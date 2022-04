Einer für die Zukunft: Verteidiger Simon Mayr (27) bleibt beim SC Riessersee

Von: Christian Fellner

Ein Strahlen im Gesicht: Simon Mayr freut sich auf weitere erfolgreiche Zeiten mit dem SCR. Top-Sechs als nächstes Ziel © Andreas Mayr

Er hatte genug Angebote, doch er bleibt dem SC Riessersee treu: Simon Mayr fühlt sich bei seinem Heimatverein „sauwohl“

Garmisch-Partenkirchen – Dieser Moment des Abschieds in Füssen hat Simon Mayr ein wenig ins Grübeln gebracht. Im Spalier standen die Spieler, hindurch marschierten Benjamin Kronawitter, Toni Radu und Florian Vollmer. „Das ist schon sauschade, dass da nun ein paar Jungs aus verschiedensten Gründen aufhören.“ Mayr sieht das aus zwei Perspektiven: Zum einen bricht wieder etwas „vom einheimischen Kern der Mannschaft“ weg, zum anderen steht der SC Riessersee erneut vor einem Neubeginn, zumindest aus sportlicher Sicht. „Das wird schon eine Zeit lang dauern, bis sich das neue Team findet. Hoffen wir, dass diese Findungsphase schneller geht, dass wir daran anknüpfen können, wo wir heuer aufgehört haben.“

Simon Mayr wird ein Teil dieses Gerüsts bleiben. Ein ganz entscheidender – geht es nach Pana Christakakis. „Für mich ist er absolut ein Führungsspieler geworden“, betont der Geschäftsführer der Spielbetriebs-GmbH. „Er hat nicht von ungefähr das ,C‘ vom Coach erhalten, als Florian Vollmer ausgefallen war.“ Nach den ersten Abgängen – weitere werden bekanntlich folgen – war es Christakakis enorm wichtig, den 27-Jährigen zu halten. Als Zeichen. Denn: „Simon ist ein ganz wichtiger Baustein für uns – und vor allem auch eine Identifikationsfigur.“

In Kaufbeuren raubte man Simon Mayr das Selbstvertrauen

Der Söcheringer hat in den vergangenen Jahren viel erlebt. Nach dem Vize-Meistertitel des SCR und der anschließenden Pleite zog es Mayr zunächst nach Bayreuth. Klar, er wollte in der Zweiten Liga bleiben. „Ich hab’ dort auch gezeigt, dass ich DEL2 spielen kann“, sagt er selbstbewusst. Der Lohn war ein Kontrakt in Kaufbeuren. Nominell ein stärkeres Team. Aber: „Es hat einfach nicht gepasst“, sagt er rückblickend. „Das hat mich schon gefuchst, geärgert.“ Und es raubte ihm sein Selbstvertrauen. Mayr kam zurück zum SCR, zunächst ausgeliehen, dann fest.

Seither geht es bergauf. Er pendelte sich wieder ein. „Daheim“, wie er sagt. Den SCR sieht er definitiv als Heimat. „Klar ist das jetzt Oberliga, und vielleicht geht es hier alles ein wenig einfacher, aber das stört mich nicht.“ Wichtig für ihn selbst ist: „Hier bin ich ein wichtiges Teilstück.“ Hier genießt er Vertrauen. „Ich weiß einfach, was ich am SCR habe.“ Und er kann nebenher an seinem Studium basteln.

Mayr hätte gehen können. Angebote gab es genug. „Ja, schon“, bestätigt er. Das weiß auch Christakakis. „Er hätte sich seine neue Mannschaft aussuchen können“, plaudert der GmbH-Mann aus dem Nähkästchen. „Gute deutsche Verteidiger wachsen halt nicht am Baum und warten darauf, gepflückt zu werden.“ Doch Mayr blieb. „Ich fühle mich hier einfach sauwohl“, sagt er. Christakakis schätzt das sehr. Einen Verteidiger halten zu können, der 13 Treffer in der abgelaufenen Spielzeit erzielte, das tut gut in Sachen Kaderplanung.

Ein Wert, der auch Mayr gefallen hat. „Das gehört natürlich zu meinem Spiel.“ Er möchte offensiv Akzente setzen. „Aber das steht nicht an erster Stelle.“ Eine Messlatte wird er sich nie legen. „Das ist nicht mein Ding.“

Die Mission 2024 sieht Simon Mayr positiv: Er möchte mit dem SCR wieder aufsteigen

Schon eher, wenn es um die Ziele mit dem SC Riessersee geht. Dass die Verantwortlichen die Mission 2024 mit Blick auf die DEL2 ausgerufen haben, ist der Mannschaft nicht entgangen. „Ich finde das gut, Garmisch-Partenkirchen ist ein idealer Eishockeystandort.“ Als Druck empfindet er derlei Vorgaben nicht. Eher als Ansporn. Er alleine wird den SCR schließlich nicht hochschießen können. Die Top-Sechs nennt er für die kommende Saison als persönliche Zielsetzung. „Wenn wir vom Aufstieg reden, dann müssen wir auch abliefern“, sagt er deutlich. Es gilt, den positiven Trend vom Ende der Saison mitzunehmen.

Welche Rolle Mayr in diesem Team genau spielen wird, die Entscheidung obliegt letztlich Trainer Pat Cortina. Ob er vielleicht das „C“ von Florian Vollmer übernimmt – das wird die Zukunft zeigen. „Ich erhebe darauf sicher keinen Anspruch“, sagt der Kandidat selbst. „Wenn es so weit kommen sollte, dann bin ich bereit dafür.“ Er wolle in jedem Fall aus der Defensive heraus ein Vorbild für alle sein. Dass Mayr das gelingen wird, daran lässt Christakakis keinen Zweifel. „Simon marschiert eigentlich immer voran, er ist auch in der Kabine sehr wichtig.“ Und er ist einer für die Zukunft – bei alle den Abschieden.