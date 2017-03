SCR: Fokus auf die Falken

Eishockey

Das Heimspiel gegen Heilbronn muss der SC Riessersee unbedingt gewinnen – „egal wie“, sagt Manager Ralph Bader. Noch aber ist unklar, wer gegen die Falken wirklich auflaufen kann

Garmisch-Partenkirchen– Natürlich wird Ralph Bader seinen Blick in Richtung Bad Nauheim richten. Im VIP-Raum des Olympia-Eissportzentrums, wo der Manager des SC Riessersee die Heimspiele verfolgt, kommt er sicher nicht drumherum, die Drittelergebnisse zu erfahren. Die werden sich heute Abend schon verbreiten unter den Besuchern. Auf den einen Konkurrenten Bad Nauheim ist der Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs der DEL 2 nun zusammengeschrumpft. Die Hessen treten in Bayreuth an. Kein leichtes Los: Für den oberfränkischen Aufsteiger geht es noch darum, das Heimrecht in dieser Pre-Playoff-Phase abzusichern. Motiviert werden die Tigers sein. Das kann dem SCR nur Recht sein. Denn sollten die Nauheimer verlieren, das Team von Tim Regan hingegen Heilbronn bezwingen, dann wären die Garmisch-Partenkirchner durch.

Viel hätte, könnte, sollte aber. Und darum wollen die Verantwortlichen diese Gedankenspiele eben so weit es geht ausblenden. „Ob wir in Crimmitschau am Sonntag noch Punkte brauchen, wissen wir am Abend nach dem Spiel.“ Dieses beginnt übrigens wie alle Begegnungen der DEL2 bereits um 19.30 Uhr. „Es zählt jetzt nur dieses eine Heimspiel, und darauf konzentrieren sich alle“, stellt Bader klar. „Wir dürfen nur auf uns schauen und müssen gewinnen – egal wie.“

Der Erfolgsdruck ist da – ganz gewiss sogar. Trainer Tim Regan hofft, dass ihn seine Spieler in positive Energie umwandeln können. „Ich denke, man merkt es erst so richtig am Spieltag“, sagt der Coach. Als Belastung dürfe aber keiner der Profis diese Situation empfinden. „Jeder sollte dadurch hochkonzentriert sein, das kann ich schon erwarten. Wir nehmen einfach nur die positiven Dinge von den Spielen zuletzt mit.“

Die sieht Regan sehr wohl. Sogar in Frankfurt sei mehr drin gewesen für seine Mannschaft. Aber: abgehakt. Wichtig ist ihm der Trend. Und erstmals seit einiger Zeit deutet er diesen positiv. „Die Kleinigkeiten klappen immer besser auf unserem Weg zurück in die Erfolgsspur.“ Fit zum Saison-Höhepunkt? Das würde in Hinblick auf die Pre-Playoffs, die schon am Dienstag, 7. März, beginnen, doch perfekt passen. Versprechen kann Regan verständlicherweise nichts, aber: „Wir hoffen es natürlich.“

Einfach wird die Aufgabe gegen Heilbronn in keinem Fall. Zu sehr ist eine solche Phase im Sport Kopfsache. Beim Gegner sind die Messen gesungen. Da geht es nur noch um die Vorbereitung auf die Playdowns. „Locker aufspielen zu können, ist schon ein Vorteil“, meint Regan. Vor allem: Die Falken haben in der vergangenen Woche noch einmal den Trainer gewechselt. Fabian Dahlem wurde durch seinen bisherigen Stellvertreter Gerhard Unterluggauer ersetzt. Damit will die Vereinsführung dem Team für den Kampf um den Klassenerhalt einen neuen Impuls geben. Gleich gab es einen Kantersieg gegen Crimmitschau.

Eine gefährliche Situation für den SCR. „Aber wir schauen nur auf uns“, betont Regan. „Es geht für uns darum, hinten stabil zu bleiben, Fehler zu vermeiden und vorne die Chancen zu nutzen.“ Unklar war am Donnerstag noch, wie das Team aussehen wird. Hinter dem Einsatz von Andreas Driendl, Louke Oakley, Valentin Gschmeißner und Michael Rimbeck stand ein Fragezeichen. Bader: „Wir wissen es wohl erst kurz vor dem Spiel, bei wem es geht.“