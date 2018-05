Finanzielles Loch nicht mehr zu stopfen: SCR kann nicht mehr in der DEL 2 spielen

Weisenburger führt Probleme auf Bader zurück

Garmisch-Partenkirchen - Es ist ein Paukenschlag für den SC Riessersee: Gesellschafter und Geschäftsführer Udo Weisenburger hat in einem Offenen Brief am Mittwochnachmittag verkündet, dass der Verein nicht mehr in der DEL 2 spielen kann. Eine Entscheidung, die er aufgrund der finanziellen Situation treffen musste. Verantwortlich dafür macht er den ehemaligen und gekündigten Geschäftsführer Ralph Bader.

Weisenburger spricht unter anderem von der „Misswirtschaft“ Baders, von „unzähligen Altlasten“, „nicht oder falsch eingebuchten Verbindlichkeiten“ und „nicht bezahlten Spielergehältern“. Gültige Sponsorenverträge seien teilweise rückwirkend angefochten worden, da plötzlich bislang nicht vorliegende von Bader gegengezeichnete Kündigungsschreiben auftauchten. All das sei nachweislich komplett belegbar und entspreche der absoluten Wahrheit.

Der Geschäftsführer selbst habe nach eigenen Aussagen mittlerweile rund 1,5 Millionen Euro seines Privatvermögens in den Verein gesteckt, um das finanzielle Loch zu stopfen. Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem er das nicht mehr kann. Die Konsequenz: Weiter in der DEL 2 zu spielen, ist nicht mehr zu finanzieren. Heißt: Der SCR soll - um zu konsolidieren - zurück in die Oberliga Süd. Und selbst darüber muss erst der Deutsche Eishockey Bund befinden.