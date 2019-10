SCR verpflichtet Kanadier Calder Brooks aus Lyon

von Christian Fellner schließen

Der SC Riessersee ist auf dem Transfermarkt fündig geworden: Der Kanadier Calder Brooks (25) stürmt ab sofort für den Eishockey-Oberligisten. Er kommt vom ehemaligen französischen Erstligisten Lyon, der in diesem Sommer Pleite gegangen ist und künftig nur noch in der dritten Liga spielen wird.

Garmisch-Partenkirchen - Pana Christakakis saß am Dienstag unruhig in seinem Büro. Der Grund: Er wartete auf Antwort aus den USA. Dort sitzt der Agent von Calder Brooks. Acht Stunden Zeitverschiebung - wenn‘s schnell gehen muss, ein Umstand, der nervenaufreibend sein kann. Erst am Abend gab es grünes Licht: Der Deal ist fix. Der kanadische Stürmer kommt nach Garmisch-Partenkirchen. „Der Vorteil für uns ist, dass er sich bis zuletzt in Lyon aufhielt“, sagt der GmbH-Geschäftsführer. Das sind bis München nur eineinhalb Flugstunden.

Die wird Brooks sobald wie möglich in Angriff nehmen. Der 25-Jährige erhält beim SCR einen befristeten Vertrag. „Er ist eine Wundertüte für uns“, sagt Christakakis. „Aber wir wollten auf den Ausfall von Victor Östling reagieren, auch damit er sich in aller Ruhe auskurieren kann.“ So hat er es auch mit dem Schweden abgesprochen. „Victor hat unser vollstes Vertrauen, aber wir brauchen ihn 100-prozentig fit.“

Calder Brooks ist bisher ein eher unbeschriebenes Blatt. Er spielte vier Jahre in der kanadischen Universitäts-Liga Usports, versuchte zum Ende der vergangenen Saison aber sein Glück auch erstmals in der ECHL bei Wichita Thunder. In diesem Sommer entschied er sich dann für ein erstes Engagement im Ausland, wechselte zum französischen Erstligisten Lyon. Dort allerdings kam es zum finanziellen Kollaps - die Kontingentspieler standen letztlich auf der Straße. „Er hat sich mit seinen Teamkollegen dort fit gehalten, sie haben mit den Coaches, die auch noch vor Ort sind, voll trainiert“, sagt Christakakis. Wie stark Brooks ist, kann beim SCR keiner einschätzen. „Aber wir spielen mit ihm mit offenen Karten“, betont der GmbH-Mann. „Er weiß, wie sie Situation bei uns ist, dass er sofort Vollgas geben muss.“

Ob es mit einer Spielgenehmigung bis zum Freitag klappt, steht noch in den Sternen - auch aufgrund des Feiertags. „Es hängt auch vom kanadischen Verband ab, ob er schnell genug die Unterlagen übermittelt.“ Das letzte Wort hat dann sowieso Trainer George Kink, ob er den Stürmer sofort einsetzen würde. Brooks wird am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen erwartet.