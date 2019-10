Erstmals ohne Punktgewinn: SCR verliert in Sonthofen

Florian Vollmer feiert Comeback

von Simon Nutzinger schließen

Enttäuschendes Ergebnis für den SC Riessersee: Beim ERC Sonthofen verliert das Team von Trainer George Kink 2:4 - und bleibt somit erstmals in dieser Saison gänzlich ohne Punktgewinn.

Garmisch-Partenkirchen – Die erste Überraschung gab’s für die mitgereisten Fans des SC Riessersee schon vor Spielbeginn. Entgegen der Ankündigung von Trainer George Kink im Vorfeld stand Florian Vollmer bei der Auswärtspartie in Sonthofen auf dem Eis. Der zuletzt verletzte Kapitän feierte seine Rückkehr ins Team des SCR – jedoch keine erfolgreiche. 2:4 verloren die Garmisch-Partenkirchner trotz einer über weite Strecken überzeugenden Leistung das Duell am Freitagabend – und blieben dabei erstmals in der diesjährigen Spielzeit gänzlich ohne Punktgewinnn.

Zurück lag Riessersee bereits nach Ende des ersten Drittels. Sonthofens Santeri Ovaska hatte einen Abstimmungsfehler zwischen Thomas Radu und Jannik Woidtke zum 1:0 für die Hausherren genutzt. Torwart Daniel Allavena, der bei seinem Saisondebüt mit einigen sehenswerten Paraden auf sich aufmerksam machte, war chancenlos. Dass aber dem SCR während der ersten zwanzig Minuten kein eigener Treffer gelang, glich beinahe einer Farce. Chance um Chance erspielte sich die Offensive der Weiß-Blauen. Auch dank Vollmer, der immer wieder mit intelligenten Zuspielen glänzte. Doch so oft die Stürmer der Gäste auch vor dem Sonthofener Tor auftauchten – sie brachten die Scheibe nicht über die Linie. Emil Quaas traf den Pfosten, Uli Maurer, Tobias Kircher, Philipp Wachter und Vollmer scheiterten entweder an ihrer fehlenden Präzision im Abschluss oder aber an einem Reflex von ERC-Goalie Konstantin Kessler. „Wahnsinn, was der alles gehalten hat“, sagte SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis.

Heigl und Quaas treffen

Der Anhang der Garmisch-Partenkirchner musste sich also gedulden, ehe zum ersten Mal gejubelt werden durfte. Erst Jakob Heigl brach den Bann, als er zu Beginn des zweiten Abschnitts einen abgewehrten Schuss von Aziz Ehliz zum 1:1 verwertete. Der Ausgleich gab dem Team Auftrieb. Die Folge: die erstmalige Führung durch Quaas. Zudem wuchtete Calder Brooks den Puck wenig später an die Latte. Der Weg zum Sieg schien geebnet. Doch genügte den sehr effektiv spielenden Sonthofern eine erneute Unsicherheit in der SCR-Verteidigung, um zurück in die Partie zu finden.

Die Entscheidung fiel also – wie so häufig zuletzt beim SCR – erst im Abschlussdrittel. Allerdings schafften es die Schützlinge von Coach Kink diesmal nicht, die Begegnung zu ihren Gunsten zu entscheiden. Womöglich fehlte es dem personell gebeutelten Team nach intensiven 40 Minuten am Ende auch an der nötigen Kraft. Fest steht: Als Vladimir Kames und Lukas Slaventinsky Sonthofen 4:2 in Führung geschossen hatten, waren die Garmisch-Partenkirchner nicht mehr in der Lage, dagegenzuhalten. Außer Strafzeiten kam nichts mehr. „Da war die Messe gelesen“, räumt ein merklich enttäuschter Christakakis ein. Ihm zufolge hätte der SCR mindestens einen Punkt verdient gehabt. Aufgrund der Vielzahl an Torchancen sicher kein unberechtigter Gedanke. „Normal muss das Ding nach zwei Dritteln zu unseren Gunsten entschieden sein.“ Die nächste Möglichkeit auf einen Sieg, bietet sich schon an diesem Sonntag. Da empfängt Riessersee die Blue Devils Weiden.