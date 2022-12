Es geht aufwärts

Von: Patrick Hilmes

Er jubelt wieder häufiger: Alexander Höller findet nach Startschwierigkeiten beim SCR immer mehr zu seinem Spiel. © Andreas Mayr

Nach eher schwachem Start kommt Alexander Höller beim SC Riessersee langsam in Form. Heute trifft er im Derby auf seinen Ex-Klub, die Starbulls Rosenheim.

Garmisch-Partenkirchen – Alexander Höller hat da etwas gesehen: Der puckführende Deggendorfer macht einen unsicheren Eindruck. Höller geht einen schnellen Schritt auf ihn zu und luchst ihm die Scheibe ab. Der Weg zum Tor von Ex-Nationalgoalie Timo Pielmeier ist frei. Doch den beschreitet Höller gar nicht, er vertraut hingegen seinem Instinkt und zieht direkt ab. Pielmeier zuckt nur mit den Schultern, da ist die Scheibe schon hinter ihm im Netz eingeschlagen. Das Tor zum 1:0 für den SC Riessersee beim Gastspiel in Deggendorf am Montagabend war eines mit reichlich Aussagekraft: Höller findet zu seiner Form.

Reihe mit Lukas Koziol funktionierte nicht

Im Sommer hatte sich der 38-Jährige zum Wechsel von Rosenheim ins Werdenfelser Land entschieden. Gekommen war er inklusive reichlich Vorschusslorbeeren und starken Zahlen bei seinen Stationen in Innsbruck, Crimmitschau, Dresden und den Starbulls. Der Name Höller steht für reichlich Scorerpunkte. Doch beim SCR hatte der gebürtige Innsbrucker Ladehemmungen. Es lief nicht rund in der Reihe mit dem mittlerweile abgewanderten Lukas Koziol. Der dritte Platz war immer wieder vakant, Coach Pat Cortina probierte viele Spieler aus, fand aber nie die Ideallösung. Dann folgte Koziols Abschied, seitdem zeigt Höllers Formkurve nach oben. An seinem ehemaligen Mitspieler oder den anderen Teammitgliedern will Höller seinen verhaltenen Start beim SCR aber nicht festmachen. Hingegen verweist er auf viele Kleinigkeiten. „Wenn man lange irgendwo spielt, dann gewöhnt man sich an das System, seine Mitspieler, an das Umfeld.“ Dreieinhalb Saisons hatte er das zuletzt in Rosenheim getan. „Dann wünscht man sich, dass es von Anfang an beim neuen Klub läuft. Aber das klappt halt nicht immer.“

Nur nicht verkopfen

Der Vater zweier Töchter grübelte, warum man seinen Namen so selten auf dem Scoreboard las. Aber er versuchte, die Situation nicht zu verkopfen. „Wenn man verkrampft, dann geht es in die andere Richtung.“ Vielmehr konzentrierte er sich auf Kleinigkeiten, auf die, die funktionierten. „Die schönen Zeiten im Eishockey kommen dann schon wieder.“

Man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, die Zeit hat man im Eishockey nicht.“

Jetzt sind sie da, und Höller ist mit sich zufrieden. Bestes Beispiel ist dafür sein Tor gegen Deggendorf. Ob er auch am Saisonanfang direkt abgezogen und getroffen hätte, vermag er nicht zu sagen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag handelte er schlicht instinktiv. Entscheidungen müssen in diesem schnellen Sport automatisch getroffen werden, ansonsten ist der Verteidiger wieder da oder der Goalie hat einen besseren Winkel zum Schuss. „Man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, die Zeit hat man im Eishockey nicht.“

Pat Cortina lobt Höller für starke, aber ungesehene Aktionen

Seine Fortschritte erfreuen nicht nur ihn selbst, auch Cortina ist froh darüber. „Alex beginnt, sein Spiel, seine Rolle im Team zu finden.“ Die neue Reihe mit ihm, Tobias Kircher und Sam Verelst funktioniert. Zugleich lobt der Coach Höller für manche starke Aktionen, die nicht auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind: „Mal ist es ein Block, mal gewinnt er einen wichtigen Zweikampf an der Bande. Er ist total engagiert und ein sehr intelligenter Spieler.“ Zudem ein echter Routinier, der seine Erfahrungen an die jungen Spieler weitergeben kann. In Rosenheim tat er das unter anderem an Kevin Slezak, den er vor der laufenden Saison als seinen „Ziehsohn“ betitelte. Der aber läuft nicht mehr neben Höller, sondern beim SCR in der Top-Reihe mit Robin Soudek und Lubor Dibelka auf. Hat er also quasi das „Sorgerecht“ für Slezak abgegeben? „Papa Lubo darf gerne übernehmen“, antwortet Höller lachend. „Mich freut es für Kevin, dass er neben den beiden spielen kann.“

„Ziehsohn“ Kevin Slezak fällt aus

Heute im Derby gegen Rosenheim wird das aber nicht der Fall sein, Slezak fehlt krankheitsbedingt. Die wahrscheinlichsten Kandidaten für die offene Position in der Top-Reihe sind Anselm Gerg, Aziz Ehliz oder Sebastian Cimmerman (falls er nicht in München gebraucht wird). Vor Wochen wäre sicher auch jemand aus der Höller-Reihe eine Variante gewesen. Jetzt ist das anders. „Die Reihe werde ich nicht brechen, sie findet gerade zueinander“, betont Cortina. Muss sie auch, wenn die Riesserseer heute gegen den Tabellenzweiten siegreich sein wollen. An der Motivation Höllers wird es sicherlich nicht scheitern. „Ich freue mich natürlich auf das Top-Spiel, auf viele Zuschauer und darauf, viele Freunde wiederzusehen. Aber ab 20 Uhr sind sie keine Freunde mehr. Sobald der Puck fällt, will ich das Spiel gewinnen.“