Das war der Unterschied: ein wichtiger, keine Frage. Sebastian Busch und Bartosch in Unterzahl schraubten das Ergebnis deutlich nach oben.

Damit war die Sache entschieden. Dass Vosvrda sich überhaupt noch überwinden lassen musste – eher ein Zufallsprodukt. Denn Louke Oakley fälschte einen Schlenzer von Alexis Loiseau ab – da war der bärenstarke Goalie machtlos. An den allgemeinen Kräfteverhältnissen änderte sich nicht mehr viel. Das 1:5 war der beste Beweis dafür.

Der SCR muss sich für Freitag etwas einfallen lassen, um den Torhüter zu knacken. Schwachstellen waren keine zu erkennen. Das Traurigste an diesem Abend aber war der Schiedsrichter.