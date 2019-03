Fießinger sei Dank: SCR gewinnt in Füssen

2:1 nach Penaltyschießen

von Simon Nutzinger schließen

Mit 2:1 hat der SC Riessersee gegen den EV Füssen gewonnen. Zu bedanken hatte sich das Team von Trainer George Kink dabei vor allem bei Torwart Daniel Fießinger.

Füssen – Zur Spezialdisziplin wird das Penalty-Schießen in dieser Saison beim SC Riessersee wohl nicht mehr. Nachdem die Mannschaft von Trainer George Kink zuletzt bereits gegen Bad Kissingen und den HC Landsberg das Eis nach erfolglosen Shootouts als Verlierer verlassen hatte, schien es ihr auch beim EV Füssen so zu ergehen. Lediglich Silvan Heiß brachte seinen Versuch im Tor unter. Tobias Eder, Florian Vollmer und Uli Maurer vergaben. Dass es dennoch zum 2:1-Auswärtssieg reichte, lag an Daniel Fießinger. Der überragende Torhüter der Garmisch-Partenkirchner parierte alle vier Penaltys der Gastgeber.

Bereits in der regulären Spielzeit war der 22-jährige Förderlizenzspieler des EHC München kaum zu bezwingen. Knapp 59 Minuten lang entnervte er mit teilweise famosen Paraden die Füssener Angreifer. Immer wieder waren sie frei vor ihm aufgetaucht. Doch weder der sehr agile Marc Besl noch die Altmeister Ron Newhook und Eric Nadeau brachten den Puck an ihm vorbei. Erst Samuel Payeur zimmerte die Scheibe ins Tor des SCR – und rettete Füssen so überhaupt erst in die Verlängerung.

Nur Kaisler trifft für den SCR

Zwingende Offensivaktionen waren auf Seiten der Werdenfelser hingegen Mangelware. In einer insgesamt sehr ansehnlichen und temporeichen Partie fehlte es ihnen in der gegnerischen Zone oftmals an Präzision. Beim einzigen Riesserseer Tor aus dem Spiel heraus an diesem Abend setzte sich Eder zunächst mit einer bemerkenswerten Bewegung gegen seinen Verteidiger durch. Sein Zuspiel drosch Maurer an den Pfosten, den Abpraller verwertete Hagen Kaisler zu seinem ersten Treffer in der Qualifikationsrunde. Ansonsten fiel der 23-Jährige mehr durch Undiszipliniertheiten auf. Insgesamt 14 Minuten verbrachte er auf der Strafbank.

Mit dem Sieg gegen Füssen hält der SCR die Spannung im Kampf um den zweiten Platz in der Verzahnungsrunde aufrecht. Da Miesbach gegen Bad Kissingen verlor (2:5) und Landsberg Waldkraiburg schlug (11:3), haben vor dem abschließenden Spieltag noch drei Teams die Chance, sich neben Riessersee für die kommende Oberliga-Saison zu qualifizieren.