Nach 5:2-Sieg: Pre-Playoff-Gegner des SCR steht fest

Gescha fft: Torwart Matthias Nemec reißt die Fäuste nach einem Treffer seiner Mannschaft in die Höhe. Mit dem 5:2-Erfolg in Crimmitschau sichert sich der SC Riessersee Rang neun – und die Pre-Playoffs.

Eishockey: DEL2

von Andreas Mayr schließen

Der SC Riessersee macht kurzen Prozess: Bereits nach 20 Minuten führt er in Crimmitschau 3:0 und hat das Pre-Playoff-Ticket praktisch in der Tasche. Am Ende steht ein 5:2-Erfolg, der das Team am Dienstag zu Spiel eins nach Oberfranken führt.

Crimmitschau– Der Satz gehört zu den absoluten Lieblingen bei den Verantwortlichen des SC Riessersee: In der DEL2 kann jedes Team jedes schlagen. Ralph Bader versteht es als Qualitätsmerkmal der Zweiten Liga, die zwar keinen geregelten Auf- und Abstieg dafür aber Spannung bis zum Schluss bietet.

Am Freitagabend, zwei Tage vor dem großen Endspiel, wies der Geschäftsführer noch ein letztes Mal darauf hin. „Es ist nicht ganz unerwartet, dass erst am 52. Spieltag die letzte Entscheidung fällt“, sagte er. Man wisse das seit September. Und hier ist der Beweis dafür, dass die Experten Recht behalten haben.

Die Dramaturgie in Crimmitschau hielt aber nur 115 Sekunden. Michael Rimbeck schoss zu diesem Zeitpunkt das 1:0. Ein Treffer, der perfekt die Stimmungslage der beiden Klubs skizzierte. Hier die hilflosen Sachsen, bei denen selbst die große Konstante, Torwart Ryan Nie, nicht so spielt, wie er spielen kann. Dort der SCR, der innerhalb einer Woche sein Selbstvertrauen, seine Form und sein Glück zurückgewonnen hat. Das war keine Zitterpartie – sondern ein Triumphzug in die Pre-Playoffs. Zumindest in Drittel eins. Es stand 3:0. Angst musste keiner haben, dass Riessersee diesen Vorsprung noch verspielt. In den vergangenen sieben Spielen hatte Crimmitschau nie mehr als drei Treffer in einer ganzen Partie erzielt. John Tripp, der Trainer der Eispiraten, sagte hinterher: „Ich bin froh, dass das Spiel vorbei ist.“

Dienstag startet der SCR in Bayreuth in die Mission Viertelfinale

Sogar die lästigen Blicke auf das Smartphone sparte man sich. Es interessierte nicht, wie Bad Nauheim gegen Ravensburg (4:1) abschnitt. Der SCR packte die Pre-Playoffs selbst, ohne Unterstützung der anderen. Erst im letzten Drittel konnte man sich einen Spaß daraus machen, nach dem Gegner in den Pre-Playoffs zu forschen. Der wechselte minütlich zwischen Bayreuth und Freiburg. Weil die Breisgauer ihre Auswärts-Begegnung doch noch gewannen, schoben sie sich auf Rang sieben vor. Somit trifft Riessersee – nach dem 5:2-Erfolg jetzt Neunter – auf Bayreuth. Bereits am morgigen Dienstag startet die Best-of-Three-Serie um 20 Uhr auswärts bei den Oberfranken. Coach Tim Regan spricht von einer „unglaublich schweren Aufgabe“. Bislang hat sein Team noch nicht in diesem unbequemen, lauten und eiskalten Hexenkessel gewonnen. Beim SCR stellt man sich auf eine Bayreuther Mauer ein, gegen die die Garmisch-Partenkirchner anrennen werden. Dennoch betont der Trainer: „Wir wollen ins Viertelfinale. Der Erfolg heute war unser erster Schritt dorthin.“

Nanu, was war denn das für ein SCR zu Beginn? Abgezockt und effektiv mit drei Tore bei acht Schüssen. Riessersee bestrafte den Letzten für jeden seiner Fehler. Beim 1:0 patzte eben Torwart Nie, beim 2:0 von Andreas Driendl verließen alle fünf ETC-Spieler gleichzeitig das Eis, beim 3:0 saßen zwei Crimmitschauer auf der Strafbank, als Driendl seinen Schlagschuss ins Kreuzeck abfeuerte. Tripp polterte hinterher: „Wir waren im Winterschlaf.“ Driendl legte mit einem gewonnen Bully gleich noch das 4:0 (24.) von Andreas Eder auf. Es überrascht, dass er seine Krankheit so gut weggesteckt hat. Eine Woche lag er flach. Vor dem entscheidenden Wochenende hatte er nur einmal mit dem Team trainiert. Das genügte einem Mann seiner Klasse, der sich dank der drei Scorerpunkte zum besten Riesserseer Torschützen (23 Treffer) und Punktesammler (40) krönte. Sein Coach stellt aber klar: „Wir brauchen in den Playoffs jeden Leistungsträger – mit Goldhelm und ohne.“